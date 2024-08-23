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Bublik1
Reuters: Китай захватывает рынок роботов и уже стал лидером по поставкам электрокаров
Некоторые аналитики полагают, что роботы станут такими же популярными, как автомобили, не ранее, чем через 20 лет

Когда американские и европейские власти принимали законы об ограничении выпуска автомобилей на ископаемом топливе, то не ожидали, что Китай не только подхватит инициативу, но и окажется в этом вопросе настолько успешен. Сегодня производители электрокаров из Поднебесной лидируют на мировом рынке, занимая новые ниши за счёт выгодных цен и отличной комплектации. Европа пытается спасти местные компании, увеличивая давление на Китай, но эксперты полагают, что момент упущен, ведь даже высокие таможенные ставки не смогут остановить экспансию электрокаров из КНР. Уже совсем скоро заработают фабрики в Венгрии, ну а на выпущенные в Европе машины ограничения распространяться не будут. Европейские политики требуют от властей полностью запретить ввоз электрокаров из Китая, но правительства стран ЕС пока на подобные действия не решаются, опасаясь ответных мер. Как будет развиваться ситуация, пока сказать сложно, но у нас на глазах формируется новый рынок, потенциал которого сложно переоценить.

Согласно прогнозам Goldman Sachs, к 2035 году мировой рынок гуманоидных роботов достигнет объёма в 38 миллиардов долларов с почти 1.4 миллиона поставок для различных применений. При этом стоимость производства одного робота уже достигла 150 тысяч долларов, а технологический рост и массовое производство приведёт к ещё более значительной ценовой коррекции. По мнению Ху Дебо, занимающего пост генерального директора Shanghai Kepler Exploration Robotics, в ближайшее десятилетие цена одного такого робота в Китае может уйти ниже 30 тысяч долларов. Пока производители только пробуют свои силы в новой отрасли, но происходящее уже вызвало панику в определённых кругах. Так, на Всемирной конференции робототехники в Пекине более двух десятков китайских компаний представили свои новейшие разработки в виде человекоподобных роботов, способных выполнять задачи на фабриках и складах. Помимо этого, были продемонстрированы высокоточные компоненты, созданные китайскими производителями, что подчёркивает готовность страны занять лидирующие позиции в этой новой отрасли. 

Журналисты Reuters отмечают, что действия Китая сегодня напоминают стратегию, которую страна использовала более десяти лет назад при выходе на рынок электромобилей. Отмечается масштабная государственная поддержка, жёсткая ценовая конкуренция и создание мощной цепочки поставок. Китайские компании демонстрируют явные преимущества в интеграции в глобальные производственные процессы и готовность к массовому выпуску гуманоидных роботов. Поддержка этой отрасли со стороны правительства Китая довольно значительная. В январе 2024 года Пекин выделил 1.4 миллиарда долларов на создание государственного фонда робототехники, а в июле Шанхай объявил о создании аналогичного фонда для развития индустрии гуманоидных роботов с таким же бюджетом. Эти инвестиции подкрепляются технологиями и компонентами, созданными китайскими компаниями, которые ранее участвовали в производстве электромобилей. 

Напомним, Илон Маск представил гуманоидного робота в 2021 году. В настоящее время у Tesla есть только опытный экземпляр, ну а разработка сталкивается с определёнными сложностями. Миллиардер намерен задействовать передовые технологии искусственного интеллекта, подобные тем, что применяются в системах автономного вождения электромобилей. Судя по всему, технологическое преимущество действительно на стороне Tesla, ну а китайские компании намерены конкурировать за счёт более низкой стоимости производства и широкой продуктовой линейки. Проще говоря, пока Илон Маск выпустит одну модель своего Optimus, китайцы поставят на глобальный рынок несколько десятков подобных устройств. На выставке в Пекине Tesla показала своего робота Optimus в витрине рядом с пикапом Cybertruck, привлекая внимание многочисленных посетителей. Вот только китайские роботы, демонстрировавшие способности к движению и взаимодействию, вызвали не меньший интерес.

Известно, что китайские компании активно тестируют своих роботов на промышленных предприятиях. Так, UBTECH Robotics, уже работающая на автомобильных заводах Geely и Audi, планирует в следующем году начать массовое производство своих гуманоидных роботов. По словам руководителя проекта Сотириоса Стасинопулоса, на фабриках компании будет работать до тысячи роботов, что станет первым шагом к их широкому внедрению. Что любопытно, сегодня Китай уже является мировым лидером по количеству установленных на заводах промышленных роботов. Согласно озвученным планам, задача заключается в начале массового производства гуманоидных роботов в 2025 году. Многие эксперты с сомнением относятся к подобным инициативам и полагают, что для того, чтобы роботы стали таким же привычным продуктом, как автомобиль, должно пройти как минимум 20 лет, а сама технология претерпеть значительных изменений. 

#технологии #роботы
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