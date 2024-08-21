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Bublik1
Мишустин: доля национальных валют во взаимозачётах между КРН и РФ в 2023 году достигла 95%
Дедолларизация мировой экономики проходит успешно

Потуги коллективного Запада одновременно противостоять России и Китаю, вопреки ожиданиям, лишь способствовали усилению сотрудничества между этими двумя странами, что вызывает всё большую тревогу среди целого ряда зарубежных политиков. Этот факт особенно подчёркивается на фоне растущих связей Москвы и Пекина. Не так давно Трамп назвал происходящее наихудшим сценарием для Америки, обвиняя в происходящем администрацию Байдена. В последние годы лидеры России и Китая регулярно встречаются на различных международных форумах и во время официальных визитов, что способствует укреплению стратегического партнёрства между странами. Недавний визит премьер-министра Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна в Москву стал ярким подтверждением этой тенденции.

Ли Цян встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в московском Доме правительства, после того как возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Эта встреча стала 29-й по счёту встречей глав правительств России и Китая, что символизирует высокий уровень взаимодействия между двумя странами. Михаил Мишустин подчеркнул важность дальнейшего развития экономического сотрудничества, особенно в области транспортно-логистических коридоров и использования возможностей Северного морского пути. По его словам, в 2024 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и за этот период российско-китайские связи достигли уровня всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Особое внимание в ходе переговоров было уделено экономическим показателям. Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году превысил 20 триллионов рублей, что на 23% больше по сравнению с 2022 годом. 

Примечательно, что эта цифра была озвучена в рублях, а не в долларах, что символизирует нарастающую дедолларизацию и всё более активное использование национальных валют во взаиморасчётах, где доля рубля и юаня уже достигает 95%. США сильно обеспокоены глобальной тенденцией к отказу от доллара. Недавний законопроект сенатора от Флориды Марко Рубио, предусматривающий наказание стран, постепенно дедолларизующих свои экономики, лишь подтверждает нервозность американских властей по этому поводу. Сегодня такие меры выглядят всё менее эффективными и адекватными, учитывая необратимость изменений на международной арене. В рамках встречи был отмечен важный факт увеличения китайских инвестиций в российские инфраструктурные проекты. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который уже открыл два офиса в Пекине и Харбине, активно способствует этому процессу. В 2023 году выручка компаний с участием китайских партнёров РФПИ составила более 4 триллионов рублей, ну а это 2.5% российского ВВП.

Стоит отметить, что в последнее время наблюдаются некоторые сложности в рамках торговли между РФ И КНР. Проблемы фиксируют импортёры, сталкивающиеся с отказом китайских банков проводить взаиморасчёты. Происходит это на фоне ужесточения политики США в рамках существующих санкций, но обе стороны заявляют, что намерены принять меры для стабилизации финансовых потоков. Принято считать, что дедолларизация будет проходить медленно, поскольку ключевые игроки не хотят нанести вред мировой экономике. Важной вехой может стать появление валюты стран БРИКС, о которой много говорят аналитики. В настоящее время стороны не готовы обнародовать переговорный процесс на эту тему, а информация поступает только от журналистов. 

#санкции #экономика
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