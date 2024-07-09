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Жители РФ разлюбили японские и американские бренды, предпочитая более дешёвую электронику из Китая
Пока санкции не будет сняты, о возвращении крупных брендов в РФ речь не идёт

Существует целая наука, занимающаяся изучением предпочтений рядовых потребителей. Ни одно крупное предприятие не начнёт работу без солидного бизнес-плана, не говоря уже о небольших компаниях, владельцы которых продумывают стратегию развития на годы вперёд. То и дело появляются новые бренды, но большая часть потребителей консервативна и с неохотой смотрит в сторону неизвестных компаний. Многочисленные опросы и эксперименты доказывают, что многие потребители и вовсе демонстрируют ситуационную слепоту. Проще говоря, когда мы идём мимо прилавка с йогуртами, то видим только наиболее интересные нам бренды, тогда как весь остальной ассортимент остаётся за кадром. С электроникой ситуация точно такая же. Например, в США у большей части населения есть смартфоны Apple. Несмотря на то, что внутри нет американских компонентов, подобная продукция считается национальной гордостью, хотя и стоит довольно много. Долгое время бренды были важны и для российского покупателя, но в последние годы наблюдается крайне интересная тенденция. 

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По данным Forbes, российские потребители меняют предпочтения, а всё происходит намного быстрее, чем ожидалось. Причина в том, что ушедшие с рынка LG, Samsung, HP и многие другие бренды становятся всё менее доступными. Стоимость такой продукции оказывается ощутимо дороже аналогов менее известных производителей, а всё это подталкивает потенциальных покупателей к непростому выбору. Аналитики выяснили, что к середине 2024 года продажи продукции китайских брендов в стране увеличились более чем в два раза по сравнению с началом 2022 года. По данным «Яндекс Маркета», на этой платформе спрос на китайскую электронику утроился. Хотя конкретные цифры не были раскрыты, представители сервиса отметили, что интерес россиян к китайской продукции продолжает расти. Пока покупатели стараются избегать малоизвестных брендов. Например, в продаже можно встретить бытовую технику десятков компаний, но наиболее популярны те, что находятся на слуху. Точно так же обстоят дела на рынке смартфонов, где в число самых востребованных марок входят Xiaomi, Honor, Realme и Infinix. Наблюдается спрос на OnePlus, Tecno, Hisense и другие. 

Изменение предпочтений наблюдается во всех сегментах, а в лидерах китайские ноутбуки и телевизоры. Потребители ориентируются на характеристики, справедливо полагая, что конечный производитель занимается сборкой, тогда как основные компоненты заказываются на других заводах. Именно поэтому китайский ноутбук мало чем отличается от Asus с аналогичными комплектующими. Крупные международные бренды ушли с российского рынка или сократили своё присутствие, ну а пропорции ввоза электроники меняются в зависимости от настроений потребителей. В 2022 по параллельному импорту пытались ввозить продукцию Acer, Dell, HP, Sony и многих других знаковых брендов, но к началу 2024 покупатели распробовали более дешёвые аналоги. Что любопытно, в какой-то момент надпись «Made in China» перестала смущать россиян при покупке бытовой техники. В лидеры выходят Xiaomi, Haier и Dreame, а в целом китайцы в данном сегменте занимают около 40%. В 2023 показатель не превышал 32% тогда как несколько лет назад с трудом переваливал за 15%. 

Аналитики полагают, что рост интереса к китайской электронике и бытовой технике объясняется несколькими факторами. Уход европейских, американских и тайваньских брендов сократил их ассортимент, тогда как китайские компании предлагают широкий и регулярно обновляемый модельный ряд. Важным фактором также стало оптимальное соотношение цены и качества, наличие гарантии и сервисного обслуживания. Китайские компании не только предлагают продукцию собственного производства, но и активно сотрудничают с сервисными центрами. Ещё недавно китайцев не хотели брать, поскольку считали одноразовыми, но сегодня починить такую электронику можно даже в относительно небольших городах. По данным «Яндекс Маркета», китайская техника лидирует на российском рынке, но это не мешает росту продаж отечественным брендам. Redmond, Vitek, Bork и многие другие существенно нарастили продажи, тогда как европейские, японские и американские компании медленно уходят с прилавков. Эксперты считают, что присутствие подобных брендов так или иначе сохранится, но доля их продолжит снижаться. Например, уже сегодня европейские и корейские бренды занимают по 15%, тогда как японские и американские – по 6%. Потребительские предпочтения меняются, а всё это приводит к росту доходов у китайцев и падению выручки у известных брендов. Потеря одного из крупных в Европе рынков окажет негативное влияние на многие крупные компании, но о возвращении пока речь не идёт. Санкции ужесточаются, а значит российским покупателям и дальше придётся смотреть в сторону Китая. 

#аналитика #санкции #электроника #рынок рф
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