Судя по всему, в 2024 году NVIDIA не сможет порадовать нас новой линейкой видеокарт. Текущее поколение вызывает разочарование, но стоит жутко дороги и даже не думает дешеветь. Обычно через год производитель инициирует масштабные скидки, но на этот раз Дженсен Хуанг крепко держится за кошелёк и не намерен отказываться от высокой маржи. Ну а поскольку без сложностей не бывает, то инсайдеры пишут о многочисленных проблемах, возникших в рамках создания архитектуры Blackwell.

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Поговаривают, что настольная графики следующего поколения будет более прожорливой, чем находящиеся сегодня в продаже решения, но ожидать значительного прироста производительности всё равно не стоит. Если предположить, что при самом лучшем раскладе GeForce RTX 5090 поступит в продажу в январе 2025, то даже страшно представить, когда на огонёк заглянет GeForce RTX 5060. Ждать более мощную видеокарту за 300 долларов придётся почти год, ну а многие геймеры просто устали ждать. GeForce RTX 4060 получилась не такой, как нам бы хотелось, но выбора нет, ведь более мощные решения стоят дороже. Или есть?

Поскольку на рынке много старых видеокарт, то автор канала NJ Tech решил обратить внимание на GeForce GTX 1080 Ti. Старый флагман NVIDIA запомнился многим геймерам, а неопытные пользователи даже сегодня считают такую видеокарту актуальной. Сделать выводы вы можете самостоятельно, если изучите ролик в конце материала, а мы подведём краткие итоги. GeForce GTX 1080 Ti показывает довольно неплохие результаты в разрешении 1080р. В большинстве игр она выходит за пределы 40 кадров в секунду, но часто фрамрейт её достигает 60 fps. Поскольку тесты проводились на высоких настройках, то можно предположить, что на средних старый флагман покажет ещё более впечатляющие результаты. В теории, GeForce GTX 1080 Ti можно рекомендовать, но всегда нужно думать, прежде чем делать окончательный выбор.

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Как уже было сказано выше, GeForce RTX 4060 не славится рекордной производительностью, но даже её потенциала оказывается достаточно, чтобы обходить GeForce GTX 1080 Ti с большим отрывом. Старый флагман в некоторых играх оказывается всего на 10% медленнее, но в большинстве случаев демонстрирует 20% отставание. Иногда разница достигает 30%, ну а это хорошая причина не покупать GeForce GTX 1080 Ti. Старый флагман NVIDIA не имеет трассировки лучей, а гипотетически GeForce RTX 4060 ещё и получит более длительный жизненный цикл за счёт наличия технологии масштабирования. За бывшую в употреблении GeForce GTX 1080 Ti просят 21 тысячу рублей, тогда как купить новенькую GeForce RTX 4060 можно за 34 тысячи. А между тем вы не только получаете больше fps в играх, но и можете не волноваться о гарантии, тогда как узнать историю старого флагмана NVIDIA вам не удастся. Видеокарта могла годами пахать на ферме, а также её до вас могли ремонтировать, ронять или использовать без соблюдения технических условий. Всё это плохо влияет на работоспособность, а ведь в сети ещё и можно встретить мошенников. В данном случае перед нами продавец, который отвечает за свой товар, но на барахолках вам может попасться подделка или сгоревшая много лет назад модель.

Если вы хотите сэкономить, то лучше купите GeForce RTX 3050. Она немного уступает GeForce GTX 1080 Ti по чистой скорости, но стоит почти столько же и предлагает технологию масштабирования и даже трассировку лучей. GeForce RTX 3050 менее прожорливая и будет работать на самом бюджетном блоке питания, но покажет примерно аналогичную производительность. Главное достоинство такой видеокарты заключается в том, что она новая, ну а об опасностях покупки GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке мы говорили выше.

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Многие разумные геймеры не только не готовы ждать релиза видеокарт следующего поколения, но и берут более мощные решения здесь и сейчас. Лучшим выбором 2024 года станет Radeon RX 7700 XT. Видеокарта AMD прекрасно себя показывает в играх, где справляется с самыми сложными сценариями даже в 2К. Она на голову лучше GeForce RTX 4060, но и стоит дороже. Для такой видеокарты понадобится блок питания на 650 Вт и выше, ну а сама она обеспечит приемлемое качество картинки ещё как минимум 4 года. Многие эксперты полагают, что ничего лучше в данном сегменте нет, указывая на лучшее соотношение между ценой и производительностью. Radeon RX 7700 XT включает 12 Гб памяти, что даже через пару лет будет достаточно для работы требовательных новинок.

Главной конкуренткой этой видеокарты AMD остаётся GeForce RTX 4060 Ti. Если проводить сравнительное тестирование, то обе показывают примерно идентичный фрамрейт, но в требовательных играх можно наблюдать острую нехватку видеопамяти на GeForce RTX 4060 Ti. 8 Гб для разрешения 2К – это слишком мало, ну а мы всё же рекомендуем остановиться на Radeon RX 7700 XT. Конечный выбор делаете только вы, ну а тесты доказывают, что сегодня даже с GeForce RTX 4060 можно неплохо себя чувствовать в разрешении 1080р. Если у вас стоит именно такой монитор, то тратиться на Radeon RX 7700 XT нет никакого смысла, ведь преимущества вы увидите только в синтетических тестах и на графике, если решите вывести показатели фрамрейта на дисплей.



