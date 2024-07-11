По сравнению с июнем 2023 рост продаж составил более 50%

В 2022 году, когда сотни крупнейших зарубежных компаний покидали российский рынок, большая часть рассказывала инвесторам о незначительных потерях. Совершенно неожиданно выяснилось, что российские потребители крайне пассивны и генерируют мизерные доходы. Общую позицию высказывали абсолютно все: от производителей автомобилей, до тех, что выпускает одежду и бытовую технику. Назывались различные цифры, но в результате было решено, что Российский рынок – это всего лишь 1-2% от общемирового. Некоторые аналитики пытались оспаривать подобные заявления, но решение об уходе было принято, а бежавшие компании вдруг начали фиксировать проблемы финансового характера. Пожалуй, неплохо себя чувствуют действительно крупные корпорации, присутствующие на всех значимых рынках, тогда как многие европейские компании испытывают давление и вынуждены выпускать меньше продукции.

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В 2022 и 2023 году многие компании ещё не ощутили реального изменения рыночного курса, но в 2024 падение происходит быстрее, чем ожидалось. Причина в снижении доли европейских, японских и американских брендов в продуктовой линейке на российском рынке. Долгое время всё это ввозилось в Россию по параллельному импорту, но в текущем году отечественные покупатели демонстрируют всё возрастающий интерес к китайским товарам. Простой пример, до 2022 года китайские бренды в сегменте бытовой техники имели меньше 15%, ну а по итогам 1 квартала 2024 занимают 40% рынка. Популярные некогда бренды всё ещё можно встретить на прилавках, но российские покупатели всё чаще смотрят в сторону более дешёвых китайцев. Производители из Поднебесной подтянули качество, открыли сервисные центры и планомерно захватывают рынок. Всё это, но в ещё более крупных масштабах происходит на автомобильном рынке. По данным «Автостата», российский рынок легковых автомобилей демонстрирует стабильный рост, что позволило выйти на пятое место в общеевропейском рейтинге.

На первом месте продолжает оставаться Германия, где за июнь 2024 года было реализовано больше 297 тысяч автомобилей. Во Франции удалось реализовать почти 182 тысячи машин, что позволило этой стране выйти на второе место. Британия разместилась на третье позиции. Здесь за первый месяц лета автолюбители купили немногим более 179 тысяч транспортных средств. В Италии удалось продать 160 тысяч машин, ну а Россия разместилась на пятом месте с показателем в 124 тысячи автомобилей. Это всё ещё намного меньше, чем в Германии, но аналитики ожидают повышения спроса на отечественном рынке. В 2022 продажи сильно просели. Сегодня большая часть машин завозится из Китая, а многие производители налаживают выпуск прямо в России. Это позволяет удерживать цены на приемлемом уровне, что делает китайские автомобили более привлекательными. Даже сегодня можно купить новенькую легковушку из Европы, но количество любителей платить больше снизилось до критически низкого уровня. Российский рынок планомерно переходит под контроль китайских брендов, ну а места всем остальным уже почти не осталось.

В последние годы китайцы стали выпускать более качественные товары, хотя некоторые сложности с обслуживанием всё же остались. По мнению аналитиков, к концу 2025 года российский рынок войдёт в тройку лидеров в Европе. Причина в том, что потенциал для покупки новых автомобилей у жителей страны имеется. Согласно статистике, за первые 6 месяцев текущего года россияне потратили порядка 6.93 миллиарда рублей. Что примечательно, только 37% от этой суммы ушли на новые транспортные средства, тогда как 63% - это подержанные автомобили. Если российские и китайские производители смогут предложить выгодные позиции по относительно низким ценам, то часть из тех, кто смотрит в сторону вторичного рынка, перейдёт на новинки автопрома. Нужна зрелая кредитная политика, но в настоящее время власти не готовы пересматривать ключевые показатели экономики. В теории заниматься кредитованием могли бы сами производители, что стало бы стимулом для десятков тысяч автолюбителей. Что примечательно, по сравнению с июнем 2023 года российский автомобильный рынок продемонстрировал рост на 50.9%. А между тем у Франции наблюдается падение на 4.8%, тогда как Италия прибавила 15.2%. На 6.1% в июне увеличились продажи в Германии, ну а Британия зафиксировала незначительный рост на 1.1%. Если так пойдёт и дальше, то ворваться в тройку лидеров российский автопром сможет намного быстрее, чем полагают аналитики.