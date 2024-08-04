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Bublik1
Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
Несмотря на сильные стороны, у беспилотника есть и явные недостатки

Сегодня российская и украинская армии активно используют сотни и даже тысячи беспилотников в сутки. Подобные устройства выполняют самые разнообразные задачи и позволяют получить преимущество на том или ином направлении. Даже зарубежные эксперты признают, что Россия более успешна, а особенно опасным для дронов ВСУ считается система радиоэлектронной борьбы. Даже если речь идёт о действительно мощном беспилотнике, вхождение в зону работы РЭБ может привести к его падению, и таких случаев множество.

Инженеры разных стран трудятся над тем, чтобы создать БПЛА, способный обходить любые системы защиты. Определённые успехи есть у российских специалистов. Известно, что «Ланцеты» обладают высокой защитой от украинской РЭБ, но даже лучшие разработки не дают 100% уверенности. 

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Как стало известно, любопытную идею предложили представители немецкой компании HIGHCAT. Сообщается, что украинская армия получила какое-то количество новых беспилотников под названием НСХ. С виду может показаться, что речь идёт об обычном дроне, управление которым осуществляет оператор. В зависимости от поставленных задач, он может выполнять разведывательные функции, либо нести боевой заряд, работая по принципу дрона-камикадзе. И всё же отличия от обычных аппаратов есть, ведь НСХ невозможно остановить даже с использованием самых продвинутых средств радиоэлектронной борьбы. Оказывается, хитрость кроется в принципе подключения, построенному на базе кабеля из стекловолокна. В момент запуска, оператора и дрон соединяет тонкий трос, длина которого позволяет беспилотнику удаляться от базы на расстояние до 15 километров. 

Немецкие инженеры заявляют, что использование технологи Fly-By-Fibre позволяет получить преимущество в зоне проведения СВО, ну а у русских нет никаких средств, способных помешать работе подобного устройства. Представители HIGHCAT уверяют, что область применения НСХ на этом не исчерпывается. Так, кроме разведки и уничтожения тех или иных целей НСХ способен переносить грузы, а также выступать для налаживания связи между боевыми частями. Военнослужащие разных подразделений могут подключиться к аппарату, раздающему интернет, а заблокировать такой сигнал будет невозможно, поскольку информация передаётся по ещё одному кабелю. Вполне возможно, что для создания такого амбициозного проекта нужно было построить массивный дрон, поскольку НСХ явно не способен выполнять поставленные задачи с высокой эффективностью. Так, беспилотник может продержаться в воздухе не больше 28 минут с одной батареей и до 49 минут с двумя аккумуляторами. 

Стоит также учитывать, что автономность будет стремительно сокращаться по мере удаления от базы. Даже самый лёгкий трос имеет какой-то вес, а под действием ветра стекловолокно начнёт оказывать на аппарат крайне негативное влияние. Кадров работы дрона в сети нет, но не исключено, что наблюдается тряска с фиксацией видео в низком качестве. В целом, самая сильная стороны беспилотника, о которой так много говорят разработчики, является его главным недостатком. Если бы НСХ применялся в пустыне, то вопросов бы не возникало. А вот в украинских населённых пунктах есть огромное количество самых разнообразных строений. Оператору приходится маневрировать, в итоге обрывы могут стать ахиллесовой пятой хитроумного дрона. По данным разработчиков, использовать подобные беспилотники массово не планируется, а значит речь идёт о тестировании технологии, которая может быть со временем отправлена повстанцам, ведущим подрывную деятельность в далёких африканских степях.

#беспилотники #дроны
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