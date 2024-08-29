Дженсен Хуанг делает хорошую мину при плохой игре

Судя по всему, продажи высокопроизводительных графических ускорителей NVIDIA нового поколения должны были начаться в третьем квартале 2024 года. Во втором квартале Дженсен Хуанг с большим воодушевлением лично передал несколько новых серверных стоек крупным клиентам, рассказывая о невероятном росте производительности в рамках перехода на архитектуру Blackwell. Время шло, но совершенно неожиданно информация о новых GPU куда-то пропала, тогда как Дженсен Хуанг упрямо делал вид, что всё в полном порядке. Третий квартал подходит к концу, ну а инсайдеры пишут, что инженеры NVIDIA столкнулись с проблемами, решить которые оказалось непросто. Якобы, ожидать новые решения придётся до 2025 года, а в целом архитектура выглядит не так, как изначально казалось. Неясно, насколько точно такая информация соответствует действительности, но даже сегодня Дженсен Хуанг пытается делать хорошую мину при плохой игре.

В рамках очередного пресс-релиза сообщается о том, что всё идёт согласно ранее запланированному графику. Якобы, руководство NVIDIA изначально планировало начать выпуск только в четвёртом квартале, а значит ничего необычного не случилось. Для тех, кому интересно узнать о внутренней кухне побольше, в пресс-релизе указывается и другая полезная информация. Сообщается, что специалисты компании внесли некие изменения в маску графического процессора на архитектуре Blackwell. Благодаря этому удалось повысить производительность готовых решений, выпускаемых по 4-нм технологическому процессу TSMC под названием 4NP. Изменения называются важными и действительно серьёзными. Добавляется, что в настоящее время производство ещё не началось, но уже совсем скоро всё будет готово.

Выпуск стартует в четвёртом квартале, а первые клиенты получат высокопроизводительные графические ускорители в ближайшие месяцы. При этом руководство NVIDIA уверяет, что планирует отгрузить до конца года значительную партию, получив доход в несколько миллиардов долларов. Основной этап производства стартует в 2025 году, ну а благородя внесённым изменениям решения на архитектуре Blackwell смогут предложить значительный прирост быстродействия между поколениями. В некоторых тестовых сценариях разница доходит до четырёх раз, но эксперты полагают, что на самом деле новинки окажутся быстрее на 50-70%, что выглядит вполне реалистично. Дженсен Хуанг утверждает, что серия Hopper пользуется невероятным спросом, а за 2 квартал 2024 удалось реализовать на 16% больше настольных видеокарт серии GeForce RTX 40. В данном случае спорить с цифрами глупо, а вот относительно сроков запуска архитектуры Blackwell возникают некоторые сомнения.

Точных данных о том, с какими трудностями столкнулись инженеры NVIDIA, в прессе нет. Судя по всему, речь идёт не только о решениях для обучения ИИ, но и для настольного сегмента. Дженсен Хуанг хранит по этому поводу гробовое молчание, но инсайдеры уверены, что релиз настольной графики следующего поколения состоится не раньше января 2025 года. Вполне возможно, что позднее, о чём говорит перенос старта продаж высокопроизводительных графических ускорителей на архитектуре Blackwell. Пока всё это никак не отразилось на курсе акций NVIDIA. Общая стоимость ценных бумаг компании держится выше 3 триллионов долларов, но аналитики опасаются, что высокопроизводительные графические ускорители окажутся не такими быстрыми, как заявляет дядюшка Хуанг, а в результате курс акций компании может резко уйти вниз. Высказываются сомнения поддерживать высокие продажи настольных видеокарт текущего поколения. Многие геймеры жду выхода серии GeForce RTX 50, а значит в четвёртом квартале реализовать привычное количество видеокарт NVIDIA не сможет.