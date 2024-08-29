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Bublik1
NVIDIA назвала сроки выпуска графических ускорителей, но молчит об игровых видеокартах
Дженсен Хуанг делает хорошую мину при плохой игре

Судя по всему, продажи высокопроизводительных графических ускорителей NVIDIA нового поколения должны были начаться в третьем квартале 2024 года. Во втором квартале Дженсен Хуанг с большим воодушевлением лично передал несколько новых серверных стоек крупным клиентам, рассказывая о невероятном росте производительности в рамках перехода на архитектуру Blackwell. Время шло, но совершенно неожиданно информация о новых GPU куда-то пропала, тогда как Дженсен Хуанг упрямо делал вид, что всё в полном порядке. Третий квартал подходит к концу, ну а инсайдеры пишут, что инженеры NVIDIA столкнулись с проблемами, решить которые оказалось непросто. Якобы, ожидать новые решения придётся до 2025 года, а в целом архитектура выглядит не так, как изначально казалось. Неясно, насколько точно такая информация соответствует действительности, но даже сегодня Дженсен Хуанг пытается делать хорошую мину при плохой игре. 

В рамках очередного пресс-релиза сообщается о том, что всё идёт согласно ранее запланированному графику. Якобы, руководство NVIDIA изначально планировало начать выпуск только в четвёртом квартале, а значит ничего необычного не случилось. Для тех, кому интересно узнать о внутренней кухне побольше, в пресс-релизе указывается и другая полезная информация. Сообщается, что специалисты компании внесли некие изменения в маску графического процессора на архитектуре Blackwell. Благодаря этому удалось повысить производительность готовых решений, выпускаемых по 4-нм технологическому процессу TSMC под названием 4NP. Изменения называются важными и действительно серьёзными. Добавляется, что в настоящее время производство ещё не началось, но уже совсем скоро всё будет готово. 

Выпуск стартует в четвёртом квартале, а первые клиенты получат высокопроизводительные графические ускорители в ближайшие месяцы. При этом руководство NVIDIA уверяет, что планирует отгрузить до конца года значительную партию, получив доход в несколько миллиардов долларов. Основной этап производства стартует в 2025 году, ну а благородя внесённым изменениям решения на архитектуре Blackwell смогут предложить значительный прирост быстродействия между поколениями. В некоторых тестовых сценариях разница доходит до четырёх раз, но эксперты полагают, что на самом деле новинки окажутся быстрее на 50-70%, что выглядит вполне реалистично. Дженсен Хуанг утверждает, что серия Hopper пользуется невероятным спросом, а за 2 квартал 2024 удалось реализовать на 16% больше настольных видеокарт серии GeForce RTX 40. В данном случае спорить с цифрами глупо, а вот относительно сроков запуска архитектуры Blackwell возникают некоторые сомнения.

Точных данных о том, с какими трудностями столкнулись инженеры NVIDIA, в прессе нет. Судя по всему, речь идёт не только о решениях для обучения ИИ, но и для настольного сегмента. Дженсен Хуанг хранит по этому поводу гробовое молчание, но инсайдеры уверены, что релиз настольной графики следующего поколения состоится не раньше января 2025 года. Вполне возможно, что позднее, о чём говорит перенос старта продаж высокопроизводительных графических ускорителей на архитектуре Blackwell. Пока всё это никак не отразилось на курсе акций NVIDIA. Общая стоимость ценных бумаг компании держится выше 3 триллионов долларов, но аналитики опасаются, что высокопроизводительные графические ускорители окажутся не такими быстрыми, как заявляет дядюшка Хуанг, а в результате курс акций компании может резко уйти вниз. Высказываются сомнения поддерживать высокие продажи настольных видеокарт текущего поколения. Многие геймеры жду выхода серии GeForce RTX 50, а значит в четвёртом квартале реализовать привычное количество видеокарт NVIDIA не сможет. 

#nvidia #видеокарты #blackwell
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NVIDIA внесла изменения в чипы Blackwell для увеличения производительности
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