Многие пользователи полагают, что видеокарта не нуждается в обслуживании. Эти ребята устанавливают графический чип в системный блок и забывают о его существовании. Значительная часть геймеров вспоминает о существовании видеокарты только тогда, когда игры начинают тормозить, ну а самым простым решением будет покупка более мощного решения. И всё же, видеокарты ломаются, а очень часто вина полностью лежит на владельце. Давайте изучим основные ошибки, которые допускают пользователи и дадим простые советы, как не сжечь дорогостоящий инструмент, открывающий дверь в мир компьютерных игр.

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Эксперты отмечают, что бракованных видеокарт на рынке не очень много. Шанс купить брак крайне мал, но он всё же есть. Российские продавцы дают полную гарантию, поэтому в случае чего вы можете прийти в магазин и решить все проблемы. Помните, что возврат и бесплатный ремонт возможны только в том случае, если проблема возникла по вине производителя. В случае, если виновником проблем стали вы сами, то и платить придётся из собственного кошелька. Наиболее частой причиной поломок считается перегрев графического чипа, видеопамяти или других компонентов (например, взрывающиеся с характерным звуком конденсаторы). Происходит это в том случае, если вы долгое время не уделяли внимания удалению пыли из системы охлаждения. Кроме того, виновником может стать слишком маленький корпус, отвод горячего воздуха в котором не предусмотрен. Красота несомненно важна, но нужно стараться обеспечить мощной видеокарте комфортные условия для работы, а иначе ваши инвестиции сгорят быстрее, чем вы заработаете деньги на новый компьютер.

Часть проблем связана с некачественными системами питания. Помните, что ваш блок питания должен соответствовать требованиям, указанным в спецификации к тому или иному графическому чипу. Производитель предоставляет эту информацию, а найти её несложно. Это значит, что GeForce RTX 4090 вы не можете подключить к блоку питания на 700 Вт, а вот для GeForce RTX 4060 подойдёт даже маломощный на 500 Вт. Обращайте внимание на состояние проводов и плотность прилегания питания к слоту на видеокарте. Особенно страдает указанная выше GeForce RTX 4090, для которой требуются максимально качественный блок питания и брендовые кабели. При подключении убедитесь в том, что всё сделано на совесть, а иначе придётся долго доказывать в сервисном центре, что видеокарта сгорела сама. Даже если вашу видеокарту возьмут на диагностику, то проверка может длиться несколько недель. Согласитесь, что сидеть всё это время перед нерабочим компьютером – это не самое весёлое занятие.

Особняком стоят проблемы с разгоном. Не все пользователи понимают, что данное занятие требует высоких навыков. Требуется разгонять видеокарту под присмотром специалиста, либо прочитать массу ценной информации на эту тему. Даже это ничего не гарантирует, а эксперты и вовсе пишут, что современные графические чипы имеют минимальный разгонный потенциал. Даже если вам повезёт, то прирост быстродействия окажется на уровне погрешности и не превысит несколько процентов. При каждом повышении тактовой частоты требуется проводить тщательное тестирование, а чаще всего данное занятие может занять 3-5 часов. Нужно помнить, что штатные системы охлаждения не созданы для разгона, а особенно это касается недорогих моделей. Даже флагман может сгореть, ну а некоторые геймеры сразу же меняют штатный кулер на систему жидкостного охлаждения. Как правило, затраты не окупаются, но в большинстве случаев вы потеряете гарантию. Помните об этом, ведь после доказать работнику сервисного центра вы ничего не сможете. Добавим, что некоторые пользователи используют так называемый даунвольтинг. Это процесс снижения напряжения в BIOS. В результате видеокарта начинает потреблять меньше энергии, становится не такой горячей и в целом работает стабильнее. Часто потеря производительности в таких случаях не превышает нескольких процентов.

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Массивные видеокарты нужно крепить к материнской плате специальными зажимами. Особенно это важно, если вы переносите системный блок в другое место или переезжаете. Крепление у видеокарт не самое прочное, ну а тяжёлая система охлаждения может привести к образованию трещин на видеокарте. Если срок гарантии истёк, а вы начали замечать повышение температуры, то самое время сменить термопасту. Не скупитесь, ведь самая дешёвая не способна обеспечить хорошей теплопроводимости. Некоторые типы термопасты могут охладить графический чип на 5-10 градусов, что гарантирует годы стабильной работы. Менять термопасту до истечения гарантии не следует. Как правило, производители на термопасте не экономят, ну а резкое повышение температуры может свидетельствовать о заводском браке и не решается в домашних условиях. Как уже было сказано выше, в большинстве случаев обслуживание первые несколько лет не требуется, но всегда есть исключения, ну а знать простые правила нужно каждому геймеру. Ну и не стоит забывать, что многие любители компьютерных игр покупают видеокарты на вторичном рынке. В этом случае требуется полная профилактика и масштабное тестирование. Иногда бывший владельцы заменяют термпопасту самостоятельно, но это не снимает с вас обязанности как следует протестировать видеокарту в синтетических тестах. Не запускайте игры, ведь только сложные специально сгенерированные сцены позволяют достичь пиковых значений и убедиться в работоспособности видеокарты.

P.S. Загляните в ваш системный блок прямо сейчас. Вдруг на кулере процессора и видеокарты скопилось много пыли. Если вы при помощи щётки и пылесоса всё это уберёте, то сможете снизить температуру на 10 и больше градусов.