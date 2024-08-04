Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
Первое время программа будет добровольной и позволит выявить недостатки законодательства

Принято считать, что Европа является островком демократии, где интернет подвергается минимальному регулированию. Неясно, откуда растут ноги у таких слухов, ведь в реальности всё обстоит с точностью до наоборот. В Европе существует жёсткая цензура, в рамках которой ежемесячно под блокировку попадают сотни и даже тысячи сайтов. Ни о каком свободном доступе к контенту и речи быть не может, а нарушителей ждут огромные штрафы и даже тюремный срок. Средства VPN не запрещены, но интерес к ним значительно ниже, чем в России.

Но всё это меркнет на фоне тотального контроля за мобильными сетями. Без удостоверяющего личность документа вы не сможете купить SIM-карту, а значит останетесь без связи. К слову, даже виртуальные операторы вам ничего не продадут, хотя пока пользоваться eSIM с помощью роуминга можно. Стоит это дороже, что в данном случае не так важно. На словах власти делают вид, что активно защищают права обычных пользователей, но по факту не сильно мешают американским корпорациям собирать и обрабатывать данные сотен миллионов европейцев.

реклама

Многие аналитики полагают, что крупные государства уже осознали опасность анонимности в интернете, а значит будут делать всё для деанонимизации пользователей. Произойдёт это не за один день, но в некоторых странах события развиваются немного быстрее. Как стало известно, китайские власти готовятся к запуску программы контроля за пользователями при помощи национального интернет-ID. Идея предполагает, что каждый пользователь, который получит право выходить в интернет, должен пройти обязательную регистрацию. После этого такому человеку выдадут уникальный идентификационный номер, позволяющий системе отслеживать и фиксировать абсолютно все его действия в сети. В The New York Times пугают американцев тотальным контролем со стороны местного правительства, но забывают, что примерно такую же функцию на себя взяли крупные международные корпорации. То и дело мы слышим о громких скандалах, в рамках которых владельцы защищённых мессенджеров делятся с силовыми структурами информацией и том или ином пользователе, нарушая свои же правила конфиденциальности. 

По данным китайского правительства, инициатива призвана обеспечить безопасность рядовых граждан в интернете, снизить количество мошенников и в целом полезна для развития цифровых технологий. В рамках закона, абсолютно всем сайтам вменяется проверка личности того или иного пользователя при регистрации. Выданный государством уникальный номер позволит отслеживать все действия владельца аккаунта и сообщать о подозрительной активности. В целом, данная инициатива стала одной из многих, направленных на повышение контроля за интернетом. Известно, что китайские социальные сети способны демонстрировать месторасположение пользователей, ну а данная мера – это очередной инструмент контроля. Эксперты и рядовые пользователи уже отреагировали не новые изменения. Мнения, как обычно, разделились. Часть китайцев полагает, что мера сделает работу в интернете более прозрачной и безопасной. Мошенников станет меньше, а это на руку обывателям. Есть и те, кто видят в новом законе опасности для личных свобод и конфиденциальности. Как бы там ни было, но закон будет принят, а значит совсем скоро каждому китайскому пользователю выдадут уникальный идентификационный номер. 

Первое время инициатива начнёт работу в пилотном режиме. Всё это время регистрация будет добровольной, а недостатки законодательства планируется исправить в ходе общественного обсуждения. Нет никаких сомнений, что рано или поздно у каждого жителя Китая появится свой уникальный ID, а в будущем нечто подобное станет обязательным во всём мире. Многие аналитики считают, что полная свобода в интернете привела к опасным инцидентам. Вместо того чтобы выражать личное мнение, пользователи начали заниматься противоправной деятельностью, ну а силовые ведомства США и ряда других стран контролируют крупнейшие технологические компании, вынуждая их делать то, что выгодно представителям Белого дома. Всё это будет способствовать появлению целого ряда закрытых кластеров, сильно напоминающих китайский интернет. Россия движется в том же направлении, хотя некоторые отличия между кластерами всё же будут. В качестве подтверждения высказанных предположений можно привести снижение скорости YouTube. Судя по всему, видеохостинг со временем потеряет большую часть пользователей из России, а принципиальное решение по этому поводу уже принято. Google оказалась слишком несговорчивой, ну а может всё дело в том, что технологический гигант уже договорился с дядюшкой Сэмом. 

