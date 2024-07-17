По словам миллиардера, на кону традиционные семейные ценности

Предвыборная гонка 2024 года в США стала одной из самых горячих в истории. Казалось, что оппоненты использовали весь арсенал средств для получения голосов избирателей, но покушение на Трампа доказало, что попытки удержать власть в своих руках толкают людей на самые отчаянные меры. Ведущие аналитики полагают, что у Байдена нет шансов, но преодолеть сопротивление Демократической партии не так просто. Выборы разделили американцев на два лагеря, но ещё никогда пропасть между сторонами не была такой значительной. Если обратить внимание на некоторые заявления Байдена, то можно заметить, что президент почти открыто призывал к устранению Трампа, ну а всё происходящее негативно отражается на крупном бизнесе. Часть компаний присоединилась к лагерю действующего президента, тогда как многие симпатизируют Трампу. Некоторые выбрали нейтралитет, но под давлением правительства вынуждены предпринимать те или иные действия.

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Известно, что Илон Маск открыто перешёл в лагерь Республиканцев. Он заявил о своей поддержке Трампу достаточно давно, а после покушения пообещал выделить значительную сумму на завершение предвыборной компании. Чем всё это завершится, сказать трудно, поскольку стороны настроены решительно и не собираются сдавать позиции. Демократы слишком хорошо себя чувствуют в Белом доме, тогда как Республиканцы уже поделили мандаты и готовятся въехать в резиденцию президента. Стороны разделяет прямо противоположенное мнение относительно способов решения геополитических и внутренних вопросов. Сторонники Байдена защищены правительственным зонтиком, ну а поддерживающие Трампа бизнесмены сталкиваются с последствиями принятых решений. После покушения на Трампа Маск заявил, что его охрана пресекла несколько аналогичных попыток, ну а вчера сообщил об окончательной смене регистрации ключевых компаний. Напомним, ранее Илон перенёс штаб-квартиру Tesla в Техас, ну а во вторник принял решение отказаться от щедрого гостеприимства штата Калифорния, объявив о планах релокации в Техас компаний Х и SpaceX.

По словам миллиардера, есть несколько причин, повлиявших на такое решение. Прежде всего Маск недоволен новым законом о правах ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), который несколько дней назад был предложен губернатором Гэвином Ньюсомом. У Илона есть ребёнок, имеющий трудности с идентификацией своей половой принадлежности. Основатель Tesla заявил, что решение губернатора штата подрывает основы семьи и ставит под угрозу права трансгендеров. Похоже, Маск недоволен частью закона, запрещающей учителям уведомлять родителей о намерении их детей сменить пол или гендерную идентичность. Как бы там ни было, но миллиардер назвал закон последней каплей и намерен увезти свою семью туда, где действуют более патриархальные нормы. Техас находится под контролем Республиканцев, ну а настроения среди местных жителей там не сулят Демократам ничего хорошего. Илон добавил, что в последнее время в Калифорнии были приняты законы, направленные против тех или иных компаний, а работать в таких условиях стало сложно.

Аналитики полагают, что смена регистрации стала ответом на действия Демократов. Против Маска инициировано несколько судебных разбирательств, включая открытую попытку отнять причитающиеся ему по соглашению с правлением Tesla 56 миллиардов долларов в виде опционов. В конечном итоге миллиардеру удалось договориться с советом директоров, но разбирательство ещё идёт. В Техасе Илону будет проще противостоять нападкам Демократов, ну а в итоге бюджет Калифорнии недополучит миллиарды долларов в виде налогов. В Техасе Tesla получит огромные льготы и какое-то время вообще не будет платить налоги. В завершении своего сообщения Илон добавил, что устал от беспредела, происходящего в Калифорнии. Он отметил высокий уровень преступности и растущее число наркоманов. Оказывается, Маску приходится сталкиваться со всем этим по пути в офис компании и обратно домой. Очевидно, что миллиардером прежде всего руководили финансовые и политические вопросы, но говорить об этом не принято, поэтому решение объясняется немного иначе. В Техасе Илон получит мощную поддержку и защиту, хотя с релокацией возникнут сложности, поскольку полностью отказаться от офисов в Калифорнии пока невозможно. К примеру, у SpaceX есть штаб-квартира недалеко от Лос-Анджелеса, где тысячи сотрудников занимаются разработкой и постройкой ракеты Falcon 9, космических капсул Dragon и спутников Starshield.