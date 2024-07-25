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Bublik1
Какие последствия для AMD будет иметь перенос релиза процессоров Ryzen 9000 на более поздние сроки
Разработчик отзывает все процессоры, находящиеся у продавцов по всему миру

По мнению экспертов, неспособность решить проблему с флагманами со стороны Intel окажет неприятные последствия на продажи продукции компании в будущем. Обычно процессоры уровня Core i9-14900K покупают либо энтузиасты, либо преданные фанаты, выбирающие решения Intel несмотря на определённые преимущества со стороны AMD. Многие тратят на компьютеры довольно значительные суммы, поскольку мощный процессор нуждается в солидной материнской плате и эффективной системе охлаждения. Энтузиасты годами переходили с одного флагмана Intel на другой, но могут отказаться делать это в следующем поколении. Несколько наиболее скоростных процессоров Intel уже несколько месяцев разочаровывают владельцев по всему миру, но решение пока не найдено. Некоторые специалисты пишут, что проблема кроется на аппаратном уровне, но представители разработчика уверяют, что к середине августа выпустят патч, включающий изменения микрокода. Якобы, после этого камни начнут работать стабильно, но уверенности в подобных утверждениях нет.

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Похоже, нервозность на рынке достигла апогея, а AMD не хочет совершить ошибку, аналогичную той, что не может исправить конкурент уже несколько месяцев. Как стало известно, руководство красных приняло решение отложить официальный релиз процессоров серии Ryzen 9000. В качестве причины называется неназванная проблема, разглашать которую разработчик пока не хочет. Информация носит официальный характер, а на фоне происходящего AMD отзывает все процессоры, которые находятся на складах у розничных продавцов, а также ОЕМ-сборщиков по всему миру. Несмотря на настойчивые запросы журналистов, партнёры пока хранят молчание, поэтому о масштабах проблемы пока ничего не известно. Ну а поскольку требуется успокоить армию покупателей со всего мира, то AMD уже опубликовала новый график. Так, релиз Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X состоится 8 августа. Это всего на 9 дней позднее запланированной даты. А вот 12-ядерный Ryzen 9 9900X и 16-ядерный Ryzen 9 9950X заглянут на огонёк только 15 августа. Если вспомнить, что ранее официальная дата старта продаж была назначена на 31 июля, то потенциальным покупателям действительно придётся запастись терпением. 

Представители разработчика пишут, что нашли проблему совсем недавно. Якобы, она кроется в упаковке и стала очевидна в рамках одного из финальных тестов. Можно сделать вывод, что ещё вчера на полках магазинов по всему миру находились сотни тысяч процессоров, имеющий некий дефект. Предполагается, что ошибка могла быть обнаружена ещё на предыдущих этапах проверки, но чипы по непонятной причине всё равно были отправлены розничным продавцам. Известно, что мобильные процессоры серии Ryzen AI 300 будут запущены в ранее означенные сроки и не имеют никаких проблем. Судя по тем данным, которые приводят инсайдеры, только часть процессоров подвержена некой ошибке. Специалисты AMD проверят все ранее выпущенные чипы, после чего снимут дефектные с продажи, тогда как все остальные смогут вернуться в розницу. Сложно оценить масштабы проверки, с которыми столкнётся разработчик. Ничего подобного не было уже очень давно. Инсайдеры пишут, что на этот раз проблема не кроется в аппаратной части и будет быстро исправлена. Таким образом потери для AMD не станут критичными, а релиз удастся сдвинуть на незначительный срок. Пока неясно, будут ли обзоры опубликованы до 31 июля. В настоящее время в этом нет никакого смысла, ведь релиз всё равно переносится. 

Бить тревогу слишком рано, но если часть поступивших в розницу процессоров будет содержать ошибки, то это ударит по имиджу компании ещё сильнее, чем это происходило с Intel. Кроме того, благодаря раннему релизу AMD должна была получить значительную фору в несколько месяцев. Продажи серии Core Ultra 200 стартуют этой осенью, ну а следующая задержка со стороны красной команды может привести к падению продаж и свести на нет все усилия инженеров. Напомним, серия Ryzen 9000 основана на 4-нм узле, что позволило начать выпуск процессоров значительно раньше привычных для рынка сроков. Это также позитивно сказалось на конечной стоимости процессоров и в целом даст в руки AMD гибкий контроль над ценообразованием. Фора в несколько месяцев должна была обеспечить хорошие продажи, но сегодня все эти факторы могут развалиться, как карточный домик. 

#amd #процессоры #ryzen 9000
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