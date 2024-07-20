16-ядерный флагман Ryzen 9 9950X оценивается в 499 долларов

До начала продаж процессоров AMD Ryzen 9000 осталось меньше двух недель, а энтузиасты со всего мира уже давно ждут 31 июля. Если вспомнить прошлые релизы, то Лизе Су почти никогда не удавалось добиться нормальных поставок, в результате чего вместо процессоров потенциальные покупатели видели пустые полки. В прессе пишут, что на этот раз крупные торговые площадки готовы к рекордному спросу, ну а инсайдеры полагают, что покупатели будут выстраиваться за новой серией в очереди. Поскольку до начала продаж осталось совсем мало времени, то в сеть уже утекли точные характеристики и даже тесты. Можно сделать вывод, что процессоры не покажут рекордов в решении сложных рабочих задач и слегка обходят конкурентов из синего лагеря в многопоточных тестах. А вот в играх камни будут феноменально быстрыми. Известно, что Intel будет готова выпустить серию Arrow Lake только к середине осени или даже в декабре, а значит AMD получит приличную фору. О том, насколько быстрым станет Core Ultra 9 285K, судить пока слишком рано, но в конечном итоге всё будет зависеть от того, кто предложит лучшее соотношение между ценой и производительностью. По данным инсайдеров, здесь у Ryzen не будет конкурентов. Сообщается, что партнёры уже получили официальные цены, оказавшиеся даже ниже ранее озвученных.

Итак, за Ryzen 9 9950X будут просить всего 499 долларов, тогда как находящийся в продаже сегодня Ryzen 9 7950X на момент выхода стоил 699 долларов.

будут просить всего долларов, тогда как находящийся в продаже сегодня Ryzen 9 7950X на момент выхода стоил 699 долларов. Ryzen 9 9900X оценивается в 399 долларов, что значительно ниже, чем стоил Ryzen 9 7900X. Напомним, 12-ядерный камень предлагался за 549 долларов и долгое время не пользовался спросом.

оценивается в долларов, что значительно ниже, чем стоил Ryzen 9 7900X. Напомним, 12-ядерный камень предлагался за 549 долларов и долгое время не пользовался спросом. Цена Ryzen 7 9700X зафиксирована на уровне 299 долларов, тогда как в 2022 году за Ryzen 7 7700X просили 399 долларов.

зафиксирована на уровне долларов, тогда как в 2022 году за Ryzen 7 7700X просили 399 долларов. Ну и самым привлекательным в линейке по показателю стоимости станет 6-ядерный Ryzen 5 9600X, который будет предлагаться за 229 долларов, тогда как актуальный камень Ryzen 5 7600X на старте продаж стоил 299 долларов.

реклама

Если цены окажутся именно такими, как пишут инсайдеры, то спрос действительно будет ошеломляющим. Учитывая, что даже Ryzen 5 9600X способен демонстрировать скоростные показатели Core i9-14900K в играх, то ближайшие несколько месяцев могут стать самыми сложными в истории Intel. Добавим, что инженеры этой компании так и не решили проблемы со стабильностью флагманов. Ведущие эксперты не советуют покупать Core i9-14900K и Core i9-13900K, а в результате репутация Intel сильно подмочена. Энтузиасты уже смотрят в сторону Ryzen 9 9950X, ожидая получить максимальную производительность за разумные деньги. Если учитывать, что все процессоры будут работать на базе сокета АМ5, то в перспективность серии верится ещё больше. 16-ядерный камень будет превосходить Core i9-14900K в играх, не уступать в рабочих задачах и продаваться дешевле. Кроме того, он не будет иметь проблем со стабильностью и потребляет намного меньше энергии. Это значит, что можно обойтись без сверхмощного охлаждения, тогда как флагманы Intel работают относительно стабильно только с СЖО.

Напомним, серия Ryzen 9000 выпускается на базе 4-нм узла. Первоначально казалось, что AMD будет отставать от Intel на целое поколение, но в какой-то момент эксперты пришли к выводу, что такое решение Лизы Су обеспечит компанию гибкой ценовой политикой. Именно за счёт использования не самого свежего технологического процесса сулит провал, но пока всё идёт к тому, что красные смогут извлечь пользу из такого необычного выбора. Прежде всего инженерам AMD удалось на несколько месяцев опередить конкурентов, тогда как раньше такой форы у красных не было. Ну и не стоит забывать, что этой осенью в продажу поступят процессоры Ryzen 9 9000X3D, выпущенные по технологии 3D V-Cache. Если бы графи релиза был стандартным, то серия вышла бы не раньше января 2025 года, ну а в итоге конкуренция только усилится. Энтузиастам обещают разгон, приемлемые цены и ультимативную производительность. Пока неясно, чем ответит Intel, но Core Ultra 9 285K должен стать действительно революционным, а иначе продажи синих снова пойдут вниз. Эксперты подчёркивают, что за счёт использования 3-нм узла серия Arrow Lake не будет дешёвой, а руководство Intel не сможет снижать цены, что также ставит производителя в сложное положение.