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Bublik1
Германия закрывает глаза на транзит и хранение кассетных боеприпасов в Украину властями США
А между тем Германия была одним из авторов конвенции, запрещающей применение кассетных боеприпасов

Представьте себе такую ситуацию: ваш знакомый снял у вас в аренду гараж. Неясно, можно ли было вообще отказать, но вы решили, что лучше с товарищем не ссориться. Приходится теперь ставить машину на улице возле своего дома, но это самое меньшее, что вы можете сделать для старого приятеля. Так вот, в какой-то момент выясняется, что ваш гараж используется для производства наркотиков или оружия. В данном случае неважно, ведь это ваша собственность, а значит вы имеете право отказать нарушителю закона. Вот только когда пострадавшие соседи приходят с претензиями, вы разводите руками, рассказывая о том, что ваш знакомый действует самостоятельно, а вы никак не можете ему помешать. Ситуация кажется абсурдной, но именно так ведут себя немецкие власти. 

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Как стало известно, Германия не только имеет значительные запасы кассетных боеприпасов, но и позволяет поставлять их в Украину через территорию соседней Польши. Журналисты выяснили, что снаряды хранятся на базе в Миазу и регулярно отправляются в адрес ВСУ. А между тем ещё в 2023 году министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия выступает против отправки кассетных боеприпасов на Украину. Напомним, Россия, Украина и США не присоединились к Конвенции о кассетных боеприпасах, тогда как 112 государств, включая ФРГ ратифицировали договор и обязаны соблюдать все его пункты. При этом многие участники открыто заявляют, что конвенция запрещает не только использование, но и хранение. Что до транзита, то это также не укладывается в гуманитарные нормы, соблюдать которые призвала Бербок. 

Несколько дней назад представитель армии США по Европе и Африке подтвердил, что американские кассетные боеприпасы хранятся на складе в Мизау. Он признал, что боеприпасы не только хранятся, но транспортируются в Украину, а значит Германия несёт полную ответственность за происходящее и открыто нарушает конвенцию. Представитель Министерства обороны США Чарли Диц отказался комментировать конкретные детали перемещения боеприпасов, сославшись на соображения безопасности. Он подчеркнул, что перемещение осуществляется в соответствии с международными соглашениями и не противоречит законодательству США и правилам Министерства обороны. Эксперты констатируют, что пункты соглашения засекречены. Можно сделать вывод, что договор допускает хранение американских кассетных боеприпасов в Германии. Что странно, представители министерства обороны ФРГ сообщили, что не могут подтвердить наличие американских кассетных боеприпасов на своих военных базах и вообще ничего не знают об их транзите через немецкую территорию. Можно сделать вывод, что Пентагон не намерен скрывать данный факт, поскольку представитель армии США сообщил, что немецкие вооружённые силы получают документацию о содержании поставок боеприпасов с базы в Мизау. 

Германия была одной из первых стран, ратифицировавших конвенцию, и активно участвовала в её реализации, и действия политического руководства ФРГ сегодня ставят под большой вопрос дальнейшее существование базового соглашения. Кассетные боеприпасы распространяются по большой площади, часто оставляя неразорвавшиеся суббоеприпасы, представляющие долгосрочную опасность для гражданского населения. С июля 2023 года Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов в Украину, что привело к ответным мерам со стороны армии РФ. Сегодня обе стороны так или иначе используют подобные снаряды, ну а журналисты призывают участников конвенции надавить на руководство Германии. Местные политики предпочитают помалкивать, а эксперты полагают, что соглашения составлены таким образом, что часть территории ФРГ уже давно принадлежит американцам. 

#политика #сво #германия
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