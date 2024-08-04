Первое время программа будет добровольной и позволит выявить недостатки законодательства

Принято считать, что Европа является островком демократии, где интернет подвергается минимальному регулированию. Неясно, откуда растут ноги у таких слухов, ведь в реальности всё обстоит с точностью до наоборот. В Европе существует жёсткая цензура, в рамках которой ежемесячно под блокировку попадают сотни и даже тысячи сайтов. Ни о каком свободном доступе к контенту и речи быть не может, а нарушителей ждут огромные штрафы и даже тюремный срок. Средства VPN не запрещены, но интерес к ним значительно ниже, чем в России.

Но всё это меркнет на фоне тотального контроля за мобильными сетями. Без удостоверяющего личность документа вы не сможете купить SIM-карту, а значит останетесь без связи. К слову, даже виртуальные операторы вам ничего не продадут, хотя пока пользоваться eSIM с помощью роуминга можно. Стоит это дороже, что в данном случае не так важно. На словах власти делают вид, что активно защищают права обычных пользователей, но по факту не сильно мешают американским корпорациям собирать и обрабатывать данные сотен миллионов европейцев.

реклама

Многие аналитики полагают, что крупные государства уже осознали опасность анонимности в интернете, а значит будут делать всё для деанонимизации пользователей. Произойдёт это не за один день, но в некоторых странах события развиваются немного быстрее. Как стало известно, китайские власти готовятся к запуску программы контроля за пользователями при помощи национального интернет-ID. Идея предполагает, что каждый пользователь, который получит право выходить в интернет, должен пройти обязательную регистрацию. После этого такому человеку выдадут уникальный идентификационный номер, позволяющий системе отслеживать и фиксировать абсолютно все его действия в сети. В The New York Times пугают американцев тотальным контролем со стороны местного правительства, но забывают, что примерно такую же функцию на себя взяли крупные международные корпорации. То и дело мы слышим о громких скандалах, в рамках которых владельцы защищённых мессенджеров делятся с силовыми структурами информацией и том или ином пользователе, нарушая свои же правила конфиденциальности.

По данным китайского правительства, инициатива призвана обеспечить безопасность рядовых граждан в интернете, снизить количество мошенников и в целом полезна для развития цифровых технологий. В рамках закона, абсолютно всем сайтам вменяется проверка личности того или иного пользователя при регистрации. Выданный государством уникальный номер позволит отслеживать все действия владельца аккаунта и сообщать о подозрительной активности. В целом, данная инициатива стала одной из многих, направленных на повышение контроля за интернетом. Известно, что китайские социальные сети способны демонстрировать месторасположение пользователей, ну а данная мера – это очередной инструмент контроля. Эксперты и рядовые пользователи уже отреагировали не новые изменения. Мнения, как обычно, разделились. Часть китайцев полагает, что мера сделает работу в интернете более прозрачной и безопасной. Мошенников станет меньше, а это на руку обывателям. Есть и те, кто видят в новом законе опасности для личных свобод и конфиденциальности. Как бы там ни было, но закон будет принят, а значит совсем скоро каждому китайскому пользователю выдадут уникальный идентификационный номер.

Первое время инициатива начнёт работу в пилотном режиме. Всё это время регистрация будет добровольной, а недостатки законодательства планируется исправить в ходе общественного обсуждения. Нет никаких сомнений, что рано или поздно у каждого жителя Китая появится свой уникальный ID, а в будущем нечто подобное станет обязательным во всём мире. Многие аналитики считают, что полная свобода в интернете привела к опасным инцидентам. Вместо того чтобы выражать личное мнение, пользователи начали заниматься противоправной деятельностью, ну а силовые ведомства США и ряда других стран контролируют крупнейшие технологические компании, вынуждая их делать то, что выгодно представителям Белого дома. Всё это будет способствовать появлению целого ряда закрытых кластеров, сильно напоминающих китайский интернет. Россия движется в том же направлении, хотя некоторые отличия между кластерами всё же будут. В качестве подтверждения высказанных предположений можно привести снижение скорости YouTube. Судя по всему, видеохостинг со временем потеряет большую часть пользователей из России, а принципиальное решение по этому поводу уже принято. Google оказалась слишком несговорчивой, ну а может всё дело в том, что технологический гигант уже договорился с дядюшкой Сэмом.