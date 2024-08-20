Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
Поскольку на носу первое сентября, то перед многими родителями встаёт проблема покупки компьютера своему ребёнку. Не так давно мы уже предлагали наиболее бюджетную подборку, основанную на новых комплектующих. Удалось вложиться в 40 тысяч рублей, получив не только рабочий, но и игровой потенциал. Видеокарта была интегрированная, ну а в целом такая система не подходит для геймеров. Недовольны будут и энтузиасты, многие из которых захотят сделать апгрейд через пару лет. В связи с этим возникает вопрос: сколько должен стоить современный компьютер сегодня?
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Обойдёмся без перечисления конкретных процессоров, видеокарт и других комплектующих, озвучивая примерные цены итоговой сборки и части компонентов. Вопрос действительно важный, поскольку именно финансовая составляющая является определяющим для большей части потенциальных покупателей. Начнём с указанной выше сборки. Если вам нужен системный блок для школьника, позволяющий запускать любые программы и популярные стрелялки, то уложиться можно и в 40 тысяч рублей. Речь только о новых комплектующих, поскольку предсказать цену на вторичном рынке крайне сложно. В случае, если вам потребуется компьютер, который не только тянет старые шутеры, но и справляется с требовательными новинками последних лет, то придётся прибавить видеокарту за 30 тысяч рублей, что тут же увеличит конечную цену до 70 тысяч. Учитывайте, что в этом случае потенциал для апгрейда останется незначительным, ну а эксперты советуют начинать сборку с платформы АМ5.
К сожалению, здесь вам потребуется инвестировать в более дорогую материнскую плату и оперативную память стандарта DDR5. Всё это примерно в 2 раза дороже, чем для платформы АМ4, что прибавит к конечной стоимости порядка 30 тысяч рублей. Таким образом, если не ставить слишком дорогой твердотельный накопитель, то до 100 тысяч можно взять компьютер на самой свежей платформе, обеспечивающий потенциал для апгрейда и имеющей достаточную мощность для запуска требовательных игр. Но всё это годится только для монитора с разрешением 1080р, тогда как собрать системный блок для 2К не так просто. Поскольку только одна видеокарта может стоить от 50 тысяч рублей, то готовый ПК обойдётся вам в 120-140 тысяч рублей. Многое зависит не только от самой видеокарты, но и от выбранной оперативной памяти и твердотельного накопителя. Если вас не интересует разгонный потенциал, то можно не смотреть в сторону брендов, ну а покупать скоростной SSD есть только в том случае, если вам некуда больше потратить дополнительные 10 тысяч рублей. В целом подборка под разгон способна поднять стоимость ПК ещё на 20-30 тысяч рублей, но никогда не оправдает ваших инвестиций.
Выбор комплектующих для игр в разрешении 4К обширен, а начальная стоимость сборки стартует со 160 тысяч рублей. Учитывайте, что в продаже есть видеокарты за 250 тысяч рублей, поэтому системный блок может достигать 500 тысяч рублей и даже выше. Даже для игр в 4К не всегда есть необходимость в дорогостоящей материнской плате. Попытка выжать из комплектующих дополнительную производительность может завершиться ничем, ну а даже в базовом состоянии мощные процессоры, скоростная оперативная память и флагманские видеокарты способны обеспечивать очень приличное количество кадров в секунду. Эксперты отмечают, что главное поддерживать баланс. Это значит, что процессор за 50 тысяч, а к нему видеокарта за 30 тысяч ведёт к полному провалу. Возможно, если компьютер нужен вам для программирования, то такая сборка и имеет смысл, но чаще всего речь идёт всё же об играх. Не советуем экономить на оперативной памяти. Согласно тестам, 16 Гб достаточно для любых задач, но требования постоянно растут, а ОЗУ стоит недорого, позволяя получить некоторый запас на ближайшие годы. Покупать или нет жёсткий диск вы решаете сами. Сегодня большей части пользователей не требуются ёмкие накопители, поэтому в большинстве случаев будет достаточно и SSD до 2 Тб. Этого хватит как для хранения личных данных, включая фото и видео, так и для скачивания популярных игр.
Если вы всё же решили отправиться на вторичный рынок, то изучите свои минимальные потребности. Не доверяйте тем, кто слишком много обещает, и всегда читайте о предлагаемых вам комплектующих. Очень часто в сети можно встретить объявления, авторы которых называют игровыми и современными процессоры Intel первых поколений. На носу выход 15-серии Core, ну а старичку Core i5-2500K уже давно пора на покой. Точно такая же история и с видеокартами. В последние годы прирост быстродействия между поколениями замедлился, но это не значит, что прибавки нет совсем. Помните, что даже суперфламган, вышедший на рынок 6 лет назад, сегодня соответствует середнякам за 30 тысяч рублей. Жизненный цикл недорогих решений прошлых поколений мог завершиться ещё до того, как вы решите купить компьютер, ну а без подготовки на вторичный рынок лучше не ходить. Даже в магазине вам могут подсунуть слишком дорогую материнскую плату под разгон и бюджетный процессор. Мошенников в сети предостаточно, а приходя на вторичный рынок без минимальных знаний, вы рискуете своими средствами, а в итоге потратите больше, чем если бы покупали новый системный блок в магазине.
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