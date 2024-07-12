Ранее инсайдеры писали, что серия Core Ultra 200 поступит в продажу в декабре

Тесты процессоров AMD серии Ryzen 9000 уже несколько дней гуляют по интернету. Как удалось выяснить, ожидать значительного прорыва потенциальным покупателям не стоит. Причины лежат в архитектурных особенностях новой линейки и стали следствием решений, принятых руководством компании. Прежде всего стоит обратить внимание на то, что Ryzen 9000 будут выпускаться на базе 4-нм технологического процесса. Ранее предполагалось, что Лиза Су выберет 3-нм нормы, которые отличаются более плотной упаковкой и позволят увеличить быстродействие и энергоэффективность чипов. Похоже, в данном случае эти показатели для AMD не очень важны, а главную ставку там делают на скорость выхода процессоров на рынок. Камни появятся в продаже 31 июля, что на несколько месяцев раньше привычных сроков. Аналитики полагают, что Лиза Су в полной мере воспользуется полученной форой, поскольку новая серия окажется чрезвычайно хороша в играх.

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Одноядерные тесты в Geekbench 6 доказывают значительное преимущество Ryzen 9 9900Х над Core i9-14900KS, тогда как в решении многоядерных задач серия не принесёт большого прорыва. Высказывается мнение, согласно которому 4-нм узел даст в руки производителя гибкость в ценообразовании, а в итоге Intel будет крайне сложно выводить на рынок более дорогие процессоры. Мало того, ранее инсайдеры писали, что Arrow Lake появится в продаже только в декабре, рассказывая о четырёхмесячной форе для AMD. Похоже, руководство Intel решило ускорить темпы производства, о чём сегодня пишут зарубежные технологические сайты. По данным IT Home, процессоры серии Core Ultra 200 станут доступны в начале октября, но точная дата пока не назначена. Скорее всего, случится это после 7 октября, поскольку с 1 по 7 число в Китае празднуется «Золотая неделя». Проводить в эти дни презентацию американцы не станут, но в данном случае каждая неделя имеет решающее значение. Эксперты отмечают, что серия Ryzen 9000 окажется чрезвычайно популярна. Судя по тестам, даже Ryzen 5 9600Х сможет предложить уровень производительности в играх, сравнимый с Core i9-14900K. Учитывая, что процессор получит TDP до 65 Вт, его можно будет установить на недорогие материнские платы до 100 долларов. Комплект из материнской платы и процессора обойдётся пользователю до 400 долларов, тогда как только один Core i9-14900K стоит дороже.

Снижать цены Intel не станет, а значит будет остро нуждаться в конкурентных решениях. Серия Ryzen 9000 в любом случае будет находиться в продаже два с половиной месяца без всякой конкуренции, тогда как Core Ultra 200 должна быть действительно прорывной, чтобы привлечь потенциальных покупателей. В этом плане надежды возлагаются на Core Ultra 9 285K, но пока мы не видели достоверных тестов с таким процессором. Инсайдеры уверяют, что Arrow Lake уже попала в руки вендорам, но в подобные заявления верится с большим трудом. Возможно, производство серии Core Ultra 200 уже началось, но потребуется несколько месяцев, чтобы заполнить склады по всему миру. Добавим, что Intel планирует придерживаться стандартного графика выхода процессоров на рынок. Это значит, что в октябре в продажу поступят процессоры с разблокированным множителем, тогда как все остальные станут доступны в январе, после анонса на CES 2025. Особенно интересен Core Ultra 5 240, но о стоимости и быстродействии процессора пока ничего не известно.

А вот со стороны AMD продолжают поступать любопытные слухи. Получается следующая картина: серия Ryzen 9000 поступит в продажу 31 июля и получит фору в два с половиной месяца. После этого грянет Core Ultra 200, ну а примерно в это же время станут доступны процессоры AMD, созданные по технологии 3D V-Cache. Поговаривают, что Ryzen 7 9800X3D получит возможность разгона и снова станет самым быстрым процессором для игр. Даже если Core Ultra 9 285K каким-то чудом превзойдёт Ryzen 9 9950Х в игровых сценариях, то противопоставить скорости Ryzen 7 9800X3D Intel ничего не сможет. По крайней мере пока складывается такое впечатление. Нужно помнить, что инсайдерские прогнозы не всегда сбываются. Часто тесты оказываются далеки от реальных задач, а слухи и вовсе не соответствуют действительности. При этом не секрет, что AMD то и дело садится в лужу, предоставляя своим конкурентам уникальные возможности и полный контроль над рынком.