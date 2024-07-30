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Bublik1
The New York Times: До конца 2024 года Украина получит всего 10 самолётов F-16, если повезёт
Ранее назывались совсем другие цифры

Сколько и когда американских истребителей получит Украина, знает только избранный список лиц. Не исключено, что Зеленский в число счастливчиков не входит. По информации авторов The New York Times, есть все основания полагать, что даже в Пентагоне не определились с точными датами. Называется несколько причин, каждая из которых только усложняет передачу, делая ранее озвученные прогнозы нереалистичными. Напомним, в ходе очередного саммита НАТО президенту Украины были озвучены вполне конкретные цифры. Так, союзники обязались передать 6 самолётов к концу лета, а всего 20 до начала 2025 года. Журналисты американского издания полагают, что в реальности число F-16 окажется в два раза меньше. Первая причина в том, что страны НАТО за полтора года не смогли подготовить нужное количество пилотов. Похоже, особого желания это делать и не было, поскольку всего несколько государств приняло украинских лётчиков и приступило к обучению.

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В теории Зеленский мог отправить сотню курсантов, которых за полтора года успели бы научить поднимать самолёт в воздух и даже стрелять из основных оружейных систем. На Украине точно нашлись бы знающие английский язык патриоты, но вместо этого союзники выделили небольшое количество мест. Мало того, даже таким скромным предложением Киев воспользоваться не смог, поскольку значительная часть будущих пилотов не знала английский на должном уровне. Группу отправили на языковые курсы, ну а сегодня оставшиеся в строю пилоты завершают сильно сокращённый курс. В The New York Times пишут, что всего три страны занимались подготовкой украинских лётчиков. Это США, Нидерланды и Дания, но в результате успешно пройти курс смогли всего 20 человек. Ну а поскольку к каждому F-16 приписывается 2 человека, то до конца года Киев может рассчитывать на 10 истребителей. Американские журналисты пишут, что есть и другие группы, обучение которых находится на более ранних стадиях. Сколько точно украинцев планируют подготовить указанные выше страны, пока неизвестно, но в любом случае новые пилоты завершат обучение только в 2025 году. При этом американцы полагают, что даже 10 самолётов – это большая удача, поскольку первоначальный прогноз был ещё менее оптимистичным. 

А вот относительно того, где будут истребители базироваться и какие миссии смогут выполнять, информации пока нет. Авторы The New York Times полагают, что F-16 будут держаться максимально далеко от российской границы. Прежде всего для самолётов представляет высокую опасность российская противовоздушная система. Это ставит под вопрос логику передачи истребителей, ведь первоначально использовать их планировалось для уничтожения российских бомбардировщиков, получения контроля над украинским небом и продавливания наступательных действий ВСУ. Если ничего этого не будет, то проку от таких самолётов для Зеленского нет никакого. Американские эксперты высказывают мнение, согласно которому F-16 будут сбивать российские ракеты, которые сегодня летят по тем или иным военным целям на территории Украины. Вполне возможно, что часть ракет удастся сбить, вот только потребуется слаженная работа сразу нескольких машин, ну а в этом случае такая группа может привлечь слишком много внимания и быть уничтожена после посадки или даже в небе. 

Напомним, вчера сообщалось, что пилот российского Су-35С смог сбить украинский МиГ-29 с расстояния 213 километров. Это первый подтверждённый случай, который стал новыми мировым рекордом. В теории у США есть ракеты, которые могут работать на таком же расстоянии, как и Р-37М, но пока подобных результатов мы не видели. На этом фоне использование F-16 в восточных и южных областях превращается в рулетку, ведь аналитики полагают, что российская ракета может сбивать самолёты противника и с большего расстояния. Истребителям остаётся только западная часть Украины, но и там не безопасно. Известно, что российские ВКС регулярно наносят удары по целому ряду военных аэродромов, вызывая беспокойство в Пентагоне. То и дело по местам дислокации советских истребителей и бомбардировщиков прилетают гиперзвуковые ракеты, а пилоты должны быть готовы поднять машину в небо за считанные минуты. Промедление обходится слишком дорого, ну а в такой обстановке F-16 будут находиться под постоянной угрозой уничтожения. Добавим, что командование РФ выплатит 15 миллионов рублей тому, кто уничтожит первый F-16. Пилоты готовы начать настоящую охоту, ну а это значит, что легко украинским лётчикам точно не будет. Ну и не стоит забывать, что ВКС РФ всё активнее используют в СВО истребители пятого поколения СУ-57. Если такой самолёт заметит F-16 с расстояния 200 километров, то шансов на выживание у американской машины нет. Не исключено, что пилот даже не успеет катапультироваться, ну а это ценный ресурс, потеря которого для Зеленского окажется куда более болезненной. Ещё бы, ведь самолёты доноры все равно дадут, а вот готовить нового лётчика придётся ещё полтора года. 

#украина #f-16 #истребители #самолёты
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