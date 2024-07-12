Давайте рассмотрим антирейтинг в бюджетном сегменте до 12 тысяч рублей

Большая часть владельцев смартфонов крайне плохо разбирается в технических характеристиках и совершает покупку по самым разным причинам. Решающее значение имеет цена устройства. Далеко не все люди могут себе позволить флагманы, ну а многие и вовсе не готовы платить большие деньги за то, что считают для себя бесполезным. Многие обращают внимание на бренд, предпочитая как можно реже переходить от одного производителя к другому. Есть и те, для кого важен функционал, но рядовые пользователи с трудом могут назвать, какая камера стоит внутри смартфона, и сколько оперативной и физической памяти доступно для работы приложений и хранения контента. Если пользователь тратит на мобильный телефон больше 30 тысяч рублей, то он так или иначе получит современное устройство. Внутри будет достаточно для работы всех приложений памяти, а процессор окажется актуальным и будет тянуть даже требовательные игры. Можно рассчитывать на дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также быструю зарядку от 33 Вт. Словом, обладатели таких смартфонов чувствуют себя комфортно, тогда как попытки экономить приводят к самым неприятным сюрпризам.

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Всё дело в том, что многие производители для извлечения прибыли идут на самые разный ухищрения. Некоторые делают это более агрессивно, чем другие. Например, используют крайне дешёвые матрицы дисплея, увидеть картинку на которых на улице почти не возможно. Смартфон получает мало оперативной памяти, плохую камеру и массу других нюансов, заметить которые без знания технических характеристик невозможно. При этом почти все аппараты выглядят одинаково и сделаны добротно, что вводит потенциальных покупателей в заблуждение. Есть масса различных рекомендаций со стороны экспертов, позволяющих сделать выводы о том, какие телефоны лучше оставить на полке. Сегодня мы обратимся к антирейтингу ресурса «Палач», авторы которого делали акцент на бюджетных гаджетах. Начнём с Tecno Spark 20, который стоит чуть меньше 10 тысяч рублей, но имеет целую россыпь недостатков. Например, владелец получит сильно устаревший процессор MediaTek Helio G85, который сложно назвать актуальным. Основная камера на 50 Мп не дотягивает до заявленных характеристик, тогда как в качестве дополнительной установлена матрица на 0.08 Мп. Налицо агрессивная экономия, цель которой получить как можно более высокую маржу. Пользоваться такой камерой невозможно, ну а в большинстве аппаратов за 10-11 тысяч установлена не самая лучшая, но хотя бы 2 Мп камера. Tecno Spark 20 получил аккумулятор на 5000 мАч, но крайне посредственную зарядку на 18 Вт. Время зарядки намного выше, чем у одноклассников, что также играет против выбора данного аппарата.

Ничем не лучше Huawei Nova Y72. По непонятной причине был установлен крайне бюджетный дисплей, выполненный по стандарту TFT. Для рядовых пользователей эта информация ничего не говорит, тогда как более продвинутые владельцы знают, что речь идёт о сильно устаревшей технологии, которая уже давно не используется в мобильных телефонах. Но и это далеко не всё, ведь экран у Huawei Nova Y72 ещё и имеет разрешение HD+, а внутри стоит процессор Kirin 710A. Камеры, память и другие характеристики крайне скромные, а сам аппарат сильно уступает находящимся в продаже конкурентам. В пятёрку худших входит Realme C65, который имеет такие же характеристики, как и указанный выше Tecno Spark 20. В последнее время техника Realme набирает популярность, ну а рядовые покупатели думают, что получают оптимальные возможности за скромные деньги. Увы, но это не так. Redmi 13C и Poco M6 4G смотрятся немного лучше, но и здесь всё пропитано попытками экономить на мелочах.

Нужно понимать, что даже смартфоны за 40 тысяч рублей имеют массу компромиссов. Использование современных технологий обходится крайне дорого. Только один процессор Snapdragon 8 Gen 4 стоит в производстве 220 или даже 240 долларов. А ведь это только одна, пусть и самая важная часть телефона. Эксперты полагают, что качественные аппараты не могут быть дешёвыми. Интеграция высоких технологий стоит денег, ну а в результате нужно делать сложный выбор. Далеко не всем пользователям требуется мощный смартфон, в котором есть много памяти и продвинутая камера. Выбор нужно делать сознательно, а в целом было бы неплохо посмотреть немного видео в интернете. Чаще всего ролики позволяют сделать правильный выбор, исключив из списка наиболее слабые девайсы. Ну и нужно помнить, что почти все производители так или иначе пытаются экономить. Особенно эта информация актуальная для бюджетных аппаратов до 12 тысяч рублей. Требуется сделать так, чтобы смартфон выполнял все основные задачи, но при этом ещё и получить небольшую прибыль. В условиях подорожания полупроводников, решать такую задачу становится всё сложнее.