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Bublik1
Сегодня состоится официальный анонс PlayStation 5 Pro – что покажет на презентации Sony
Презентация состоится 10 сентября

Ещё полгода назад казалось, что осень 2024 будет богата на события, но спустя время стало очевидно, что часть ключевых презентаций этого года благополучно перенесена на 2025. Так, NVIDIA просто не укладывается в сроки, поэтому анонсирует настольную графику следующего поколения в январе следующего года. В связи с этим ходит много слухов о чрезвычайно высоком показателе TDP нового флагмана GeForce RTX 5090, но пока всё это курсирует на уровне домыслов. Представители AMD никуда не спешат и намерены сосредоточить усилия на массовом рынке. Возникает ощущение, что сегодня кто-то или что-то мешает тётушке Су выпускать больше недорогих видеокарт, попутно радуя энтузиастов отличным соотношением между быстродействием и стоимостью. Та же Radeon RX 7700 ХТ могла бы стать востребована по цене в 350 долларов, тогда как Radeon RX 7600 ХТ и вовсе за 300 долларов стала бы бестселлером. Геймеров продолжают кормить обещаниями, ну а новых видеокарт ждать не приходится. 

Остаётся только презентация Intel, а также релиз мобильных процессоров. Большая часть пользователей вообще не знает производителя процессора в своём смартфоне, тогда как американский чипмейрер и вовсе выглядит слишком потрёпанным для хорошего релиза. К счастью, у нас есть Sony. Так вышло, что сегодня японская корпорация намерена представить игровую приставку PlayStation 5 Pro. Ведущим мероприятия станет Марк Черни, но официальных данных относительно предмета презентации не было. Учитывая тот факт, что больше никаких новых продуктов у Sony нет, то ожидать релиза чего-то иного не приходится. О начинке PlayStation 5 Pro стало известно достаточно давно, а сама она может стать чрезвычайно популярна по целому ряду причин. Прежде всего актуальные консоли перестали справляться с требовательными новинками в 4К. Попытки активировать трассировку лучей плохо влияют на фрамрейт, но в PlayStation 5 Pro эта проблема будет решаться несколькими путями. Начнём с того, что приставка станет мощнее. Ожидается увеличение теоретической производительности до 33.5 Тфлопс, что позволит справляться с любыми играми в полноценном разрешении 4К.

Поговаривают, что за счёт прироста мощности консоли даже сможет тянуть 8К, но в данном случае такие заявления выглядят странно, поскольку на руках у геймеров 8К-мониторов меньше тысячной процента. За повышение графики отвечает технология PlayStation Spectral Super Resolution, в задачи которой входит увеличение количества кадров в секунду за счёт масштабирования картинки. Аналоги NVIDIA и AMD приводят к падению качества изображения, поэтому от Sony ничего революционного не ждут. По мнению экспертов, есть два главных вопроса, ответы на которые ждут потенциальные покупатели PlayStation 5 Pro. Прежде всего важно, чтобы стоимость приставки не оказалась слишком высокой. Согласно слухам, версия с твердотельным накопителем ёмкостью 1 Тб и приводом для чтения дисков будет стоить 700 долларов. Согласно опросам, рядовые любители компьютерных игр не готовы тратить так много денег, а всё это вызывает опасения относительно будущего консоли. Не менее важно обеспечить хороший старт. В данном случае речь идёт об играх, визуальная составляющая в которых просто обязана отличаться от того, что сегодня доступно владельцам PlayStation 5. Если картинка на PlayStation 5 Pro не будет заметно лучше, то смысла переплачивать нет никакого, а значит Sony предстоит сложная работа с разработчиками игр. Потребуется внести изменения в уже ранее вышедший контент, ну а всё это может не окупиться. 

Рейтинг ожиданий от релиза PlayStation 5 Pro чрезвычайно высокий, но всё может сводиться к тому, что геймеры просто соскучились по большим презентациям. Сможет ли японская корпорация удивить потенциальных покупателей, большой вопрос. Начинка консоли впечатляет, но слишком высокая стоимость способна отпугнуть большую часть геймеров. Раньше писали, что на фоне релиза PlayStation 5 Pro обычные версии PlayStation 5 станут дешевле, но в последнее время инсайдеры перестали говорить о скидках. Презентация совсем рядом, а значит осталось потерпеть считанные часы. Несколько дней назад в сети появился официальный тизер, на котором можно было заметить обновлённый дизайн PlayStation 5 Pro. На консоли заметны три полоски, но на этом утечки завершаются. Учитывая, что в этом году платформа PlayStation празднует 30-летие, то анонс может быть действительно впечатляющим. 

#sony #playstation 5 pro
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