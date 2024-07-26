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Bublik1
Украина остановила добычу угля – деиндустриализация страны успешно продолжается
А между тем некогда Украина была одним из лидеров по поставкам угля на мировой рынок

После получения независимости у Украины было несколько периодов, когда экономическое положение страны демонстрировало признаки значительного роста. Денег у населения становилось больше, заработные платы увеличивались, вот только длилось всё это очень недолго. В 2008 грянул мировой экономический кризис. Как обычно, страны третьего мира заплатили за ошибки США и ЕС, что привело к резкому падению курса национальных валют. После этого экономика Украины долго восстанавливалась, но в конце 2013 выглядела относительно неплохо. До уровня 2008 года было уже далеко. Эксперты пишут, что в 2008 году дела шли так хорошо, что по уровню экономического развития Украина обходила даже Польшу. На самом деле есть страны и богаче, вот только с тех пор дела у Киева шли всё хуже. С 2014 начали стремительно уничтожаться последние связи с Россией, ну а всё это привело к масштабным финансовым издержкам. Власти и раньше занимались заимствованиям, но начиная с 2014 долги стали расти ускоренными темпами. 

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Промышленный сектор, который чудом дожил до 2014, начал разрушаться, ну а под руководством старших товарищей из США и Европы предприятия продавались и закрывались. Даже сегодня некоторые предприниматели умудряются выживать, но в целом страна существует исключительно за счёт иностранной помощи. Отдавать кредиты действующие власти не хотят и не могут, ну а всё идёт к очередному дефолту и потере суверенитета. На разрушенную эффективным руководством Украину претендуют многочисленные корпорации, имея интересы в сельскохозяйственной и других сферах. Для таких целей столько жителей не нужно, ну а постепенно мы видим, как страна деградирует. Сегодня произошло знаковое событие, свидетельствующее о том, что конец уже близок. Ценной информацией поделился член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. По словам политика, Украине больше не нужен уголь. В связи с этим власти решили полностью остановить его добычу, поскольку девать бесполезный ресурс некуда. 

Сообщается, что все добывающие компании подчинены властям, ну а правительство не видит смысла в добыче угля. Похоже, десятки тысяч мужчин, которые до недавнего времени трудились в этой отрасли, совсем скоро отправятся на передовую, где послужат интересам дядюшки Сэма и заокеанских корпораций. Кучеренко отметил, что ранее страна экспортировала уголь за рубеж, но сегодня делать это становится всё труднее. Якобы, Европа отказывается от угля, поскольку переходит на чистую энергетику, а цены на мировом рынке слишком низкие. Неясно, откуда у украинского политика такая информация, но подобные заявления Кучеренко противоречат реальному положению дел. Так, из-за отказа от российского газа энергетический уголь стремительно дорожает в Европе. Закупки наращивает Польша и другие страны, тогда как в Азиатском регионе спрос всегда был высоким. Для многих стран финансовая составляющая важнее экологических проблем, ну а в результате глобальный рынок угля чувствует себя довольно неплохо. По словам Кучеренко, украинский уголь никто не покупает, что привело к росту складских запасов. Учитывая, что большая честь теплоэлектростанций разрушена, внутреннее потребление снизилось до минимума. 

Политик успокоил журналистов, рассказав о том, что запасов хватит на прохождение зимы 2024-2025 годов. По его словам, угля настолько много, что он может начать портиться. Сложно сказать, как быстро украинский уголь приходит в негодность, но происходит это явно медленнее, чем местные власти уничтожают остатки промышленного потенциала страны. Для понимания происходящего стоит озвучить несколько цифр. Итак, до распада СССР Украина добывала порядка 165 миллионов тонн угля в год. К 2014 году возможности добывающей промышленности заметно снизились. К началу очередной революции удавалось добыть только 83 миллиона тонн угля в год. В 2015 количество упало до 40 миллионов тонн, ну а сегодня цифра благополучно опустилась до нуля. Жителей Украины можно поздравить, ведь очередной этап движения в Европу пройдён. Осталось только одеть кружевные трусы и броситься в объятья Шольца или Макрона. Ну и в качестве ремарки стоит почитать о том, как украинские власти после 2014 года использовали уголь для давления на ДНР и ЛНР. Сегодня в подрывной деятельности нет никакого смысла, ну а всё это только начало, ведь продажные политики уже давно передали права иностранным кураторам на большую часть плодородных угодий страны. В 2021 году писали, что Зеленский распродаёт землю с небывалой скоростью, получая за это приличную долю в виде долларов в американских банках. 

#украина #политика #энергетика #уголь
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