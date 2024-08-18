На носу 1 сентября, а значит десятки тысяч родителей задумываются о том, чтобы купить своему ребёнку персональный компьютер. Далеко не все могут себе позволить собрать полноценный портфель, а после этого найти деньги на новый игровой системный блок. Именно поэтому некоторые обращают внимание на вторичный рынок. К сожалению, если вы плохо разбираетесь в данной теме, то с высокой вероятностью купите настолько сильно устаревшую машину, что пользоваться ей можно будет с большим скрипом. Многие родители справедливо считают, что новое железо стоит слишком дорого, указывая на то, что только одна видеокарта стартует с 50 тысяч рублей. Согласимся, что собрать мощный игровой компьютер можно и за 500 тысяч рублей, но в данном случае мы попытаемся сэкономить там, где это возможно.

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Чаще всего компьютеры покупают мальчикам, ну а школьники и подростки предпочитают Minecraft, Counter-Strike и тому подобные игры, требования у которых к готовой системе крайне низкие. Именно поэтому тратить слишком много вам не придётся. Если в будущем у вас появится возможность, то всегда можно усилить часть компьютера, но пока мы попробуем собрать такой ПК, которые могут себе позволить почти все работающие родители. Давайте сразу договоримся, что сегодня мы обойдёмся без вторичного рынка. Даже если вы хорошо разбираетесь в компьютерной технике, то всегда есть вероятность встретить на просторах интернета мошенников. Ну а рядовые пользователи становятся лёгкой добычей для тех, кто скупает старые ПК по дешёвке, а после продаёт их в разы дороже под видом игровых. Что примечательно, стоить такая система может даже дороже новой. Поскольку родители стремятся дать своему ребёнку лучшее, то готовы идти на определённые жертвы, которые в данном случае оказываются не оправданы.

Итак, наиболее оптимальной платформой для сборки нового ПК станет АМ4. Процессоры, материнские платы и оперативная память старого стандарта стоят недорого, но обеспечивают отличные показатели и остаются актуальными. Поскольку нам нужен игровой компьютер, способный тянуть популярные стрелялки и Grand Theft Auto V, то в качестве наиболее оптимального процессора выберем Ryzen 5 5600G. Камень не способен соревноваться с новинками в сложных тестах, но отлично себя покажет, если нужна комплексная работа. Это значит, что ваш ребёнок сможет легко запускать офисное ПО, а также графические и различные редакторы видео. Процессор имеет встроенную видеокарту, производительности которой достаточно для запуска всех указанных выше игр. Получается, что вы покупаете неплохой камень, но экономите на дискретной видеокарте. Помните, что со временем, если такая необходимость возникнет, вы всегда можете усилить игровой потенциал компьютера за счёт отдельной видеокарты, но пока достаточно и указанного выше камня. Добавим, что Ryzen 5 5600G вы в будущем также сможете заменить на более мощный процессор, но рассчитывать придётся только на решения прошлых поколений, поскольку новинки совместимы только с платформой АМ5.

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Поскольку компьютер предназначается ребёнку и должен стоить недорого, то мы даже не будем говорить о разгонном потенциале. Берём материнскую плату MSI A520M-A PRO, способную обеспечить стабильную работу нашему процессору. Для установки Ryzen 5 5600G вам не понадобиться обновлять BIOS и делать другие сложные операции, а сама материнская плата может предложить максимум интерфейсов даже для требовательных пользователей. Кроме того, она имеет компактный размер, а значит мы можем выбрать небольшой корпус, который не будет занимать слишком много места на столе. Материнская плата лишена продвинутых интерфейсов PICe 4.0 и PCIe 5.0, но в наши планы не входила покупка комплектующих, цены на которые равны стоимости целого компьютера. Как видите, материнская плата стоит около 6 тысяч рублей, ну а это самое главное её преимущество. Используется бюджетный чипсет, не подходящий для разгона, но мы и не планировали заниматься ничем подобным.

Для бюджетного игрового компьютера достаточно и 16 Гб оперативной памяти, поэтому берём две линейки Kingston FURY Beast по 8 Гб. Материнская плата работает только с памятью стандарта DDR4, ну а это прекрасная новость, ведь более новая ОЗУ следующего поколения обходится в 2-3 раза дороже. 16 Гб хватит для запуска любых приложений, ну а Kingston имеет хорошую репутацию и отлично себя зарекомендовала на рынке компьютерных комплектующих. Данная линейка предлагает скорость 3200 МГц, что считается нормой для DDR4. Одним словом, дешевле брать ничего не стоит, а дороже – нет смысла. Оптимальный выбор за 4 тысячи рублей.

