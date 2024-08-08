Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
NVIDIA может спасти "тонущий корабль" Intel, разместив большой заказ на упаковку графических чипов
Дела у Intel так плохи, что сегодня по капитализации компания сравнялась с молодой OpenAI

Intel продолжает терять рыночную долю. Отчёт за второй квартал 2024 года оказал разрушительное влияние на активы компании, а крупные инвесторы предпочли покинуть тонущий корабль. Очевидно, что до полного краха ещё слишком далеко, а у Intel есть не только время, но и средства для выхода из трудного положения. И всё же, дела у синих идут из рук вон плохо, а в ближайшие месяцы перспектив для роста нет. Ну а поскольку всё больше инвесторов выводят средства в другие активы, то стоимость компании резко ушла вниз. На этот раз Intel покорилась ещё одна высота, ведь американская компания сравнялась по капитализации с OpenAI. Речь идёт о некоммерческой организации, имеющей небольшую историю и полагающейся на разработки в области умных алгоритмов. Ключевым продуктом компании является генеративный ИИ ChatGPT, но даже этого оказалось достаточно для достижения уровня Intel. Сегодня обе компании стоят по 80 миллиардов долларов, что стало настоящим антирекордом для Intel.

реклама

Эксперты полагают, что главным виновником плачевного положения компании остаётся недавно ушедший в отставку с поста генерального директора Боб Свон. В 2017 и 2018 году между OpenAI и Intel мог быть заключён договор об инвестировании, позволявший обеим компаниям получить желаемое. OpenAI готова была передать 15% акций за 1 миллиард долларов, а также ещё 15%, если Intel готова вложить столько денег. В свою очередь чипмейкер получал значительную долю в перспективной компании и выходил на новый для себя рынок. После некоторых размышлений Боб Свон решил, что генеративный интеллект – это самая настоящая фантастика, поэтому отказался сотрудничать с молодой компанией. Что примечательно, сделка была действительно выгодна обеим сторонам, поскольку OpenAI планировала избавиться от зависимости от NVIDIA, получив доступ к полупроводниковым мощностям Intel. Сегодня руководство синих может только кусать локти. OpenAI из донора давно превратилась в мощного инвестора, ну а положение Intel постоянно ухудшается. 

Аналитики полагают, что падение остановится, как только производитель процессоров решит проблемы с нестабильностью флагманов последних серий. Напомним, чипы приходят в негодность из-за скачков напряжение, ну а несколько патчей не привели к значительным изменениям в лучшую сторону. Вполне возможно, что всё не так плохо, как кажется. Инсайдеры заявляют, что помощь Intel придёт из совершенно неожиданного направления. Оказывается, спрос на графические ускорители NVIDIA H100 настолько высокий, что TSMC не справляется с их выпуском. Увы, но Intel пока не способна производить сами графические процессоры, но зато может взять на себя их упаковку. Речь идёт о сложной процедуре, в рамках которой кремниевый чип становится похож на привычный нам процессор и может использоваться в коммерческих продуктах. Судя по всему, Intel располагает свободными мощностями, арендовать которые намерена NVIDIA. Сколько денег за такие услуги готов заплатить Дженсен Хуанг, инсайдеры не пишут. Если учитывать, что некоторые клиенты ожидают поставки графических ускорителей полгода, то Intel может получить сумму больше миллиарда долларов. Это позволит выйти из кризиса, решив не только финансовые, но и репутационные проблемы. 

#intel #nvidia #полупроводники
1
Показать комментарии (1)
Intel представила дискретную видеокарту для автомобилей
MSI выпустила первые BIOS с новым микрокодом для процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержка возвращения космического корабля Starliner на Землю может ещё больше затянуться из-за ПО
4
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
19
В России построят роскошный электрический круизный лайнер для путешествий по Байкалу
9
КАМАЗ запускает новую модификацию двигателей для гусеничных бульдозеров ЧЕТРА
+
Исследование показало, что бозон Хиггса может угрожать стабильности нашей Вселенной
1
Китай закончил строительство первого в мире маломасштабного модульного ядерного реактора
1
В России стартует производство ультрапремиальных шин для элитных автомобилей
+
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 560.81 и добавила в бета-версию NVIDIA App новые возможности
5
Samsung представила батарею для электромобилей - 965 км хода, зарядка за 9 минут, срок службы 20 лет
+
Новая функция на смартфонах Xiaomi поможет обнаружить скрытые камеры
+
Братья Руссо и Стивен МакФили планируют возвращение к проверенным методам в новых "Мстителях"
+
Новый иранский дрон Shahed-238 сможет перехватывать американские беспилотники MQ-9 Reaper
1
Nvidia снимает с производства свою самую популярую видеокарту
+
Военно-промышленный комплекс России предлагает модернизировать БМП-3
+
После краха фондового рынка Безос, Маск и Баффет потеряли миллиарды долларов
2
PS5 Pro будет в два раза мощнее базовой модели за счет масштабирования PSSR и аппаратных улучшений
4
Представители компании «Ветер» заявили об активной работе над концепцией управления роем FPV-дронов
+
Искусственный интеллект появится в смартфонах Samsung Galaxy A35 и Galaxy A55
1
Российские специалисты разработали перспективный модульный ветрогенератор для арктических широт
+
Илон Маск подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана, обвиняя в предательстве некоммерческих идеалов
3

Популярные статьи

«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
5
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
10
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
13
Подсчитываем, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер на основе статистики Steam
11
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA
83
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
10
Почему провалились консоли Xbox на примере игры Avowed
3
Как купить смартфон и не попасться на удочку мошенникам – простые советы для новичков
6
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
23
Россия поставит С-400 Ирану – подробности взаимовыгодной сделки
1

Сейчас обсуждают

dreamevil
15:37
Ничего не понятно 🤷 Почему высота кулера максимум 168?На официальном сайте написано 160.Кому верить
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Matrexx 55
Alex Alien
15:33
Круизный лайнер с таким дизайном – это странно. Первое впечатление после того, как увидел его на фото – это некое военное судно. 👀 Возможно, оборудованное торпедной установкой. 😉👍 Ну, и с парочкой ...
В России построят роскошный электрический круизный лайнер для путешествий по Байкалу
D0C
15:29
6,5 лет, полет нормальный. 10 про
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
swr5
15:25
Не прислушивайся, мне то какая разница. Сиди и дальше на своей наркоте, на убогой винде, которая незаметно разлагает личность и лишает своего адепта хоть какого-то разумного и критического мышления.
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
Gamandril
15:24
В общем верно, но и играть можно на линуксе в большинство игр. Насчет некоторых лаунчеров остаются вопросы типа юбисофта и нескольких бесплатных игр типа пубга и дестини 2, которые привиты разработчик...
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
VAKT
15:23
Вот ты и вместо аргументации скатился до банальных оскорблений - это более чем хорошо доказывает, что к твоим словам прислушиваться - себя не уважать.
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
Nvidia&Intel Hater
15:17
Чурки обычно друг друга прут,тебе ли то не знать.вонючка чуркистанская.ослов или друг друга -национальная забава мастурбека
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
Евгения Пулова Тимофеева
15:17
Ваших баб что ли с почестями в бетон закатывают?
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
Азамат Багатов
15:14
В новостях гораздо чаще пишут, как в парке чуркистаны пёрли какую-то местную девку, а глава СК на это возбудился.
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
Renics Nicoros
15:12
Правда просочилась в газету ПРАВДА.
Роскомнадзор назвал причину для блокировки Google и YouTube – русофобская политика сервисов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем