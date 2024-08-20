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Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке

Финансовая составляющая считается определяющей при выборе нового компьютера, поэтому без знания примерных цен на ПК отправляться за покупками рискованно
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Поскольку на носу первое сентября, то перед многими родителями встаёт проблема покупки компьютера своему ребёнку. Не так давно мы уже предлагали наиболее бюджетную подборку, основанную на новых комплектующих. Удалось вложиться в 40 тысяч рублей, получив не только рабочий, но и игровой потенциал. Видеокарта была интегрированная, ну а в целом такая система не подходит для геймеров. Недовольны будут и энтузиасты, многие из которых захотят сделать апгрейд через пару лет. В связи с этим возникает вопрос: сколько должен стоить современный компьютер сегодня?

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Обойдёмся без перечисления конкретных процессоров, видеокарт и других комплектующих, озвучивая примерные цены итоговой сборки и части компонентов. Вопрос действительно важный, поскольку именно финансовая составляющая является определяющим для большей части потенциальных покупателей. Начнём с указанной выше сборки. Если вам нужен системный блок для школьника, позволяющий запускать любые программы и популярные стрелялки, то уложиться можно и в 40 тысяч рублей. Речь только о новых комплектующих, поскольку предсказать цену на вторичном рынке крайне сложно. В случае, если вам потребуется компьютер, который не только тянет старые шутеры, но и справляется с требовательными новинками последних лет, то придётся прибавить видеокарту за 30 тысяч рублей, что тут же увеличит конечную цену до 70 тысяч. Учитывайте, что в этом случае потенциал для апгрейда останется незначительным, ну а эксперты советуют начинать сборку с платформы АМ5.

К сожалению, здесь вам потребуется инвестировать в более дорогую материнскую плату и оперативную память стандарта DDR5. Всё это примерно в 2 раза дороже, чем для платформы АМ4, что прибавит к конечной стоимости порядка 30 тысяч рублей. Таким образом, если не ставить слишком дорогой твердотельный накопитель, то до 100 тысяч можно взять компьютер на самой свежей платформе, обеспечивающий потенциал для апгрейда и имеющей достаточную мощность для запуска требовательных игр. Но всё это годится только для монитора с разрешением 1080р, тогда как собрать системный блок для 2К не так просто. Поскольку только одна видеокарта может стоить от 50 тысяч рублей, то готовый ПК обойдётся вам в 120-140 тысяч рублей. Многое зависит не только от самой видеокарты, но и от выбранной оперативной памяти и твердотельного накопителя. Если вас не интересует разгонный потенциал, то можно не смотреть в сторону брендов, ну а покупать скоростной SSD есть только в том случае, если вам некуда больше потратить дополнительные 10 тысяч рублей. В целом подборка под разгон способна поднять стоимость ПК ещё на 20-30 тысяч рублей, но никогда не оправдает ваших инвестиций. 

Выбор комплектующих для игр в разрешении 4К обширен, а начальная стоимость сборки стартует со 160 тысяч рублей. Учитывайте, что в продаже есть видеокарты за 250 тысяч рублей, поэтому системный блок может достигать 500 тысяч рублей и даже выше. Даже для игр в 4К не всегда есть необходимость в дорогостоящей материнской плате. Попытка выжать из комплектующих дополнительную производительность может завершиться ничем, ну а даже в базовом состоянии мощные процессоры, скоростная оперативная память и флагманские видеокарты способны обеспечивать очень приличное количество кадров в секунду. Эксперты отмечают, что главное поддерживать баланс. Это значит, что процессор за 50 тысяч, а к нему видеокарта за 30 тысяч ведёт к полному провалу. Возможно, если компьютер нужен вам для программирования, то такая сборка и имеет смысл, но чаще всего речь идёт всё же об играх. Не советуем экономить на оперативной памяти. Согласно тестам, 16 Гб достаточно для любых задач, но требования постоянно растут, а ОЗУ стоит недорого, позволяя получить некоторый запас на ближайшие годы. Покупать или нет жёсткий диск вы решаете сами. Сегодня большей части пользователей не требуются ёмкие накопители, поэтому в большинстве случаев будет достаточно и SSD до 2 Тб. Этого хватит как для хранения личных данных, включая фото и видео, так и для скачивания популярных игр.

Если вы всё же решили отправиться на вторичный рынок, то изучите свои минимальные потребности. Не доверяйте тем, кто слишком много обещает, и всегда читайте о предлагаемых вам комплектующих. Очень часто в сети можно встретить объявления, авторы которых называют игровыми и современными процессоры Intel первых поколений. На носу выход 15-серии Core, ну а старичку Core i5-2500K уже давно пора на покой. Точно такая же история и с видеокартами. В последние годы прирост быстродействия между поколениями замедлился, но это не значит, что прибавки нет совсем. Помните, что даже суперфламган, вышедший на рынок 6 лет назад, сегодня соответствует середнякам за 30 тысяч рублей. Жизненный цикл недорогих решений прошлых поколений мог завершиться ещё до того, как вы решите купить компьютер, ну а без подготовки на вторичный рынок лучше не ходить. Даже в магазине вам могут подсунуть слишком дорогую материнскую плату под разгон и бюджетный процессор. Мошенников в сети предостаточно, а приходя на вторичный рынок без минимальных знаний, вы рискуете своими средствами, а в итоге потратите больше, чем если бы покупали новый системный блок в магазине. 

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Андрей Жуков
15:05
А что другие более или менее современные игры вытягивает 4090 натив 4К, в 60фпс и выше???
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Павел Хамлов
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Получается твой установщик прибит гвоздями к твоему же, лол, дистрибутиву? Он бесполезен за его пределами? Поддерживает разные архитектуры в одном пакете? Чем он лучше других?
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Clamwult
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Ну видюхи АМД реально говно, повсеместные отзывы о проблемах с вылетами, фризами, дурачки в них не верят, но почему, непонятно. У амд 16% рынка видюх, конечно они не занимаются такой полировкой своего...
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
Walter Sullivan
14:50
На это поколение и буду обновляться
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