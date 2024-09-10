Если повезёт, ведь темпы производства в России постоянно увеличиваются

Уже больше двух лет Германия пытается увеличить производство вооружений. Подобные инициативы правительства пока сложно назвать успешными по целому ряду причин. Прежде всего выяснилось, что в ФРГ просто нет специалистов, которые ещё помнят, как выпускать танки, артиллерийские установки и ракетные комплексы. Обучение занимает годы, а запуск производства требует гигантских инвестиций.

Поскольку власти Германии уже несколько лет щедро наполняют украинский бюджет, то денег на дополнительные расходы нет. Все производители оружия в Германии являются частниками, а бизнес смотрит на действующий конфликт прагматично. Многие полагают, что СВО уже совсем скоро завершится, а значит миллиардные инвестиции в расширение производственных мощностей приведут к огромным финансовым потерям. Продавать оружие после этого станет крайне сложно, а власти не готовы помогать промышленникам деньгами.

Военный бюджет ФРГ на 2025 год почти не отличается от того, что был принят годом ранее, а между тем Шольц продолжает отдавать Зеленскому остатки оружия, считавшиеся ранее неприкосновенным запасом.

По данным специалистов из Кильского института мировой экономики, если ничего не изменится, то Германии лучше оставаться в стороне, поскольку отставание от России в военном плане критическое. Даже если речь идёт только о том, чтобы вернуться к запасам, сформированным на конец 2004 года, то потребуется десятилетия упорного труда. Так, при текущих темпах производства ввести в строй столько же танков удастся к 2066 году, а получить столько же истребителей станет возможно к 2038 году. Всё намного хуже с гаубицами, которые ФРГ продолжает поставлять Зеленскому. Подсчитано, что выйти на прежнее количество подобного типа оружия удастся не раньше, чем к 2121 году, ну а это почти столетие. Проблема в том, что российская промышленность уже вышла из спячки и активно наращивает темпы. Выпускаются самолёты, танки и другая техника, а значит о паритете между РФ И ФРГ в военном плане Шольц может только мечтать.

2004 год выбран не случайно. Причина в том, что объёмы производства оружия в ФРГ до развала СССР были довольно большими. После окончания Холодной войны начал наблюдаться спад производства, а к 2004 основная часть немецкого ОПК прекратила существование. С тех пор танки только модернизировали, предпочитая тратить на оборону незначительную часть бюджетных средств. В какой-то момент Германия отказалась от обязательной службы в армии, и поколение молодых немцев не готово сражаться за чужие интересы. Опросы свидетельствуют о том, что протолкнуть закон о возвращении обязательной службы у правительства Шольца не получится. Результаты выборов в нескольких землях показали, что коалиция уже не обладает кредитом доверия, но дело даже не в политике.

Денег на подобные инициативы в бюджете нет. По самым скромным оценкам потребуется порядка 100 миллиардов евро только на первом этапе, но молодёжь в казармы нужно ещё загнать. Согласно указанным выше опросам, если придётся служить, то большая часть молодых людей предпочтёт социальную работу. В Германии это называлось альтернативной службой в армии, а значит вместо казарм молодёжь хлынет в дома престарелых. На этом фоне власти намекают на необходимость привлекать к службе в армии не только мужчин, но и женщин, но такие идеи крайне непопулярны и не имеют шансов на реализацию.