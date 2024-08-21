Речь о Ryzen 9 9950X3D и всей линейки с технологией 3D V-Cache, анонс которой может состояться 10 сентября

Ryzen 9 9950X вызвал разочарование не только у экспертов, но и у фанатов тётушки Су. Флагман нового поколения оказался немногим быстрее Core i9-14900K в синтетических тестах и уступил в игровых сценариях. При этом камень хорошо себя показывает всего в нескольких сценариях, а найти разницу с Ryzen 9 7950X и вовсе бывает трудно. Поговаривают, что часть проблем может быть на стороне Microsoft, а значит в ходе исправления планировщика удастся повысить быстродействие всей линейки Ryzen 9000 под операционной системой Windows. Эксперты уже заметили, что даже в игровых тестах под Linux Ryzen 9 9950X показывает себя лучше, чем на базе актуальных версий Windows, но всё это пока носит неофициальный характер. Лиза Су помалкивает, поскольку продажи процессоров нового поколения оказались ниже самых пессимистичных прогнозов. В теории у AMD есть всего несколько месяцев форы, ведь уже в октябре в продажу поступит серия Core Ultra 200 на базе архитектуры Arrow Lake.

Судя по новым утечкам, процессоры уже начали поступать в руки команды тестировщиков по всему миру, а новые результаты Core Ultra 9 285K в Geekbench 6 впечатляют. Флагман Intel следующего поколения прогнали через популярный бенчмарк, а результаты сравнили с недавно вышедшим Ryzen 9 9950X. В одноядерном сценарии 24-ядерный Core Ultra 9 285K смог достичь 3450 баллов. Это на 12% больше, чем может предложить Core i9-14900K и на целых 4% лучше, чем демонстрирует Ryzen 9 9950X. Можно предположить, что в играх Core Ultra 9 285K не будет демонстрировать значительных прорывов, а вот в многоядерных сценариях всё обстоит с точностью до наоборот. Флагман Intel здесь достигает 23 024 балла, что на 14% больше, чем недавно показал Ryzen 9 9950X, количество виртуальных попугаев у которого не превышает 20 550 баллов. Что примечательно, Core Ultra 9 285K лишён технологии многопоточности, тогда как Ryzen 9 9950X способен распределять нагрузку как на физические, так и на виртуальные ядра. В теории такое преимущество должно было оказать на быстродействие флагмана AMD значительное влияние, но пока мы видим крайне посредственные результаты. По данным инсайдеров, релиз серии Core Ultra 200 состоится 10 октября, хотя пока официальных комментариев на эту тему от производителя мы не видели.

Судя по многочисленным тестам, Ryzen 7 7800X3D остаётся самым быстрым игровым процессором, ну а планы Intel может испортить скорый релиз серии Ryzen 9000 с технологией 3D V-Cache. Похоже, анонс игровых процессоров следующего поколения состоится 10 сентября в рамках большого мероприятия, посвящённого выпуску материнских плат на чипсетах X870/X870E. По крайней мере так полагают инсайдеры, обнаружившие флагман следующего поколения Ryzen 9 9950X3D в коде на странице ASUS. Если процессоры действительно анонсируют, то это станет крайне тревожной новостью для Intel. От линейки следующего поколения с поддержкой технологии 3D V-Cache ожидают настоящего прорыва. Впервые в истории инженеры AMD добились высокой стабильности и позволят пользователям осуществлять разгон. Только единицы захотят воспользоваться такой возможностью, ну а инсайдеры пишут о высоком потенциале Ryzen 9 9950X3D. Также инсайдеры указывают на скорый анонс материнских плат на базе недорогих чипсетов B850 и B840. Подобные продукты заинтересуют рядовых покупателей, поскольку обладают отличным соотношением между ценой и производительностью. Больше на эту тему мы узнаем только 10 сентября.