Илон Маск решение властей Канады пока не комментирует

По мере усиления торговой войны между США и Китаем, становится всё очевиднее необратимость последствий от принятых обеими сторонами решений. Союзники обеих стран включаются в противостояние, ну а в результате рынок уже никогда не будет прежним. Предполагается, что через десять лет будет существовать несколько сегментов, каждый из которых будет закрыт для продукции из целого ряда стран. Часть изменений мы можем видеть уже сегодня, а ограничения коснутся широкого спектра продукции, включая технологии и многие другие сферы. На переднем краю противостояние в области смартфонов и операционных систем. Не отстают санкции в полупроводниковой области. Ключевые производители не могут продавать в Китай полный объём своей продукции, ну а на этот раз дошло до автомобилей. Как стало известно, Канада объявила о введении новых пошлин на импорт китайских товаров. Правительство рассказывает красивые сказки о попытках защитить внутренний рынок от нечестной конкуренции, но почему-то считает опасными только товары из Поднебесной. Похоже, автомобили из Европы и США не опасны для канадского рынка, тогда как особую тревогу вызывают китайские электрокары.

Вчера Трюдо сообщил о введении 100%-ной пошлины на импорт электромобилей, произведённых в Китае. Кроме того, 25% пошлина вводится на сталь и алюминий, а решение было принято следом за аналогичными мерами, ранее одобренными в США и Евросоюзе. Что любопытно, пошлины будут распространяться на все китайские электромобили, включая те, что производятся на заводе Tesla в Шанхае. Как сообщил представитель правительства Канады, все автомобили, поставляемые из Китая, без исключения будут облагаться 100% налогом. На фоне этих новостей акции Tesla ушли вниз на 3.2%, хотя сегодня утром часть падения компании Илона Маска удалось отыграть. Инвесторы опасаются, что решение канадского правительства помешает Tesla реализовать ранее озвученные планы по поставке определённого количества электрокаров в 2024 году. Напомним, поставки автомобилей из Китая в Канаду резко возросли в последние годы. В 2023 году, когда Tesla начала поставки электромобилей, произведённых в Шанхае, объём импорта вырос на 460% в годовом исчислении, достигнув 44 356 автомобилей. Канадские власти уверяют, что такая агрессивная экспансия ставит под угрозу национальных производителей, но забывают добавить, что в самой Канаде таковых не наблюдается.

Таким образом протекционистская политика Трюдо не имеет ничего общего с защитой национальных интересов своей страны и была продиктована из Белого дома. Впрочем, аналогичные решения принимаются и в Европе. Сам премьер заявил, что Китай играет не по правилам, поэтому нужно скорректировать условия дальнейшего сотрудничества. Аналитики отмечают, что проблема лишь в том, что китайские производители научились использовать придуманные американцами и европейцами правила в своих целях. Ну а поскольку по старым правилам выигрывать Запад у китайцев больше не может, то и решил правила изменить, осложнив жизнь производителям из Поднебесной. Пошлины начнут действовать с 1 октября, а сам Трюдо считает, что они позволят оживить канадскую экономику. Эксперты полагают, что ограничения будут иметь обратный эффект. Нет никаких сомнений, что китайские поставщики электрокаров вынуждены будут снизить до минимума экспорт в Канаду. Этот тут же отразится на стоимости автомобилей для рядовых жителей страны и приведёт к формированию дефицита. Люди станут покупать меньше новых транспортных средств, поскольку европейские и американские аналоги намного дороже. По словам Трюдо, Канада координирует свои действия с крупными экономиками мира. Он отметил, что введение пошлин является частью более широкой стратегии, направленной на обеспечение справедливой конкуренции и защиты интересов канадских производителей и потребителей.

В ответ на эти меры, посольство Китая в Канаде выразило резкое недовольство, назвав решение Оттавы протекционистским и политически мотивированным актом. В заявлении, опубликованном поздно вечером в понедельник, китайское посольство обвинило Канаду в игнорировании правил Всемирной торговой организации и предупредило, что эти действия подорвут нормальное экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами. Представитель посольства также отметил, что такие меры нанесут ущерб, прежде всего, канадским потребителям и бизнесу. Следует отметить, что Китай является вторым по величине торговым партнёром Канады, уступая лишь США. В настоящее время объём торговли между Канадой и Китаем значительно отстаёт от торговых отношений с США, а китайские экспортёры, включая тех, кто поставляет электромобили, сталь и алюминий, могут столкнуться с серьёзными последствиями от введения новых пошлин. Tesla никак не отреагировала на введение пошлин в Канаде. По мнению экспертов, Илон Маск отделается небольшими потерями. Он изменит логистические цепочки таким образом, чтобы выпущенные в Китае электрокары не попадали на канадский рынок. Проблема лишь в том, что такое решение может привести к увеличению издержек. Это снизит маржу от каждой реализованной машины, ну а сегодня дела у Tesla и так идут не лучшим образом.

Европейский союз ранее озвучил другие цифры собственных пошлин. Так, все выпущенные в Китае электрокары облагаются дополнительным налогом на 36.3%, тогда как ставка на китайские Tesla достигает всего 9%. Во время оглашения решения правительства Трюдо подчеркнул, что Канада будет продолжать тесное сотрудничество с союзниками, делая всё возможное, чтобы ограничить несправедливые действия китайских производителей. Премьер обещает рассмотреть и другие меры, включая санкции на полупроводники, пошлины на солнечные панели, батареи и другую продукцию из Поднебесной. Как уже отмечалось, вина Китая только в том, что правила игры перестали приносить пользу своим создателям. Именно поэтому работающие в рамках ВТО китайцы каким-то чудом умудряются нарушать негласный свод правил, известный только Трюдо и представителям элит США и Европы. Нет никаких сомнений, что Китай не станет медлить с ответом, но всё это также значит, что продавать электрокаров китайцы в Канаде станут меньше, чем сегодня.