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Bublik1
Эксперты XDA назвали 8 худших игровых видеокарт в истории производства NVIDIA и AMD
Неудачи случаются, но иногда решения руководства приводят к настоящим провалам

В интернете можно встретить несколько различных мнений от ведущих экспертов относительно списка лучших видеокарт всех времён. Большая часть участников разнится в зависимости от личного опыта того или иного автора, но в каждом подобном перечне можно встретить GeForce GTX 1080 Ti. Флагман NVIDIA по праву считается одной из лучших видеокарт в истории, предложив двукратный прирост быстродействия между поколениями. На самом деле до этого Дженсен Хуанг часто предлагал значительный скачок между поколениями, а в какой-то момент и вовсе выпускал новую серию настольной графики каждый год.

В последнее время всё это кажется чем-то далёким и нереалистичным, ведь подход производителя к выпуску графических чипов сильно изменился. Даже это не мешает NVIDIA занимать больше 80% рынка, тогда как AMD оказалась не способна выпустить ни одного популярного продукта за последние 5 лет. Эксперты признают, что в портфолио красных есть интересные решения, но продажи всегда сталкиваются с непреодолимыми препятствиями. Например, руководство AMD ставит слишком высокую цену, или вместо того, чтобы выпускать относительно популярные решения несколько лет, сворачивает производство через 6 месяцев. В последние годы хороших видеокарт выпускают крайне мало, а вот как обстоит дело с плохими, было бы неплохо выяснить.

Вчера мы опубликовали перечень крайне сомнительных видеокарт, которые всё ещё находятся в российской рознице, но крайне не желательны для приобретения. Так сложилось, что примерно в это же время специалисты XDA-Developers выпустили более полный список, назвав его «худшие видеокарты всех времён и народов». Давайте ознакомимся с участниками. На первом месте провальная Radeon RX 6500 XT. Видеокарта предлагает всего 4 Гб памяти, узкую 64-битную шину и плохо себя показывает в актуальных играх. При этом по непонятной причине она ещё и носит звание игровой, которое ей явно не подходит. Если установить Radeon RX 6500 XT на компьютер, в котором нет поддержки интерфейса PCIe 4.0, то видеокарта окажется ещё медленнее, теряя 10-15% на ровном месте. Попытка выпустить бюджетную игровую видеокарту была инженерами AMD провалена, а мы предлагаем обходить Radeon RX 6500 XT стороной. 

Второе место в топе худших видеокарт всех времён досталось GeForce RTX 4060 Ti. На первый взгляд видеокарта неплохо справляется с играми. Она тянет требовательные новинки не только в народном разрешении, но и в 2К, обеспечивая приличную картинку. Что примечательно, GeForce RTX 4060 Ti пользуется отличным спросом, но эксперты уверены, что перед нами самый настоящий провал. Причина в том, что видеокарта не продемонстрировала даже минимального прироста быстродействия по сравнению с графическим чипом прошлого поколения. GeForce RTX 4060 Ti равна по скорости с GeForce RTX 3060 Ti, но продаётся дороже. Главная фишка новинки кроется в поддержке более актуальной версии технологии масштабирования, но это не очень впечатляет экспертов, ставящих GeForce RTX 4060 Ti в список худших видеокарт всех времён на второе место. 

На третьем месте расположилась Radeon R9 FURY X. И здесь нужно отметить, что видеокарта оказалась действительно быстрой, но не смогла конкурировать с аналогами NVIDIA по вполне очевидным причинам. Всё дело в использовании дорогостоящей памяти стандарта HBM. В теории такая память обладает запредельное пропускной способностью, но в играх большее значение имеют тактовые частоты, а здесь Radeon R9 FURY X ничего предложить не могла. Инсайдеры писали, что видеокарта оказалась настолько плохой, что AMD теряла на каждой выпущенном графическом чипе несколько десятков долларов. Это значит, что продажи не окупались, ну а непродолжительный эксперименты Лизы Су завершились полным провалом. Кроме того, Radeon R9 FURY X ещё и оказалась чрезвычайно прожорливой, вынуждая геймеров тратиться на мощные блоки питания. 

Иногда NVIDIA выпускает видеокарты, которые нужны для простого подключения монитора и принадлежат к классу бюджетных. Но даже в этом случае такие решения можно использовать для запуска не самых новых игр. Видеокарты тянут шутеры и даже ГТА 5, что делает их востребованы на рынке. Именно такой стала GeForce GT 1030, получившая видеопамять стандарта DDR5. А вот более новая версия по непонятной причине могла похвастать памятью DDR4. Именно её эксперты ставят на четвёртое место, называя одной из наиболее провальных за всю историю. GeForce GT 1030@DDR4 была намного слабее обычной версии, но в рознице отличить одну модификацию от другой оказалось сложно. Многие покупатели бюджетных решений были сильно разочарованы, ну а NVIDIA благополучно сэкономила, положив в карман несколько миллионов долларов. 

Шестое место досталось Radeon VII. Для своего времени такая видеокарта была слишком технологичной и должна была доказать способность AMD выпускать настоящие флагманы. Поговаривали, что потери от продажи каждой Radeon VII доходили до 100 долларов, а виной всему дорогостоящая видеопамять HBM второго поколения. Видеокарта была слишком дорогой, но уступала флагманам NVIDIA. А вот майнерам она понравилась. В результате большую часть таких видеокарт раскупили фермеры, которые заявляли о чрезвычайно высокой эффективности добычи криптовалюты. Может и так, но геймеры предпочитают о Radeon VII не вспоминать. На этом время экспериментов в продуктовой линейке AMD завершилось, но проблемы никуда не ушли. 

На седьмом месте закрепилась Titan Z производства NVIDIA. Суперфлагман продавался за 3000 долларов и включал 12 Гб памяти. Для своего времени это был настоящий прорыв, но в реальности прирост быстродействия по сравнению с флагманом линейки в виде GeForce GTX 780 Ti оказался не очень большим. Всё стало только хуже через несколько месяцев, когда в продажу поступила GeForce GTX 980. Она имела меньше памяти, но была быстрее Titan Z и стоила в 3 раза дешевле. Суперфлагман NVIDIA вызвал сильное разочарование среди экспертов и энтузиастов, а о неудачном опыте любители высокопроизводительных решений предпочитают не вспоминать. 

Стоит заметить, что не все указанные видеокарты на момент своего выхода считались плохими. Оценить их удалось только спустя годы, сравнивая показатели и делая выводы исходя из множества переменных. Но бывали случаи, когда та или иная видеокарта называлась провальной в первые же дни после релиза. Так случилось с GeForce GTX 480, которая вызвала настоящее удивление у фанатов NVIDIA. Видеокарта была медленной, горячей и полагалась на заведомо устаревшую архитектуру. В те времена энтузиасты занимались разгоном видеокарт, но GeForce GTX 480 была настолько горячей, что выжать из неё пару процентов можно было только с помощью системы жидкостного охлаждения. Пожалуй, это не самый большой провал Дженсена Хуанга, но негативный опыт любители флагманов точно получили. 

#amd #nvidia #видеокарты
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