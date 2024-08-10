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Bublik1
Биржа OKX замечена в блокировки аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
Глава биржи отвергает обвинения прессы и называет главную причину блокировки небольшого количества учётных записей

Американские санкции становятся всё более масштабными, оказывая давление не только на российские компании, но и на многочисленных партнёров по всему миру. Очевидно, что первая волна ограничений не сработала и оказалась малоэффективной. Именно поэтому Вашингтон начал более тесно работать с многочисленными компаниями по всему миру, требуя прекратить сотрудничество с российскими физическими и юридическими лицами. И вот тут и выяснилось, что для некоторых сделать это оказалось легко, ведь потери от ухода из России составили всего несколько процентов от годового дохода, ну а другие имеют сильную зависимость от российского рынка. Даже первые не рвутся покидать насиженные места, поскольку осознают сложности, которые возникнут при возвращении. Вторые и вовсе оказывают ожесточённое сопротивление и планируют и дальше вести дела в российском юридическом поле. Но если с поставками продуктов питания, одежды и даже электроники всё обстоит относительно спокойно, то более серьёзной проблемой стала блокировка аккаунтов на крупных зарубежных криптовалютных биржах.

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Даже сопротивлявшаяся решению Белого дома Binance в итоге прекратила свою деятельность в РФ, а после перестала оказывать услуги жителям России через аффилированную компанию с российским капиталом. Ещё раньше, чем это сделала Binance, из России ушли многие другие криптобиржи, и сегодня осталось несколько подобных структур, всё ещё принимающих платежи от граждан России. Одной из наиболее популярных считается OKX, которая до недавнего времени не отличалась особым пристрастием к соблюдению американских законов. Похоже, давление со стороны США усиливается, что привело к некоторым изменениям. Несколько дней назад в сети активно обсуждали тот факт, что биржа блокирует аккаунты российских пользователей. Сразу же хотим успокоить наших читателей, ведь это не так. По крайней мере в большинстве случае, ну а кому всё же грозит блокировка мы разберёмся детальнее. Итак, 8 августа в Telegram появились сообщения о массовых блокировках аккаунтов российских граждан биржей OKX, которая считается одной из популярных в странах СНГ. Проблему подняли два независимых канала, имеющих совокупную аудиторию более 500 тысяч человек. 

Сообщалось, что трейдеры массово жалуются на заморозку учётных записей, а в результате наблюдаются не только сложности в работе, но и потеря средств. Отмечалось, что есть возможность подать апелляцию, но рассмотрение может занять до 60 дней, что недопустимо для проведения финансовых операций. Мало того, даже в этом случае не всегда можно рассчитывать на восстановление доступа к аккаунту, а это грозит финансовыми потерями для российских граждан. Биржа требует предоставить документы, подтверждающие законное происхождение средств, но мы с вами прекрасно понимаем, что порой даже рядовые пользователи не в состоянии показать такую бумажку. Отдельно сообщалось, что блокировки имеют массовый характер и затронули не только рядовых пользователей, но и партнёров биржи, включая пользующихся особым статусом инфлюенсеров. Обычно такие аккаунты предпочитают не трогать даже во время массовой блокировки, предоставляя владельцам право вывода средств и льготные условия использования инструментов биржи. Одним из пострадавших оказался популярный криптоблогер Рафаэль Манвелян, который ведёт канал «Слёзы Сатоши». Он сообщил, что его аккаунт был заблокирован, и публично обратился к своему сообществу с призывом немедленно вывести все средства с OKX и временно прекратить использование биржи. По его мнению, блокировки связаны с резким изменением политики биржи в отношении пользователей из стран СНГ.

Представители группы компаний БРК обратились к руководству биржи с разъяснениями и уже получили ответ. В рамках официальных комментариев отмечалось, что пользователи из России и СНГ не подвержены никаким рискам, если соблюдают правила и условия использования платформы. Сообщается, что слухи о неких ограничениях не имеют под собой реальных оснований, поскольку все сделки проводятся в штатном режиме, а дополнительных санкций против российских граждан не вводилось. При этом генеральный директор OKX Стар Сюй объяснил, что биржа действительно блокирует аккаунты пользователей при определённых условиях. Например, если транзакции проходили через сомнительные платформы, находящиеся под санкциями США. Это могут быть Garantex и Tornado Cash, а также другие инструменты, используемые преступниками и хакерами для отмывания денег. Глава биржи подчеркнул, что заморозка средств происходит только в случае нарушений, связанных с санкционными списками.

Стар Сюй рассказал, что общался с владельцем аккаунта «Satoshi Friends» и объяснил ему лично причину нарушения политики санкционного контроля биржи. Несмотря на это, биржа предоставила инфлюенсеру возможность вывода всех средств до полной блокировки учётной записи. К сожалению, запрос о создании нового аккаунты был отклонён, поскольку это противоречит внутренним правилам биржи. Глава OKX подчёркивает, что компания строго соблюдает международные санкционные правила и обязана блокировать учётные записи, если фиксируются операции с участием запрещённых международным правом инструментов. Стар Сюй заявил, что большая часть пользователей не сталкивается с подобными проблемами, поскольку они действуют в рамках установленных законов и правил. В данном случае нужно добавить, что правила эти придуманы в Вашингтоне, но продолжают заменять собой международное право и нарушать законы суверенных государств. Возможно, когда биржи перестанут привязывать все свои расчёты к доллару, а БРИКС наконец решится создать собственную валюту, положение изменится, но пока доллар остаётся главным мерилом всех финансовых потоков, выбора у бирж просто нет. 

#криптовалюты #биржи #окр
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