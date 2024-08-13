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Bublik1
Reuters: наличные доллары и евро продолжают поступать в Россию несмотря на санкции со стороны США
По самым скромным оценкам, за последние два года в РФ поступило 2.3 миллиарда долларов наличными

Тысячи лет торговля между государствами сталкивалась с проблемами, поскольку единой валюты не существовало. Часто предлагался простой обмен, тогда как доминирующие страны могли вынудить сателлитов использовать свою валюту в рамках торговли. В двадцатом веке всё стало намного проще, ведь с приходом единой валютной системы во главе с долларом копить средства стало намного проще. США выпускали долговые обязательства на сотни миллиардов и даже триллионы долларов, ну а всё это с большим интересом покупали власти большей части государств. Подобные обязательства считали надёжными и приравнивалась к курсу национальной валюты США, а при необходимости трежерис всегда можно было продать на глобальном финансовом рынке. Эксперты полагают, что в ближайшие десять лет мы станем свидетелями краха действующей финансовой системы. Считается, что на смену доллару придут национальные валюты, а особое внимание будет привлекать китайский юань. Существуют надежды на появление единой валютной системы БРИКС, но пока всё это теория. 

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Отказ от доллара всё равно бы наступил, но случилось это бы спустя десятилетия, тогда как именно политика действующего правительства США вынуждает многие государства ускориться. Ну а поскольку американские власти начали использовать свою национальную валюту в качестве оружия и инструмента финансового давления, то желающих оставлять всё без изменений становится меньше с каждым годом. Особенно сильный удар по доллару был нанесён после введения санкций против России с блокировкой средств Центробанка РФ на сумму порядка 300 миллиардов долларов. Большая часть денег находилась в евро, но в данном случае это не имеет никакого значения. Валюта Евросоюза сильно зависима от доллара, а ключевые решения всё равно принимаются в Вашингтоне. После того, как российские деньги были заблокированы, в мире заговорили о токсичности доллара, ну а всё это будет иметь глобальные последствия. Одновременно с блокировкой российских счетов власти Евросоюза и США запретили продажу бумажных денег в адрес России. 

При этом американские власти требовали, чтобы другие страны также не вели торговлю с Россией в долларах и евро, оказывая давление на несогласных. Если верить информации Reuters, то пока добиться задуманного у Вашингтона не выходит. Журналисты выяснили, что за последние два года только в виде банкнот в РФ попало около 2.3 миллиарда долларов, а значит можно говорить о частичном провале санкций. Журналисты Reuters ссылаются на некие таможенные документы и обвиняют в нарушении международного законодательства Турцию, ОАЭ и многие другие страны. Неясно, когда принимаемые в США законы вдруг стали обязательными для исполнения в других государствах, но такие сложные вопросы в головы американских политиков и тем более журналистов не приходят. Примерно 25% всех денег ввезли банки, получив наличные в качестве оплаты за драгоценные металлы, но назвать страну, поставившую около половины всей суммы, авторам материала на страницах Reuters так и не удалось. 

Там же отмечают, что ещё больше долларов и евро российские банки получили в виде цифровых активов. Поскольку существуют санкции, подобные переводы тщательно маскируются, но в данном случае важно лишь то, что США так и не сумели перекрыть доступ российской финансовой системе к глобальным рынкам. Рядовые граждане могут покупать наличные доллары, но в последнее время граждане РФ больше интересуются китайскими юанями. Купить такую валюту гораздо проще, чем доллары, ну а высокая стабильность китайской экономики внушает доверие не только рядовым жителям страны, но и экспертам по обе стороны океана. 

#экономика #валюта #евро #доллары
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