#китай #интернет
+
Написать комментарий (0)
Накануне был представлен список кандидатов на титул «Автомобиль года 2025» в Европе
Xiaomi начала строительство своего нового автомобильного завода в Пекине
США отложили введение повышенных пошлин на китайские электромобили
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"РО": Дальнобойные ракеты Р-37М с ядерной БЧ позволят за раз уничтожать несколько самолётов и ракет
3
В России начато серийное производство нового тяжёлого гусеничного бульдозера
+
На Урале завершается строительство моста высотой в 20 этажей для автобана М-12
6
Российские коммунальщики нашли замену легендарной «буханке», которую непрерывно выпускают уже 60 лет
1
Сатурн выбросил комету A117uUD в межзвездное пространство со скоростью 10 800 км/ч
4
Опубликован подробный список изменений, новых функций и настроек в One UI 7
+
Xbox достигает 500 млн активных пользователей, несмотря на падение продаж консолей на 42%
3
Xiaomi выпустила последнее обновление HyperOS для для разработчиков
+
ВС РФ вошли в еще три населенных пункта на Покровском направлении
+
В Нижнем Новгороде начнется проектирование дублера проспекта Ленина
+
Жители северо-запада Москвы выступили против строительства новой платной трассы
2
Генеральный директор Qualcomm пообещал компьютеры на Arm за $700
4
После объявления Intel о сокращении 15 000 сотрудников акции производителя чипов упали на 20%
+
Турция спускает на воду второй корвет MILGEM для ВМС Украины
2
Россияне нашли способ обхода замедления YouTube с помощью Майнкрафта, Steam и Garry's Mod
2
В РФ раскрыли характеристики лазерного комплекса "Пересвет", действующего на высотах до 1100 км
+
Китай может прийти к самодостаточности в изготовлении оборудования для выпуска микросхем
3
Американские регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении NVIDIA
+
В Белом доме заявили, что обмен заключёнными с Россией не означает приближения к переговорам по Украине
+
Малый модульный реактор (ММР) Rolls-Royce стал на шаг ближе к одобрению
+

Популярные статьи

"Искандер-1000": особенности новейшего ОТРК и отличия от предшественника
+
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
26
"Империя волков", "22 пули: Бессмертный", "Город мошенников" - краткий обзор трех фильмов
1
"Bulsae-2" - лазерный "Фагот" из КНДР
1
20 функций Windows 11, о которых вы могли не знать, но которые стоит попробовать
2
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
10
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
141
Корабль XBOX идет ко дну - опубликован годовой финансовый отчет 2024
8
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
9
В зоне проведения СВО ВСРФ применили новейший северокорейский самоходный ПТРК типа NLOS "Bulsae-4"
3

Сейчас обсуждают

Vito Vago
13:07
"...Иначе не стоял бы на вооружении в 25 странах мира..." *Ответ простой. Не купите к вам приплывёт "оплот демократии". "Даже тот, турецкий, сбивший наш Су-24 над Сирией..." *По бандитски, сзади; вест...
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
Vito Vago
13:00
Я тоже сначала пробую пиратку, зашло - покупаю.
Россияне начали отказываться от зарубежных игр
Gamandril
12:59
Да, просто обычно это полностью игнорируют решая проблему методом использования процессора в роли костыля. В игре это выглядит так что например в Quake Champions нагрузка на ЦП падает в разы, хотя вро...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Vito Vago
12:59
К этому году "...или ишак сдохнет, или падишах умрёт..."
Австрия планирует отказаться от российского газа к 2027 году
Vito Vago
12:57
Так пусть НЕ поставляют 404 топливо, как грозились.
МИД Венгрии обвинили Евросоюз в координации действий Киева по остановке транзита российской нефти
Лев корл
12:57
На Волгу 21 похож немножко)))
В России продают предпоследний экземпляр BMW 503 за 24,5 млн рублей
Vito Vago
12:54
Будем ждать новостей в освоение СВОИХ двигателей... *Космонавтом на землю уже вернули с МКС или пусть там и остаются! Опять РФ будут просить вернуть на своём корабле.
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
Лев корл
12:54
Давайте туркам наши старые миги продадим чтобы их выкинули из наты))) Их и так уже хотят исключать из альянса Так постепенно весь альянс и развалим)))
Германия продолжает блокировать продажу Турции самолетов Eurofighter Typhoon
Aliendora
12:51
Как я не нравлюсь современным, туповатым обитателям этого сайта, ахахахаха)
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
NuclearMissionJam
12:49
Зеон вариант когда просто нужна рабочая машина. Мне же хотелось посмотреть на новое железо и технологии
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем