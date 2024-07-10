Якобы, доступ к высокотехнологичной системе автопилотирования есть только у богатых и знаменитых

Судя по всему, разработка системы автопилотирования на автомобилях Tesla стартовала на ранних этапах запуска производства. В 2018 Маск сделал громкое заявления, обещая интегрировать ИИ во все электрокары уже в следующем году. Как оказалось, подобные заявления были преждевременными, поскольку функциональная версия Full Self-Driving (FSD) появилась только спустя несколько лет. Умная система оказалась разочаровывающей и требовала постоянного присутствия человека за рулём. Сегодня большая часть проблем автопилота устранена, но даже в 2024 умный алгоритм допускает ошибки. Эксперты полагают, что добиться полной безопасности на дорогах станет возможно только после того, как все машины получат автопилот. После этого каждое транспортное средство будет связываться с находящимися в небольшом радиусе автомобилями, что позволит скорректировать движение и исключить дорожно-транспортные происшествия.

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Пока же Full Self-Driving хорошо работает только на бумаге, что не мешает Илону брать за использование данной технологии значительные суммы денег. Первоначально требовалось заплатить 10 000 долларов, ну а не так давно была введена ежемесячная оплата в размере 99 долларов. Количество пользователей FSD постоянно увеличивается, ну а эксперты полагают, что через несколько лет инженерам Tesla удастся добиться действительно значительного прорыва. Вполне возможно, что Маск уже имеет доступ к более продвинутой технологии, предпочитая скрывать её от обывателей. По данным журналистов Insider, какое-то время назад была создана улучшенная версия системы автопилотирования. Маск предлагает её так называемым VIP-клиентам, способным платить за комфорт больше, чем рядовые автолюбители. Журналисты ссылаются на источники внутри компании и утверждают, что подобная практика существует недавно и является нечестной по отношению к обычным потребителям.

Якобы, продвинутым автопилотом пользуется лично Илон, а также так называемые «друзья Tesla». Что нужно сделать, чтобы стать другом крупной автомобильной компании, сказать сложно. На страницах Insider пишут, что к VIP-персонам относятся популярные блогеры и инфлюенсеры. По словам источников, владельцы продвинутой FSD делятся опытом, рассказывая о новых возможностях умного алгоритма. Предполагается, что секретная версия программного обеспечения способна лучше обрабатывать маршруты и предлагает владельцам оптимальные пути следования к тому или иному объекту. Подобными маршрутами передвигается и сам Маск, а в итоге поездки оказывается более быстрыми, безопасными и комфортными. Насколько такая информация соответствует действительности, сказать сложно. Родившиеся в крупных городах люди знают каждую улочку, поэтому есть большие сомнения, что автопилот способен находить более быстрые пути следования, чем обычные таксисты. Что до безопасности, то нет никакого смысла скрывать от массовых пользователей важные функции. Было бы выгоднее продавать их по завышенной цене, но ничего подобного пока не практикуется.