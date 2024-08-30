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Bublik1
Российские майнеры начали скупать оборудование для добычи Bitcoin – спрос увеличился в 3 раза
Крупные компании называют другие цифры, соглашаясь с тем, что продажи железа продолжают расти

В настоящее время Россия по объёмам добычи Bitcoin находится на втором месте и в несколько раз отстаёт от лидирующих США. Ещё несколько лет назад рынок выглядел иначе, но решение правительства Китая привело к изгнанию из страны почти всех фермеров. Большая часть подобных компаний осела в США, тогда как другие приехали туда в поисках дешёвого электричества и налоговых льгот. И всё же, довольно значительное количество майнеров выбрало Россию. Первоначально мощности размещались по всей стране, но в итоге победила разумная экономия, что вынудило владельцев добывающих компаний переехать в регионы, где наблюдается избыток генерации электричества. Например, в Иркутской области можно встретить одни из самых низких цен за 1 кВт*ч в России, ну а холодный климат позволяет экономить значительные средства на охлаждении. Ставить современные системы отвода тепла всё равно приходится, но затраты в любом случае оказывают ниже, чем в среднем по рынку. 

Крупные майнеры уже несколько лет продолжают закупать новое оборудование, но до недавнего времени возникали юридические вопросы, поскольку в России не существовало соответствующего законодательства. Фермеры работали на основании других актов, но 8 августа был подписан закон, выводящий добычу криптовалюты в РФ из тени. Закон вступает в силу 1 ноября и уже вызвал критику среди экспертов. Например, негативную реакцию вызывает открытый реестр майнеров. Считается, что таким образом власти РФ облегчают работу американских спецслужб, поскольку таким образом в Вашингтоне будут знать, против кого вводить санкции, ограничивая возможности российской добывающей отрасли. Несмотря на подобные опасения, рынок позитивно отнёсся к принятию закона, о чём говорит крайне любопытная статистика. По данным целого ряда источников, за последнее время в РФ возник повышенный спрос на оборудование для добычи криптовалют. В некоторых случаях закупки выросли в 10 раз, ну а всё это говорит о том, что потенциал российских майнеров сильно недооценён. 

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы мы увидим ещё более заметную тенденцию к увеличению спроса на оборудование для добычи Bitcoin, ну а правовая определённость играет на руку всем заинтересованным лицам. В пример приводится ситуация, когда поставщики электроэнергии могли задним числом повысить стоимость электричества для фермеров. Отдельные поставщики и вовсе отказывались подписывать контракты на обслуживание добывающих мощностей, ну а уже совсем скоро всё это уйдёт в прошлое. Специалисты пишут, что новый закон ввёл в правовое поле множество новых понятий, связанных с добычей криптовалюты. Например, «майнинг цифровой валюты», «майнинг-пул» и «оператор майнинговой инфраструктуры». Всё это приведёт к формированию понятных для бизнеса отношений с налоговыми и проверяющими органами. Компания Chilkoot, занимающаяся дистрибуцией оборудования для майнинга, отмечает, что после принятия закона количество запросов на покупку «железа» увеличилось в несколько раз. Так, ещё в июне можно было рассчитывать на 200 запросов о поставке оборудования в месяц, ну а августе показатель увеличился в 3 раза. 

По информации BitRiver, как только соответствующие законопроекты были внесены в Госдуму, начал увеличиваться и спрос на услуги со стороны отечественных и иностранных клиентов. При этом на контакт выходят представители финансового сектора, а также разработчики в области искусственного интеллекта. Похоже, не самый высокий курс первой криптовалюты никак не охлаждает энтузиазма майнеров. Ведущие эксперты полагают, что цифровое золото продолжит дорожать, ну а сегодня нужно использовать возможности для покупки оборудования по относительно низким ценам. Сложно сказать, когда за 1 ВТС будут давать 100 тысяч долларов, но в данном случае майнеры предпочитают не ждать чудес, а повышать рентабельность за счёт более энергоэффективного железа. К слову, даже американские майнеры сегодня уходят в минус, поскольку генерация Bitcoin приводит к высокому расходу электричества. Курс остаётся низким, ну а последствия халвинга ещё долго будут оказывать влияние на фермеров. В этом смысле российские майнеры находятся в привилегированном положении, поскольку стоимость 1 кВт*ч в РФ ощутимо ниже, чем в большинстве стран. Кроме того, майнеры ещё и размещаются в тех регионах России, где стоимость энергии минимальная. 

#криптовалюты #майнинг #bitcoin
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