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Этого же производителя возьмём и твердотельный накопитель. Поскольку мы изначально не планировали тратить на ПК слишком много денег, то купим Kingston NV2 ёмкостью 1 Тб. Со временем, если возникнет такая необходимость, то можно будет увеличить свободное пространство, но сегодня вашему отпрыску хватит с головой. Перечисленные игры занимают не так много места, а самое главное – не забывать удалять игры, которые уже пройдены. В этом случае 1 Тб хватит на много лет, после чего в любом случае придётся делать апгрейд. Kingston NV2 обладает отличными скоростными характеристиками и обеспечивает максимальное быстродействие операционной системы и игр. А вот покупать жёсткий диск сегодня мы вам не советуем. Стоят HDD довольно много, но слишком медленные для работы и игр. Хранить на них фото и видео вы всё ещё можете, но для других целей старая технология уже не подходит. Не пытайтесь экономить на ключевых компонентах. Возможно, где-то вам и удастся выиграть тысячу рублей, но в результате сильно пострадает быстродействие компьютера, что не позволит запускать игры и работать с популярными приложениями.

В целом, для нашей системы хватило бы блока питания и на 500 Вт, но разница между 500 и 700 не превышает тысячи рублей. Это как раз тот случай глупой экономии, идти на которую строго не рекомендуется. Мы предлагаем купить блок питания Chieftec мощностью 700 Вт. Бренд имеет хорошую репутацию и славится разумным соотношением между качеством и стоимостью. В качестве бонуса блок поддерживает стандарт энергоэффективности 80 PLUS Bronze, ну а это говорит о том, что вы получаете действительно надёжное устройство. Даже под нагрузкой ваш Chieftec на 700 Вт будет работать неслышно, поскольку наша сборка не способна задействовать даже половину его мощности. Это гарантирует вам тишину и высокую стабильность, а значит блок питания можно будет не менять даже после покупки следующего более мощного ПК. Также мы заранее хотим учесть варианты апгрейда. Вдруг вы решите усилить компьютер при помощи отдельной видеокарты. Если купить маломощный дешёвый блок питания сегодня, то его придётся менять, ну а наш Chieftec имеет достаточно высокий потенциал.

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Под стать собранным комплектующим и корпус производства AeroCool. Он компактный, но позволяет без труда вместить материнскую плату и другие компоненты. Кроме того, он уже обладает штатной системой охлаждения. Как видите, три кулера будут отводить горячий воздух, что обеспечит стабильную работу даже в жаркое время года. Подсветку можно отключить, но обычно детям красивые огоньки нравятся. Учитывая, что корпус стоит недорого, но предлагает так много, то его можно назвать оптимальным решением. Если подсчитать все расходы, то выходят скромные 39 тысяч рублей. Ещё тысячу вы потратите на кулер для процессора, что позволит нам уложиться в 40 тысяч рублей. Как уже было сказано выше, за эту сумму вы получите актуальный компьютер, который сможет тянуть даже новые не очень требовательные игры. Никакого вторичного рынка, ну а низкая цена обязательно порадует ваш кошелёк.

Помните о том, что требовательные игры, выпущенные даже 5 лет назад, интегрированный графический чип на процессоре Ryzen 5 5600G не тянет. Именно поэтому хотим обратить ваше внимание на дискретную видеокарту GeForce RTX 3050. Это бюджетный вариант в компактном корпусе. Система охлаждения не самая эффективная, но видеокарта всё равно не будет перегреваться, а три кулера в корпусе обеспечат дополнительную безопасность. Стоит GeForce RTX 3050 почти 20 тысяч рублей и способна тянуть даже самые требовательные новинки. Не ждите слишком много от видеокарты за 20 тысяч, ведь более современные решения стоят 60 тысяч рублей, а флагманы обходятся в 250 тысяч. И всё же, с монитором 1080р ваша GeForce RTX 3050 покажет себя с лучшей стороны, хотя для начала хватит и указанной выше сборки.