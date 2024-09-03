В Бразилии находится 250 тысяч клиентов спутникового интернета Starlink, о благополучии которых не думает ни одна сторона конфликта

Никто точно не знает, что послужило поводом для конфликта между властями Бразилии и Маском. По словам самого миллиардера, на него оказывали давление с требованием заблокировать аккаунты членов оппозиции. Якобы, Илон подобные претензии отверг, после чего судья Мораес принял решение о блокировке социальной сети «Х» в стране. Происходящее вызвало у основателя Tesla бурю эмоций, ну а сегодня обе стороны сказали в адрес друг друга слишком много, чтобы конфликт можно было разрешить безболезненно. Юристы отмечают, что в теории Маск должен был подчиниться властям Бразилии. Если бы подобные требования поступали из Белого дома, то миллиардер послушно сделал бы всё, что от него просят, но в данном случае решил поиграть в демократию. При этом сам Илон неоднократно заявлял, что его социальная сеть не зависит от политики, а сам он будет давать слово каждому.

Подобные высказывания уже привели волнениям среди европейских политиков, но пока Маску придётся решать насущные проблемы. Оказывается, миллиардеру поставили такие условия, когда в любом случае придётся идти на попятную. По данным Reuters, если Илон продолжит упорствовать, то власти конфискуют оборудование, необходимое для работы Starlink. Как оказалось, спутниковый интернет пользуется высоким спросом в Бразилии. Количество пользователей достигает 250 тысяч, ну а за усиление сигнала отвечают наземные станции. Таковых в стране размещено 23, а американские журналисты полагают, что власти Бразилии конфискуют оборудование. Это окажет негативное влияние на работу спутникового интернета, что вызывает некоторое удивление. Ясно, что Маск неплохо зарабатывает на клиентах в Бразилии, но если бы не Starlink, то тысячи сельских общин в Амазонии никогда бы не получили доступа к высокоскоростному интернету. По логике, власти Бразилии должны способствовать работе Starlink в стране, но в попытке досадить Илону там готовы выстрелить себе в ногу.

В ответ на подобные заявления Маск потребовал разблокировать активы компании, но получил отказ. После этого он публично заявил, что не бросит своих клиентов и будет предоставлять им интернет бесплатно. Это вызвало недовольство властей Бразилии, требующих полной блокировки социальной сети «Х» в стране. Сам Илон заявил, что готов на диалог только после того, как все принадлежащие ему активы разблокируют, но пока не получил вразумительного ответа. Делом занимается армия адвокатов, ну а в заложниках оказываются рядовые жители. Известно, что «Х» в Бразилии пользуется огромной популярностью, ну а в данном случае полная блокировка социальной сети окажет негативное влияние на повседневную жизнь и бизнес сотен тысяч людей. Для многих «Х» стала рекламной платформой, тогда как немало бразильцев использовали её в повседневной жизни. Согласно информации The New York Times, завладеть наземными станциями Starlink мечтает оператор связи Anatel. Неясно, каким образом местные бизнесмены станут таким технологии использовать. Без наличия спутников на орбите это железо бесполезно, а значит в лучшем случае наземные станции станут предметом торга между Маском и властями Бразилии. Сам Илон настроен воинственно и уже начал публиковать доказательства того, что на него оказывалось давление с целью принудить совершать противоправные блокировки.

Всё это поднимает важный вопрос, ответ на который ищут власти многих стран. Владельцы социальных сетей и мессенджеров получили слишком много власти, получая доступ к личной переписке сотен миллионов и даже миллиардов людей по всей планете по щелчку пальцев. В итоге в руках бизнесменов сконцентрировано влияние на умы людей, которое позволяет формировать мнение, вступающее в противоречия с законами того или иного государства. Возможно, Маск, Дуров и им подобные действуют исходя из благих идей (крайне сомнительное утверждение), но даже они обязаны подчиняться законам той или иной страны. В итоге неясно, кто должен контролировать поток информации, и могут ли власти Европы, США или России требовать предоставления ключей доступа. Сегодня Франция пытается вынудить Дурова предоставить ключи от всех дверей, ну а многие эксперты пишут, что нам нужны единые правила игры. К сожалению, сегодня мир занят очередным противостоянием, поэтому отдельные страны продолжат попытки перетягивать одеяло на себя.