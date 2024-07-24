Не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд

До релиза процессоров серии Ryzen 9000 осталось совсем мало времени, ну а инсайдеры уже назвали наиболее вероятную стоимость первых четырёх продуктов, которые будут доступны 31 июля. Информация носит непроверенный характер, но слишком много различных источников делают аналогичные заявления. Как сообщается, за 16-ядерный Ryzen 9 9950X придётся выложить всего 499 долларов. На минуточку, чуть меньше двух лет назад за Ryzen 9 7950X просили 699 долларов, а значит налицо значительное удешевление флагмана AMD. Ryzen 9 9900X должен стоит 399 долларов, ну а это на 150 долларов меньше, чем просили в 2022 за Ryzen 9 7900X. Цена очень хорошая и может сделать этот камень одним из наиболее востребованных на рынке. 12-ядерная серия традиционно оказывается хороша в решении сложных задач, а учитывая низку цену появится на большом количестве персональных компьютеров.

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За Ryzen 7 9700X будут просить 299 долларов, ну а это самый главный кандидат на массовый процессор для энтузиастов. В момент релиза в 2022 Ryzen 7 7700X стоил на 100 долларов дороже, но даже это не мешало геймерам использовать камень в перспективных сборках. На роль бюджетного претендует Ryzen 5 9600X, который оценивается в 229 долларов. Это самая низкая цена для процессора такого уровня за последние несколько поколений, что позволит увеличить быстродействие ПК даже самым экономным пользователям. Какими будут цены на момент релиза, пока неясно, но пока всё внимание энтузиастов приковано к первым тестам, вызвавшим лёгкое разочарование. Популярный блогер SaddyTech опубликовал результаты работы Ryzen 9 9900X в актуальных играх. Нужно учитывать, что данные не носят официального характера и не были подтверждены независимыми экспертами. И всё же, пока ничего другого нет, давайте ознакомимся с результатами тестов SaddyTech.

Блогер выяснил, что в руки ему попала финальная версия, которая выпущена примерно месяц назад. Именно такой камень будет продаваться в магазинах, а значит быстрее Ryzen 9 9900X точно не станет. Камень может разгоняться до 5.6 ГГц. Это неплохо, но далеко до рекордных показателей, поэтому здесь всё вполне ожидаемо. Заводской TDP не должен превышать 120 Вт, а сам процессор работал в тандеме с оперативной памятью DDR5-7200 и видеокартой GeForce RTX 4090. Комплект очень солидный, поэтому было бы вполне логично ожидать внушительных результатов. Ryzen 9 9900X не потребовал системы жидкостного охлаждения, полагаясь на кулер Be Quiet Dark Rock Pro 4. Для сравнения на аналогичной системе тестирование прошёл Ryzen 7 7800X3D, ну а всё это позволило сделать неутешительные выводы. Выяснилось, что итоговый результат нового 12-ядерного камня находится немного ниже того, что способен продемонстрировать в играх Ryzen 7 7800X3D. А между тем речь идёт о большем количестве ядер, новой архитектуре Zen 5 и в целом следующем поколении настольных процессоров.

Разница незначительная, но тот факт, что Ryzen 9 9900X пришёл к финишу вторым, вызывает некоторое разочарование. Тестов в многоядерных сценариях не было, а значит пока неясно, как процессор покажет себя в рабочих задачах. Напомним, ранее представители AMD признавали, что Ryzen 7 7800X3D останется лучшим игровым процессором. Похоже, всё будет именно так, как нам обещали, а значит ничего удивительного не случилось. В данном случае популярность Ryzen 9 9900X и всей новой серии будет сильно зависеть от конечной стоимости. Если цена окажется именно такой, как указано выше, то 12-ядерный камень способен стать популярным. Даже относительно недорогой Ryzen 7 7700X сможет показать хороший прирост быстродействия в играх, ну а это именно то, чего так ждут геймеры. Ryzen 7 7800X3D на старте стоил 450 долларов, но сильно уступал аналогичным чипам Intel в рабочих сценариях. Ryzen 9 9900X будет дешевле, при этом обеспечит отличные показатели в играх и сложных синтетических тестах.

Блогер заметил, что Ryzen 9 9900X иногда потребляет в 2 раза больше энергии, чем Ryzen 7 7800X3D. Это вызывает вопросы об энергоэффективности новой архитектуры, хотя пока по этому поводу ничего не известно. Наиболее значительная разница между процессорами наблюдается в разрешении 1080р, где Ryzen 7 7800X3D иногда оказывается на 10% быстрее. В 2К различия перестают быть заметными, тогда как в 4К процессоры и вовсе показывают аналогичные результаты. Инсайдеры полагают, что волноваться за AMD раньше времени не стоит. Предполагается, что уже в октябре в продажу поступит серия процессоров Ryzen 9000X3D, созданная на основе технологии 3D V-Cache. Здесь будет совершён очередной прорыв, ну а энтузиасты получат выбор, что полезно для рынка в целом.



