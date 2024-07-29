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Bublik1
Истребители Су-57 активно используются в СВО, выполняя боевые задачи наравне с Су-35 и Су34
Разработчики утверждают, что доработка истребителя пятого поколения продолжается

Первые слухи о появлении Су-57 в СВО появились ещё в 2022 году. Тогда сообщалось, что истребитель пятого поколения проходит испытательные тесты в боевых условиях. Поскольку потеря такого дорогого самолёта привела бы к резкой критике в адрес российских разработчиков, то бросать на первую линию обороны истребители не стали. Со временем о работе Су-57 стали забывать, но недавно в прессе сообщили, что российская авиация нового поколения активно используется для подавления позиций ВСУ. Сегодня военкоры отмечают, что особенности Су-57 делают его гибким в решении самых разнообразных задач, а самолёты выполняют миссии наравне с фронтовыми бомбардировщиками Су-34 и истребителями Су-35. В «Ростехе» подобные слухи не комментируют. Представители государственной корпорации пишут, что в настоящее время самолёт проходит доработку с учётом опыта, полученного в реальных боевых условиях. 

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По данным военкоров, Су-57 применяется для решения наиболее сложных задач. Он берёт на себя ведущие функции боевого звена, а умелое сочетание трёх перечисленных выше самолётов позволяет повысить эффективность работы на том или ином направлении. В «Ростехе» не готовы рассказать, какие именно новые технологии и доработки получает российский истребитель. Ходят слухи, что уже совсем скоро Су-57 оснастят беспилотниками, что сделает его ещё более опасным. После отделения от истребителя дроны смогут выполнять задачи в автоматическом режиме, выступая в качестве поддержки в боевых условиях. Например, если потребуется дополнительное изучение местности, то БПЛА смогут войти в зону, опасную для полётов авиации. Кроме того, дроны возьмут на себя функции защиты от ракет, занимаясь перехватом опасных целей. Ценность от подобных устройств есть и во время прямого сражения, но всё больше специалистов склоняется к мнению, согласно которому поединки между самолётами в воздухе уходят в прошлое. 

Потенциал современных ракет позволяет сбивать авиацию с расстояния сотен километров, ну а решающим фактором здесь выступает способность увидеть истребитель оппонента первым. Если верить европейским политикам, то первые F-16 прибудут на Украину этим летом. И вот здесь выясняется, что способности американской машины сильно уступают российскому Су-35. В результате российские истребители получат преимущество, ну а потенциал Су-57 и вовсе делает его крайне опасным. Самолёт обладает продвинутыми тактико-техническими характеристиками и низкой заметностью. В прессе пишут, что специально для Су-57 были разработаны небольшие дроны, которые будут располагаться внутри фюзеляжа или на внешней подвеске. После посадки запас беспилотников будет пополняться, но точное количество летательных аппаратов, которые получит Су-57, пока не называется. Нет в официальных источниках и информации о том, сколько всего было выпущено истребителей пятого поколения. Эксперты называют разные цифры, а в результате точных данных пока нет. Добавим, что американцы выпустили больше тысячи F-35 и активно продолжают поставлять новые машины в Европу и другие регионы мира. Именно с помощью американских истребителей пятого поколения Израиль ведёт боевые действия, получив преимущество в воздухе за счёт использования максимально эффективных технологий. 

#авиация #истребители #самолёты #су-57 #истребители 5-го поколения
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Киев передумал использовать поступившие американские истребители F-16
Washington Post: F-16 не окажут немедленного действия на Украине из-за российской ПВО
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