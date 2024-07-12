Решение кажется поспешным и будет встречено рядовыми пользователями негативно

Уже достаточно давно высказывается мнение, согласно которому к началу следующего десятилетия интернет будет меняться намного быстрее, чем когда бы то ни было. Причина в фундаментальном противостоянии между Западом и глобальным Югом. США пытаются взять под контроль ускользающие из рук технологии. Местные политики продолжают верить в собственную исключительность, вводя санкции против тех, кто пытается выйти за пределы дозволенного. Предполагается, что мир разделится на несколько кластеров, работа которых будет осуществляться по принципу китайского сегмента. Проще говоря, получить доступ к сайтам будет можно из любого конца планеты (если эту возможность не заблокирует оператор связи), а вот выйти за пределы того или иного сегмента окажется проблематично. Прежде всего такое решение приведёт к значительным убыткам со стороны американских корпораций, а одной из наиболее пострадавших окажется Google.

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Корпорация работает в юридическом поле США и выполняет все предписания со стороны американских властей. С 2022 года российские блогеры потеряли большую часть выплат от YouTube за просмотры популярного контента, а разработчики программного обеспечения не могут рассчитывать на гонорар за платные функции в приложениях. При этом руководство американской компании часто игнорирует запросы со стороны российского регулятора, оставляя откровенно русофобские ролики без внимания. Многие общественные деятели давно говорят о необходимости блокировки YouTube на территории России, но пока власти страны на крайние меры идти не готовы. По крайней мере так было раньше. Сегодня появились слухи, что принято окончательное решение, а значит большая часть пользователей уже в сентябре потеряет доступ к популярному хостингу для размещения видео. Информацию публикует издание Газета.Ru, авторы которого ссылаются на источники в компании, занимающейся сбором данных для силовых структур. Отмечается, что в ближайшие месяцы ухудшение работы сервиса увидят пользователи по всей России. YouTube начнёт работать медленнее, чем обычно, а иногда доступ к сервису и вовсе может пропасть. Специалисты пишут, что удивляться не стоит, ведь идёт подготовка к полной блокировке. Информацию подтвердил источник, близкий к администрации президента, тогда как осведомлённые в этом вопросе лица не готовы назвать точных сроков блокировки. Известно, что доступ к YouTube пропадёт этой осенью, но это может быть даже октябрь.

Мнения экспертов на тему блокировки разделились. С одной стороны – американский сервис действительно стал вести себя агрессивно. Например, недавно там заблокировали каналы популярных российских исполнителей, руководствуясь европейскими санкциями. Какое отношение санкции ЕС имеют к работе видеохостинга в России, сказать сложно. Все решения принимаются далеко за пределами Европы, ну а это очередное доказательство того, что руководство YouTube не намерено идти на контакт с российскими властями. И всё же, даже спустя более чем 2 года с начала СВО, в РФ так и не появилось полноценной альтернативы американскому сервису. Не место конкурента претендует Rutube, но зрительская база там на порядок меньше, а многие известные лица не дублируют контент на этой платформе. Очевидно, что после блокировки американского сервиса выбора у жителей РФ не будет, вот только Rutube по мановению палочки не способен за одну ночь стать полноценной заменой YouTube. Прежде всего не исключено, что российский сервис просто не способен справиться с наплывом пользователей. Но проблема даже не в этом, ведь создатели контента высказывают недовольство системой оплаты и многими другими нюансами. На решение спорных вопросов уйдут годы, тогда как актуальный сервис был нужен уже вчера.

Если обращаться к китайскому опыту, то там местные сервисы создавались параллельно с американскими. Какое-то время они развивались, и только после этого было принято решение ввести национальную блокировку YouTube. Напомним, сегодня «Ростелеком» предупредил российских пользователей о возможном замедлении работы американского видеохостинга. На сайте компании пишут, что проблемы вызваны техническими неисправностями оборудования Google, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Это оборудование предназначено для кэширования и ускорения загрузки контента и начало вызывать сбои в системе Content Delivery Network (CDN), которая состоит из сети серверов, интегрированных в инфраструктуру провайдеров. Эти серверы предзагружают контент YouTube, обеспечивая высокую скорость работы хостинга.

Если сервер CDN находится далеко от пользователя, устройство будет обращаться к устройствам, расположенным за пределами России. Это значительно увеличит время отклика, что приведёт к замедлению работы YouTube. Насколько решение о блокировке американского сервиса соответствует действительность, сказать сложно. Как бы там ни было, но рядовые пользователи будут не рады такому ходу вещей, поскольку привыкли смотреть не только российский, но и иностранный контент. Крайне сомнительно, чтобы зарубежные компании вдруг бросились размещать свои ролики на Rutube. Тоже можно сказать и о многочисленных мультфильмах иностранного производства. Все они находятся на YouTube, а владельцы контента не спешат мигрировать на Rutube.