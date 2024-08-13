По самым скромным оценкам, за последние два года в РФ поступило 2.3 миллиарда долларов наличными

Тысячи лет торговля между государствами сталкивалась с проблемами, поскольку единой валюты не существовало. Часто предлагался простой обмен, тогда как доминирующие страны могли вынудить сателлитов использовать свою валюту в рамках торговли. В двадцатом веке всё стало намного проще, ведь с приходом единой валютной системы во главе с долларом копить средства стало намного проще. США выпускали долговые обязательства на сотни миллиардов и даже триллионы долларов, ну а всё это с большим интересом покупали власти большей части государств. Подобные обязательства считали надёжными и приравнивалась к курсу национальной валюты США, а при необходимости трежерис всегда можно было продать на глобальном финансовом рынке. Эксперты полагают, что в ближайшие десять лет мы станем свидетелями краха действующей финансовой системы. Считается, что на смену доллару придут национальные валюты, а особое внимание будет привлекать китайский юань. Существуют надежды на появление единой валютной системы БРИКС, но пока всё это теория.

реклама

Отказ от доллара всё равно бы наступил, но случилось это бы спустя десятилетия, тогда как именно политика действующего правительства США вынуждает многие государства ускориться. Ну а поскольку американские власти начали использовать свою национальную валюту в качестве оружия и инструмента финансового давления, то желающих оставлять всё без изменений становится меньше с каждым годом. Особенно сильный удар по доллару был нанесён после введения санкций против России с блокировкой средств Центробанка РФ на сумму порядка 300 миллиардов долларов. Большая часть денег находилась в евро, но в данном случае это не имеет никакого значения. Валюта Евросоюза сильно зависима от доллара, а ключевые решения всё равно принимаются в Вашингтоне. После того, как российские деньги были заблокированы, в мире заговорили о токсичности доллара, ну а всё это будет иметь глобальные последствия. Одновременно с блокировкой российских счетов власти Евросоюза и США запретили продажу бумажных денег в адрес России.

При этом американские власти требовали, чтобы другие страны также не вели торговлю с Россией в долларах и евро, оказывая давление на несогласных. Если верить информации Reuters, то пока добиться задуманного у Вашингтона не выходит. Журналисты выяснили, что за последние два года только в виде банкнот в РФ попало около 2.3 миллиарда долларов, а значит можно говорить о частичном провале санкций. Журналисты Reuters ссылаются на некие таможенные документы и обвиняют в нарушении международного законодательства Турцию, ОАЭ и многие другие страны. Неясно, когда принимаемые в США законы вдруг стали обязательными для исполнения в других государствах, но такие сложные вопросы в головы американских политиков и тем более журналистов не приходят. Примерно 25% всех денег ввезли банки, получив наличные в качестве оплаты за драгоценные металлы, но назвать страну, поставившую около половины всей суммы, авторам материала на страницах Reuters так и не удалось.

Там же отмечают, что ещё больше долларов и евро российские банки получили в виде цифровых активов. Поскольку существуют санкции, подобные переводы тщательно маскируются, но в данном случае важно лишь то, что США так и не сумели перекрыть доступ российской финансовой системе к глобальным рынкам. Рядовые граждане могут покупать наличные доллары, но в последнее время граждане РФ больше интересуются китайскими юанями. Купить такую валюту гораздо проще, чем доллары, ну а высокая стабильность китайской экономики внушает доверие не только рядовым жителям страны, но и экспертам по обе стороны океана.