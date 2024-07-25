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Bublik1
Жители Украины скупают аварийные Tesla для изготовления источников питания для жилых домов
Из одной машины можно извлечь достаточно топливных элементов для создания десяти кустарных аккумуляторов мощностью 5 кВт*ч

Согласно официальным данным, на начало 2022 года общая мощность всех объектов генерации электроэнергии в Украине превышала 55 ГВт. Этого хватало для обеспечения бесперебойной подачи энергии всем группам потребителей внутри страны. Кроме того, электричество активно отправляли на экспорт, получая огромную прибыль из-за разницы стоимости 1 кВт*ч в Европе и Украине. Чуть меньше половины мощностей генерировали атомные станции, тогда как доля теплоэлектростанций в общем объёме постоянно увеличивалась. При этом значительную часть мощностей контролировала небольшая группа людей, что привело к монополизации рынка и создании преступных схем продажи энергии за рубеж. Сегодня ситуация кардинально отличается от той, что наблюдалась на начало 2022 года, поскольку в распоряжении Киева осталось только 20 ГВт. Большая часть теплоэлектростанций не работает, а в пиковые часы приходится закупать энергию в Восточной Европе. Даже этого оказывается недостаточно, а в результате во многих областях вводятся так называемые экстренные и аварийные отключения.

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Улицы и районы объединены в зоны, где по графику включается и отключается свет. Летом потребление энергии увеличилось, что вынудило власти увеличить время, которое население будет проводить без доступа к электричеству. В частном секторе всё не так плохо, если владелец дома может себе позволить купить бензиновый или дизельный генератор. В этом случае даже во время аварийных отключений свет и интернет всегда есть. Владельцы машин покупают несколько автомобильных аккумуляторов, приспосабливая их для домашних нужд через специальные переходники. Бизнес давно обзавёлся генераторами, ну а всё это толкает цены на продукты питания и услуги вверх. По данным журналистов Financial Times, ссылающихся на украинскую прессу, отхватить себе кусок пирога решили местные автомастерские. Схема выглядит следующим образом: в США закупается разбитая Tesla. Выбирается наиболее дешёвый экземпляр, максимально пострадавший в аварии. Благодаря этому автомобиль будет стоить недорого, а желающих его купить окажется немного. После получения машины с неё снимают аккумуляторы, тогда как выжившие после ДТП запчасти реализуют на рынке. Ещё до начала СВО украинские мастера умели восстанавливать батареи Tesla, но сегодня специалисты переходят на новый уровень.

Определяются рабочие и отработанные элементы питания, после чего установка разбирается и превращается в несколько полноценных аккумуляторов для дома. Мощность одной такой батарейки равняется 5 кВт*ч, что позволяет запитать почти все электроприборы в квартире. В ограничения не укладываются только кондиционеры, но в этом случае приходится выбирать. За счёт высокого качества используемых элементов полученные аккумуляторы работают стабильно и почти не теряют заряд при регулярном использовании. По данным местных СМИ, при удачном стечении обстоятельств из одного автомобиля можно сделать 10 полноценных установок, которые будут часами обеспечивать квартиру электричеством. Сообщается, что бизнес действительно прибыльный и быстро окупается. Рядовые граждане активно скупают кустарные аккумуляторы, поскольку в быту они выгоднее любых других аналогов. При этом стоимость оказывается в разы ниже, чем на полноценные установки иностранного производства. 

Окупаемость бизнеса стартует с нескольких месяцев, ну а за счёт реализации оставшихся в рабочем состоянии запчастей удаётся повысить доходность. Подобные устройства отлично справляются с решением проблемы отсутствия электричества, но не способны снизить давление на единую энергосистему. Проблема в том, что аккумулятор получает энергию из розетки, ну а это значит только одно: владельцы подобных устройств создают дополнительную нагрузку на сеть за счёт других потребителей. Местные Кулибины не сильно переживают по этому поводу, поскольку сегодня заработать деньги в Украине становится всё сложнее. Власти усиливают мобилизацию, а многие мужчины предпочитают выходить из своих домов только в случае острой необходимости. Если есть свет, то можно хотя бы посидеть в интернете, ну а без доступа к электричеству происходящее больше напоминает заключение. В украинской прессе пишут, что зимой страна будет сидеть без света сутками, а в этой ситуации не помогут даже аккумуляторы Tesla, ведь ресурс их работы ограничивается несколькими часами при полной нагрузке. 

#украина #интересное
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