Готовится целый комплекс мер, направленных на увеличение выживаемости российских вертолётов в зоне проведения СВО

По мнению аналитиков, решающий вклад в срыв наступательной операции ВСУ 2023 года внесла авиация России. Особенно отличились вертолёты, уничтожавшие бронетехнику и живую силу противника с высокой эффективностью. Даже тогда российские пилоты не могли себя чувствовать в полной безопасности, но в последнее время украинская армия стала чаще использовать беспилотники для ударов по вертолётам. Чаще всего применяются дроны-камикадзе, главная задача которых заключается в том, чтобы нанести находящейся в воздухе машине как можно более серьёзный урон. Операторы дронов пытаются бить по движущимся частям, а также в кабину, что вызывает обеспокоенность у специалистов. Как стало известно, в настоящее время эксперты Министерства обороны РФ разрабатывают методику борьбы с беспилотниками, позволяющую обеспечить безопасность вертолётов во время выполнения задач на передовой.

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Подробностей о методике пока нет, но уже известно, что она будет включать целый ряд действий, направленных на снижение эффективности работы украинских беспилотников. Прежде всего экипажи начнут чаще применять манёвры уклонения. Известно, что дроны не обладают высокой скоростью, а значит вертолёт легко может уйти от столкновения. Ни один дрон не сможет догнать вертолёт, а значит такая тактика будет работать в целом ряде случаев. Главная проблема заключается в том, чтобы вовремя заметить приближающийся объект, ну а сделать это бывает действительно сложно. В связи с этим предлагает установить на вертолёт средства радиоэлектронной борьбы. Это позволит обездвижить беспилотник ещё до того, как он приблизится к машине на достаточно близкое расстояние для проведения самоподрыва или удара по тем или иным элементам корпуса. Отмечается, что современные системы РЭБ небольшие и требуют небольшого количества энергии. При этом польза от них превышает затраты, а уже совсем скоро проблема будет решена.

По словам военкоров, проблема с беспилотниками не ограничивается только в воздухе, поскольку большая часть подобных устройств пытается наносить удары по наземным целям. В связи с этим растёт необходимость в противодействии, а в ход идут проверенные временем технологии. Сообщается, что высокой эффективностью обладают гладкоствольные ружья, а сегодня стало известно, что в зону СВО направлены новые боеприпасы, увеличивающие поражающую способность огнестрельного оружия. Особенно опасны FPV-дроны, бороться с которыми будут при помощи нового боеприпаса под названием «Перехват». Патрон для ружья содержит шесть шариков, соединённых между собой сетью размером метр на метр. Такой патрон сможет накрывать летящие дроны с расстояния до 100 метров, что позволит защитить как живую силу, так и технику. Первыми снаряды получат мобильные группы, охраняющие зенитные ракетные комплексы и тяжёлые огневые системы ТОС от украинских беспилотников. Бойцы рассказывают, что даже обычное ружьё с дробью оказывается очень эффективно против дронов-камикадзе. Можно потратить несколько магазинов в автомате, но всё равно не попасть в цель, тогда как несколько выстрелов из дробовика, как правило, приводят к уничтожению летящего аппарата.

Ну и на закуску предлагаем вам изучить кадры попадания российского «Ланцета» в американский Abrams. Сообщается, что танк находился к северу от Новосёловки Первой. В сети пишут, что экипаж покинул машину по техническим причинам. Неясно, были ли это действия российских бойцов, или же танк просто сломался. Оператор «Ланцета» обнаружил одиноко стоящую машину и поразил её с помощью дрона. В ролике можно увидеть взрыв, после чего Abrams загорелся. По данным Минобороны РФ, к настоящему моменту российская армия уничтожила больше половину поставленных США танков. Сколькими машинами располагает ВСУ, сказать сложно. Некоторые Abrams до сих пор стоят на местах уничтожения, тогда как другие украинские военнослужащие смогли эвакуировать. В зависимости от нанесённых повреждений технику могут ремонтировать на заводах в Польше. Всё это занимает много времени, но более точных данных на этот счёт пока нет.



