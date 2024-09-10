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Bublik1
Сенатор США: Зеленский предложил посадить в кабины украинских F-16 отставных офицеров НАТО
Окончательное решение будет приниматься в Вашингтоне

Американские F-16 прилетели в Украину ещё в августе, но с тех пор о судьбе самолётов почти ничего не известно. Единственный случай, когда истребитель засветился в прессе, связан с гибелью пилота и уничтожением самого самолёта. Сложно сказать, что произошло на самом деле. Первоначально утверждалось, что по F-16 прилетела российская ракета, но позднее появилась версия о дружественном огне. Якобы, пока истребитель сбивал российские ракеты, по нему прилетело из поставленной американцами Patriot. Шансов у пилота не было, ну а в результате один из 10 ранее поставленных истребителей оказался уничтожен. Несмотря на это в целости остаётся ещё 9 машин. Кроме того, Нидерланды готовы предложить ещё десятки единиц по первому звонку из Белого дома, а значит недостатка в самолётах у Киева не будет. А вот найти нужное количество пилотов не так просто. 

Согласно ранее озвученной информации, Украина располагает только 6 полностью обученными лётчиками, хотя теперь их стало только 5. Обучение пилотов продолжается, а к концу 2024 лётный состав может увеличиться в несколько раз. По оценке экспертов, даже этого окажется недостаточно, поскольку Россия ведёт настоящую охоту за F-16. Требуется постоянно держать истребители максимально близко к границам НАТО, а также поднимать по тревоге, когда на запад Украины летят российские ракеты. Это значит, что Зеленскому здесь и сейчас требуется как можно больше пилотов, о чём президент страны недавно беседовал с американским сенатором Линдси Грэмом. Напомним, политик внесён в список экстремистов и террористов в РФ и отметился целым рядом русофобских заявлений. По словам сенатора, на недавно проходившей в Италии встрече Зеленский прямо обратился к членам Конгресса с просьбой дать ему пилотов с опытом. 

Оказывается, в США и других странах НАТО есть множество отставных офицеров, которые обладают нужными знаниями и могут сеть в кабину F-16. Зеленский публично заявляет, что офицеры НАТО будут обучать местных пилотов, но в данном случае очевидно, что места для безопасного обучения у Украины нет. Неясно, будет ли учитываться мнение наиболее агрессивных политиков при принятии того или иного решения. Эксперты отмечают, что набрать несколько десятков пилотов янки могут, а вот захотят ли эти люди отправиться в Украину, большой вопрос. Судя по всему, если сегодня F-16 и применяются, то только с целью поражения летающих по тем или иным объектам ракет. Российская сторона вылеты фиксирует, а значит во время посадки по истребителю может прилететь гиперзвуковой «Кинжал». Даже не самые умные пилоты осознают риски, а значит могут на очередную авантюру Зеленского не согласиться.

Ну а поскольку в последние недели о судьбе F-16 вообще ничего неизвестно, то многие эксперты предполагают, что в Украине самолётов нет. Вполне возможно, что их убрали на одну из военных баз НАТО в Румынии или Польше. Ранее Зеленский предлагал этим странам предоставить место для размещения истребителей, а также принимать самолёты после того, как они нанесут удары по территории России. Обе страны ответили отказом, но никто не знает, какое решение примут в Вашингтоне. Российские власти неоднократно говорили, что такая тактика приведёт к переходу через черту, после которой уже по аэродромам НАТО может быть нанесён ракетный удар. Пока опасных инцидентов не было, но ведь и поставки оружия начались с отправки касок и медицинских комплектов. В какой-то момент в Украину пришли танки, а теперь и самолёты. Что будет дальше, остаётся только догадываться. 

#f-16 #истребители #самолёты
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