А вот почувствовать различия рядовые пользователи пока не смогут, поскольку изменения станут доступны в рамках нового патча для Windows 11

Релиз процессоров AMD нового поколения вызвал смешанные чувства у экспертов и разочаровал рядовых пользователей. В последние годы основные инновации на рынке настольных процессоров так или иначе были связаны с решениями Лизи Су, ну а серия Ryzen 9000 впервые за много лет продемонстрировала минимальный прирост быстродействия между поколениями. Всё это вызвало бурные дискуссии как среди экспертов, так и среди потенциальных покупателей, ну а пессимисты полагают, что полупроводники упёрлись в стену, поэтому дальнейшее развитие будет сопровождаться мучительным топтанием на месте. Может так и будет, но пока есть все предпосылки полагать, что в ближайшие годы производительность процессоров ощутимо вырастет. Особенно информация понравится геймерам, ведь значительная часть всех настольных процессоров становится частью игровых системных блоков.

Как вы могли слышать, сегодня разница между сериями Ryzen 7000 и Ryzen 9000 выражается в нескольких процентах. В определённых сценариях новинки способны оторваться на 7-10%, но в играх процессоры ведут себя почти идентично. Как стало известно, AMD не сидит на месте, а новый патч за номером 24H2 для Windows 11 способен заметно улучить быстродействие новых процессоров. Специалисты Hardware Unboxed уже протестировали следующее крупное обновление для настольной операционной системы и пришли к выводу, что в среднем количество кадров в секунду между Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 9700X доходит до 11%. Следует учитывать, что существуют игры, в которых разница и более существенная, ну а насколько ощутимым станет эффект, зависит от предпочтений того или иного геймера. Тестов с участием Core i7-14700K пока нет, но можно предположить, что серия Ryzen 7 9700X теперь будет смотреться более выигрышно, чем процессоры Intel Core 14-го поколения. А между тем архитектура Raptor Lake Refresh стремительно уходит в прошлое, поскольку на смену ей уже спешит Arrow Lake, где самым быстрыми процессором станет Core Ultra 9 285K. Инсайдеры ожидают, что релиз состоится в октябре, но пока не готовы назвать даже ориентировочный прирост между поколениями для процессоров Intel.

Авторы Hardware Unboxed отмечают тот факт, что на этот раз AMD вообще не сообщала о значительных изменениях, которые фиксируются после установки патча 24H2. Обычно подобную информацию озвучивают заранее, ну а на этот раз всё это кажется странным. Как бы там ни было, рядовым пользователям ожидать большой прибавки всё же не стоит. Причина в том, что кроме оптимальных настроек авторы теста ещё и использовали самую быструю видеокарту на рынке. Замена GeForce RTX 4090 на GeForce RTX 4070 привела бы к тому, что разницы в тестах между Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 9700X мы бы не увидели совсем. Напомним, представители AMD после неудачного релиза объявили, что одной из причин возникших проблем может быть так называемый модуль предсказания переходов. Якобы, серия Ryzen 9000 получила более тонкие настройки прогностической системы, поэтому нуждается в правильном подходе со стороны операционной системы. Можно сделать вывод, что с патчем 24H2 появляются правильные настройки, ну а указанный выше Ryzen 7 9700X начинает работать так, как было задумано изначально.

Добавим, что рядовые пользователи пока не смогут ощутить все эти изменения, поскольку патч доступен только небольшой команде тестеров. Релиз его состоится через несколько месяцев, поэтому владельцам Ryzen 7 9700X придётся немного подождать. Эксперты замечают, что новый патч не только заметно увеличивает фрамрейт на процессорах последнего поколения, но и влияет на количество кадров в секунду на серии Ryzen 7000, созданной на архитектуре Zen 4. Причины этого ещё предстоит выяснить.