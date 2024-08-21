Российские бойцы отмечают, что находят способы борьбы с подобной тактикой, продолжая успешно выполнять поставленные задачи

Если ещё два с половиной года назад беспилотники считались перспективной технологией, позволяющей получить определённые преимущества над противником, то сегодня обе стороны конфликта массово используют самые различные дроны. При этом тактика применения подобных устройств постоянно корректируется, что открывает перед военнослужащими новые возможности, снижая эффективность войск противника.

Несколько дней назад сообщалось о том, что российские операторы научились вести охоту на украинский ударный дрон «Баба-яга» с помощью небольших беспилотников. Бойцы не стали раскрывать всех секретов, рассказав о том, что поиск противника осуществляется с помощью тепловизора, а успех зависит от многих факторов. Например, важно ударить по дрону ВСУ в тот момент, когда он имеет минимальную скорость полёта. Также выбирается определённый угол и траектория полёта. Один из операторов отмечает, что однажды во время прямого удара его дрон-камикадзе не взорвался, но на место тут же был переброшен ещё один беспилотник, что позволило добить пытающуюся уйти «Бабу-ягу».

Подобных историй множество, а на этот раз российские бойцы отмечают изменение тактики украинских войск. Оказывается, долгое время FPV-дроны ВСУ имели предельную высоту в 500 метров. Это позволяло российским «Ланцетам» и аналогичным БПЛА беспрепятственно проходить над опасными районами. По словам командира расчёта БПЛА «Ланцет», новая тактика заключается в поднятии дрона на высоту до 3000 метров, где ранее работали только аппараты РФ. Боец группировки «Днепр» с позывным «Рысь» полагает, что таким образом противник стремится не допустить попадания российских летательных аппаратов на свою территорию. Десантник считает, что тактика противника и дальше будет меняться. По его словам, одновременно с этим наблюдаются и изменения с российской стороны. Операторы научились обходить засады противника, а «Ланцеты» в любом случае попадают по целям. В связи с этим первостепенной задачей считается выявление украинских расчётов БПЛА. После того как противник обнаруживается, по нему наносятся удары при помощи артиллерии, что снижает потенциал группировки ВСУ на том или ином направлении.

Находящиеся на Курском направлении российские бойцы делятся и другими подробностями. Оказывается, Киев продолжает перебрасывать сюда элитные бригады, которые уже достаточно давно нигде не светились. При этом заметны и многочисленные наёмники. На днях в сети обсуждали фотографию, на которой запечатлены представители одной из американских ЧВК. Наёмники не скрывают, что находятся в Курской области, и многие из них занимаются обучением украинских расчётов БПЛА. По словам российских военкоров, концентрация беспилотников противника на некоторых направлениях настолько высокая, что передвигаться по дорогам без штатной системы РЭБ невозможно. Даже в этом случае риски остаются, это говорит о том, что обе стороны конфликта продолжают совершенствовать технологии, в том числе и в области программного обеспечения. Задействуются частоты, на которых защита РЭБ не так эффективна, но примерно тем же занимаются и российские инженеры.

В связи с этим многие американские аналитики высказывают мнение, согласно которому Россия выйдет из конфликта с одной из самых современных армий на планете и по боеспособности и достижению целей окажется впереди вооружённых сил США.