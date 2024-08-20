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Bublik1
Кто и зачем взламывает Telegram, и как не попасть в ловушку к мошенникам
Способы обезопасить свой аккаунт существуют, но иногда даже продвинутые пользователи допускают ошибки

Не секрет, что Telegram стремительно набирает популярность. Мессенджер считается безопасным, а откровенные заявления Павла Дурова внушают рядовым пользователям доверие. При этом именно Telegram считается одним из самых инновационных, предлагая пользователям целый набор уникальных функций. Например, каждый пользователь может завести встроенный криптовалютный кошелёк, а также участвовать в раздаче токенов от популярных кликеров. В целом потенциал огромный, и всё это привлекает в Telegram огромное количество людей. А где курсируют пользователи, туда тут же устремляются мошенники.

Принято считать, что злоумышленников привлекают только наиболее ценные аккаунты, где можно поживиться деньгами, а также личными данными известных личностей, но на самом деле это не так. 

Существует множество групп, так или иначе занимающихся взломом мессенджеров, но только немногие из них ставят себе цель добраться до денег на криптовалютных счетах пользователей. Большая же часть довольствуется фишинговыми атаками. На первый взгляд такой способ кажется малоэффективным, но на самом деле именно так мошенники ловят своих жертв на крючок. В данном случае работает простая математика, ведь у каждого из нас есть десятки и даже сотни контактов, и это огромное поле для деятельности. Начинается всё со ссылки, которая ведёт на опасный ресурс. Такие ссылки часто оставляют у себя в профиле девушки с привлекательной внешностью. Не исключено, что по ту сторону экрана сидит бородатый дядька, но узнать этого нам с вами не дано. После перехода по ссылке мошенники используют целый арсенал средств, пытаясь убедить пользователя ввести свой логин и пароль. Здесь всё зависит от фантазии взломщиков, а после того, как пользователь допускает роковую ошибку, аккаунт переходит под полный контроль мошенников. Обычно хакеры ждут 24 часа, что позволяет им завершить вашу активную сессию и в прямом смысле выбросить из собственного аккаунта. Даже в это время злодеи не сидят без дела, ведь они готовятся к массированной атаке на контакты жертвы. 

Иногда друзьям и знакомым поступают просьбы перевести немного денег, что подаётся довольно правдоподобно. Поскольку пишет сам владелец аккаунта, то у некоторых не возникает никаких сомнений, а об обмане узнают спустя часы и даже дни. За это время мошенники могут убедить множество контактов взломанного аккаунта перейти по нужным ссылкам, ну а это позволяет увеличить число жертв в геометрической прогрессии. Обычно злоумышленники довольствуются обманом ничего не подозревающих пользователей, но иногда получают доступ к аккаунтам, на которые зарегистрирована популярные каналы. В этом случае вернуть свой аккаунты бывает сложно, тогда как сам злоумышленник может продать его или передать другому лицу. Иногда в руки к хакерам попадает ценная информация о ведении бизнеса той или иной компании, но по большей части речь всё же о везении, поскольку даже обман рядовых пользователей приносит неплохой доход. 

Временами мошенники задействуют более достоверные способы введения пользователей в заблуждение. Недавно в сети писали о рассылке сообщений от Telegram Security Messenger. На первый взгляд кажется, что вам пишет команда разработчиков, предлагая повысить безопасность аккаунта. Пользователь переходит по ссылке, попадая на ресурс, являющийся клоном оригинального мессенджера. А там достаточно ввести логин и пароль, чтобы потерять доступ к аккаунту. Эксперты советуют быть внимательными. Если ваш знакомый вдруг просит у вас денег или важные файлы, обязательно убедитесь в том, что перед вами не мошенник. Просто позвоните ему по мобильной связи. Или свяжитесь с ним при помощи других технологических средств. У многих людей есть несколько мессенджеров, социальные сети и электронная почта. Выбор обширный, ведь взломать всё сразу могут только по специальному заказу, но это уже другая история.

Самое главное никуда не спешить, ведь ввести свой логин и пароль вы всегда успеете. Не делайте резких действий, пытаясь руководствоваться здравым смыслом и никогда не переходите по сомнительным ссылкам. В профили ботов на популярных каналах лучше не заходить, игнорируя переписку с незнакомцами и тем более хорошенькими девушками. Помните о том, что у хорошеньких незнакомок есть более важные дела, а значит переписываться с вами они точно не будут. 

#интересное #telegram
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