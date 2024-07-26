Казалось, что технология уже давно перестала интересовать новых покупателей, но спрос на ИИ толкает рынок вперёд

Эксперты полагают, что технологии на основе искусственного интеллекта могут оказаться большим инвестиционным пузырём, что окажет остро негативное влияние на мировую экономику. Сегодня всё больше компаний пытаются использовать умные алгоритмы в своей работе, а спрос на высокопроизводительное оборудование превышает возможности производства. Лидером и единственным монополистом на рынке остаётся NVIDIA. Американская компания подорожала в 10 раз за последние годы, а потенциал для роста огромен. Уже совсем скоро в продажу поступят ещё более придвинутые продукты, тогда как конкуренты медленно осваивают новый рынок. Как уже было сказано выше, спрос на графические ускорители огромен, а недавно стало известно, что только один Илон Маск закупил для нужд своей компании xAI 100 000 единиц H100. Это самый быстрый графический ускоритель на рынке, стоимость которого стартует с 30 000 долларов.

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Миллиардер признаёт, что покупателей слишком много и даже планирует выпустить собственный аналог. Аналитики поговаривают, что до конца 2025 года спрос на высокопроизводительные устройства останется высоким, ну а всё это приводит в движение весь полупроводниковый рынок. TSMC рапортует о рекордных квартальных доходах, ну а IBM умудрилась за 2 квартал 2024 года отгрузить на 8% больше устройств, популярность которых снижалась последние десять лет. Речь идёт о мейнфреймах, представляющих собой сверхмощные аппараты, способные выполнять расчёты с высокой скоростью. Технология долгое время считалась устаревшей, но всё говорит о том, что до конца текущего года американская компания сможет поставить очередной рекорд по продаже подобных устройств. Для IBM квартальный рост в 8% кажется внушительным, поскольку за это же время доходы от работы облачных сервисов удалось увеличить всего на 3%. Если подходить к вопросу упрощённо, то мейнфрейм представляет собой огромный высокопроизводительный компьютер, созданный для решения ресурсоёмких задач.

Такие устройства сильно уступают суперкомпьютерам по быстродействию, но значительно превосходят мощности обычных рабочих станций. Долгое время мейнфреймы закупали государственные компании, а одним из крупнейших заказчиков считается Министерство внутренних дел Британии. Подобные системы стали частью полицейской платформы, разбросанной по нескольким городам страны. Практически все производители перестали выпускать мейнфреймы много лет назад, ну а спрос на оборудование для обучения ИИ может привести к ещё большему росту продаж IBM. Цена на подобные устройства формируется исходя из мощности процессорной части, поэтому точных данных о том, насколько выгодно или невыгодно закупать мейнфрейм вместо графических ускорителей, пока неясно. В любом случае, если очереди на покупку H100 приходится ждать полгода, то выбора особенно и нет. Учитывая, что Илон Маск – это самый крупный, но не единственный агрессивный клиент NVIDIA, то логика в переходе на мейнфреймы остаётся.

Проблема лишь в том, что актуальная серия мейнфреймов System Z стала доступна ещё в 2000 году. С тех пор менялись процессоры и другие компоненты, но архитектура оставалась относительно стабильной. В результате подобные устройства сильно отличаются от суперкомпьютеров и рабочих станций. Генеральный директор IBM Арвинд Кришна связывает рост популярности мейнфреймов с возможностями обработки ИИ в реальном времени и разработкой продукта watsonx Code Assistant, который позволяет конвертировать код на COBOL в Java для мейнфреймов серии Z. Эксперты отмечают, что будущее подобных устройств под большим вопросом, поскольку сегодня в мире наблюдается нехватка специалистов, способных обслуживать устаревшую архитектуру. Многим специалистам давно за 50 или даже за 60 лет, ну а новое поколение не спешит осваивать особенности работы мейнфреймов. С целью устранить дефицит кадров этой весной IBM запустила несколько инициатив, направленных на обучение новых специалистов, включая форум Mainframe Skills Council и веб-ресурс IBM Z Mainframe Skills Depot. Аналитики считают, что спрос на мейнфреймы будет краткосрочным, но даже этого достаточно, чтобы IBM смогла вернуть себе позиции на рынке, получив достаточно клиентов, которые будут на платной основе обслуживать мейнфреймы следующие десять лет.