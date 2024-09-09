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Bublik1
AMD: мы не хотим создавать видеокарты только для тех, кто ездит на Porsche и Ferrari
AMD снова меняет стратегию и намерена стать ближе к массовому потребителю

Если обратить внимание на статистику Steam, то можно сделать вывод, что сегодня AMD занимает чуть больше 15% рынка настольной графики. При этом заметно стабильное сокращение позиций красных и постепенное усиление доли NVIDIA. В какой-то момент стало очевидно, что все ключевые решения в данном сегменте принимает Дженсен Хуанг, ну а влияние технологий красной команды становится всё менее заметным. Нельзя сказать, чтобы Лиза Су ничего не предпринимала для выхода из кризиса. На самом деле глава AMD тои дело заигрывала с энтузиастами, обещая догнать и перегнать NVIDIA, но каждый раз сталкивалась с непреодолимыми препятствиями на пути реализации подобных планов. Например, в 2020 году, когда Radeon RX 6900 ХТ предлагала уровень быстродействия близкий к пиковому, нагрянул дефицит полупроводников. После этого к делу подключились майнеры, а в результате видеокарты подорожали и стали недоступны геймерам. 

В тот момент более гибким оказался подход дядюшки Хуанга, тогда как тётушка Су была вынуждена разрываться между многочисленными клиентами. Так, требовалось сохранить и увеличить долю на рынке настольных процессоров. Также нужно было продолжать экспансию на серверном направлении, не забыв об отгрузке десятков миллионов чипов для игровых приставок в адрес Sony и Microsoft. О том, чтобы конкурировать с NVIDIA не было и речи, а в результате серия Radeon RX 6000 была представлена плохо и начала появляться в магазинах в полном объёме только к концу 2021 года. Казалось, что в 2022 красные совершат очередной рывок, но архитектура следующего поколения получилась не идеальной, а в итоге Radeon RX 7900 ХТХ разочаровала энтузиастов и экспертов. Прирост быстродействия между поколениями оказалась незначительным, ну а в итоге AMD продолжила терять рыночную долю. Слухи о том, что руководству компании всё это порядком надоело, ходят уже который месяц, но официальных доказательств смены стратегии не поступало. Что же, сегодня было опубликовано интервью старшего вице-президента и генерального менеджера подразделения вычислительной техники и графики красных. Джек Хьюн в рамках выставки IFA 2024 рассказал о значительных изменениях, поделившись своим видением происходящего. 

Прежде всего он напомнил, что в последние несколько поколений AMD пыталась закрепиться в сегменте high-end, но так и не смогла добиться успеха. Одновременно с этим Хьюн заметил, что продажи видеокарт для энтузиастов занимают около 10%, тогда как наиболее массовый сегмент способен обеспечить до 80% отгрузки графических чипов. Попытки и дальше бежать против ветра способны привести к прямо противоположным последствиям, а значит наиболее верной стратегией станет попытка выйти на массовый рынок. Хьюн рассказал, что необходимо правильно расставлять приоритеты. Когда доля компании на рынке продолжает становиться всё менее заметной, тревогу начинают бить разработчики контента. Многие из них начинают задавать вопросы, ответов на которые просто нет. Представитель AMD логично рассуждает, что иметь 40% рынка намного выгоднее, чем бороться за скромные 10%, ну а это и есть новая стратегия компании. Хьюн отмечает, что не хотел бы создавать продукты только для тех, кто ездит на Porsche и Ferrari, предпочитая выпускать десятки миллионов видеокарт для массового рынка. 

Поскольку утечки о смене стратегии AMD уже попадали в прессу, то можно сделать вывод, что ранее представители компании озвучили свои планы разработчикам игр. В данном случае возникает целый ряд вопросов: что мешает сегодня выпускать Radeon RX 7700 ХТ, Radeon RX 7800 ХТ и даже Radeon RX 7600 большими партиями? Что мешает скинуть цены на такие видеокарты, сделав их более выгодными, чем у дядюшки Хуанга? Почему нельзя выпускать довольно мощную Radeon RX 7900 ХТХ небольшим тиражом для энтузиастов без ущерба для массовых решений? Ответы на эти вопросы мы не получим, ну а пока известно, что Radeon RX 8800 ХТ предложит уровень быстродействия GeForce RTX 4080, но будет стоить всё те же 600 долларов или немного дешевле. В новую стратегию AMD хочется верить, но проблема лишь в том, что NVIDIA не станет сидеть на месте. GeForce RTX 5070 легко может стать по скоростным показателям сравнимой с Radeon RX 8800 ХТ, что поставит крест на попытках реализовать некий план по захвату массового рынка. Добавим, что захватить массовый рынок при помощи видеокарт за 600 долларов невозможно. Здесь балом правят решения до 400 долларов, а значит нужно сбрасывать цены, повышать производительность и в целом быть во всём лучше инженеров NVIDIA. Увы, но пока на такое тётушка Су не способна.

#amd #видеокарты
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