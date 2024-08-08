Дела у Intel так плохи, что сегодня по капитализации компания сравнялась с молодой OpenAI

Intel продолжает терять рыночную долю. Отчёт за второй квартал 2024 года оказал разрушительное влияние на активы компании, а крупные инвесторы предпочли покинуть тонущий корабль. Очевидно, что до полного краха ещё слишком далеко, а у Intel есть не только время, но и средства для выхода из трудного положения. И всё же, дела у синих идут из рук вон плохо, а в ближайшие месяцы перспектив для роста нет. Ну а поскольку всё больше инвесторов выводят средства в другие активы, то стоимость компании резко ушла вниз. На этот раз Intel покорилась ещё одна высота, ведь американская компания сравнялась по капитализации с OpenAI. Речь идёт о некоммерческой организации, имеющей небольшую историю и полагающейся на разработки в области умных алгоритмов. Ключевым продуктом компании является генеративный ИИ ChatGPT, но даже этого оказалось достаточно для достижения уровня Intel. Сегодня обе компании стоят по 80 миллиардов долларов, что стало настоящим антирекордом для Intel.

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Эксперты полагают, что главным виновником плачевного положения компании остаётся недавно ушедший в отставку с поста генерального директора Боб Свон. В 2017 и 2018 году между OpenAI и Intel мог быть заключён договор об инвестировании, позволявший обеим компаниям получить желаемое. OpenAI готова была передать 15% акций за 1 миллиард долларов, а также ещё 15%, если Intel готова вложить столько денег. В свою очередь чипмейкер получал значительную долю в перспективной компании и выходил на новый для себя рынок. После некоторых размышлений Боб Свон решил, что генеративный интеллект – это самая настоящая фантастика, поэтому отказался сотрудничать с молодой компанией. Что примечательно, сделка была действительно выгодна обеим сторонам, поскольку OpenAI планировала избавиться от зависимости от NVIDIA, получив доступ к полупроводниковым мощностям Intel. Сегодня руководство синих может только кусать локти. OpenAI из донора давно превратилась в мощного инвестора, ну а положение Intel постоянно ухудшается.

Аналитики полагают, что падение остановится, как только производитель процессоров решит проблемы с нестабильностью флагманов последних серий. Напомним, чипы приходят в негодность из-за скачков напряжение, ну а несколько патчей не привели к значительным изменениям в лучшую сторону. Вполне возможно, что всё не так плохо, как кажется. Инсайдеры заявляют, что помощь Intel придёт из совершенно неожиданного направления. Оказывается, спрос на графические ускорители NVIDIA H100 настолько высокий, что TSMC не справляется с их выпуском. Увы, но Intel пока не способна производить сами графические процессоры, но зато может взять на себя их упаковку. Речь идёт о сложной процедуре, в рамках которой кремниевый чип становится похож на привычный нам процессор и может использоваться в коммерческих продуктах. Судя по всему, Intel располагает свободными мощностями, арендовать которые намерена NVIDIA. Сколько денег за такие услуги готов заплатить Дженсен Хуанг, инсайдеры не пишут. Если учитывать, что некоторые клиенты ожидают поставки графических ускорителей полгода, то Intel может получить сумму больше миллиарда долларов. Это позволит выйти из кризиса, решив не только финансовые, но и репутационные проблемы.