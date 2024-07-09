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Bublik1
Предварительный список из 109 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат HyperOS 2 на Android 15
Наиболее полный список актуальных смартфонов Xiaomi на момент написания данного материала

По мнению экспертов, всё больше китайских производителей смартфонов будут задумываться о переходе на альтернативные операционные системы. Huawei уже несколько лет развивает HarmonyOS, но даже сегодня не готова отказаться от совместимости с Android. Ходят слухи, что следующая версия операционной системы будет на 100% создана китайскими специалистами. Инсайдеры утверждают, что с совместимостью приложений возникнут значительные трудности, но Huawei не одинока, ведь есть ещё Xiaomi. Против этой китайской компании санкции на международном уровне не введены, но никто не знает, что придёт в голову американским властям. HyperOS появилась с целью обезопасить экосистему китайского производителя смартфонов, а со временем будет всё больше отдаляться от базового кода Android. 

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По данным инсайдеров, HyperOS 2.0 появится этой осенью и получит минимальные отличия от находящейся на рынке операционной системы. В качестве основы будет использоваться Android 15, а значит владельцам актуальных аппаратов можно не беспокоиться о совместимости с популярными приложениями. Точной даты запуска HyperOS 2.0 пока нет, но в сети уже ходят слухи о тех или иных подробностях запуска. Предполагается, что она станет доступна вместе с флагманом следующего поколения. Это Xiaomi 15, который поступит на прилавки магазинов в конце октября 2024 года. Известно, что на одном мероприятии будет представлен Redmi K70 Ultra, который станет одним из самых мощных субфлагманов на рынке. Смартфон будет не дороже 600 долларов, но сможет претендовать на наличие продвинутой камеры, зарядки на 120 Вт и многих других атрибутов самых дорогих аппаратов. И вот здесь возникает вопрос о том, какие ещё мобильные телефоны Xiaomi претендуют на получение HyperOS 2.0. Прежде всего инсайдеры рекомендуют обратиться на официальный канал, где указаны важные подробности. 

Там можно заметить несколько аппаратов, которые получат не только Android 15, но и несколько следующих версий этой операционной системы. Проблема лишь в том, что перечень очень скудный, ведь в списке нет большей части актуальных девайсов. Эксперты попытались разобраться в проблеме, выяснив сроки выхода новой операционной системы, а также определив наиболее выростных кандидатов на её получение. Итак, в декабре HyperOS 2.0 начнёт поступать на китайские флагманы. Это будет именно китайская версия ОС, а значит владельцам смартфонов в Европе и других регионах придётся подождать. Время для распространения международной HyperOS 2.0 придёт в январе или феврале 2025 года, когда флагманы нескольких серий смогут получить ОС по воздуху. Весной 2025 HyperOS 2.0 поступит на смартфоны среднего ценового сегмента, ну а остальные аппараты получат её по остаточному принципу к концу года. 

Ниже вы можете увидеть список аппаратов, которые были названы актуальными. К некоторым есть вопросы, но пока гадать всё равно бесполезно. Более полный и точный перечень появится через несколько месяцев, а пока владельцы смартфонов Xiaomi могут попытаться найти свой гаджет в списке. Если вы купили телефон несколько лет назад, то велика вероятность, что европейская версия на него не выйдет. В случае, если устройства в списке нет, то можете считать свой смартфон устаревшим, ведь он окончательно завершил жизненный цикл официальной поддержки. В настоящее время в списке значится 109 аппаратов, а инсайдеры уверены, что выход HyperOS пошёл на пользу срокам официальной поддержки. Аппараты, которые поступили в продажу в 2023 и 2024 году, получат несколько версий операционной системы и будут оставаться актуальными до 2028 года. На базе оригинальной Android сделать это не удавалось. Таким образом в список попали бюджетные телефоны, которые ранее считались устаревшими. Для удобства мы помещаем в список планшеты. Используйте поиск. Вводите название вашего смартфона, поскольку список составлен без учёта порядковых номеров и годов выхода тех или иных смартфонов. 

  1. Redmi K50i Pro
  2. Xiaomi 13 Ultra
  3. Redmi Note 13R Pro
  4. Redmi Pad Pro 5G
  5. Redmi Pad
  6. Xiaomi 14 Pro
  7. POCO M5
  8. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  9. POCO M6 Plus 5G
  10. POCO M6 Pro
  11. Redmi 11
  12. Xiaomi 12 Pro Dimensity
  13. Redmi Pad Pro
  14. Redmi K60E
  15. Redmi Note 12 Pro Speed Edition
  16. Redmi Note 12 4G
  17. Xiaomi Civi 1S
  18. POCO M6
  19. POCO F5 Pro
  20. POCO X6 Pro
  21. Redmi 13R
  22. POCO F5 5G
  23. Redmi 12 5G
  24. POCO M6 Pro 4G
  25. Redmi K50
  26. Redmi Note 12 Explorer
  27. POCO F4 GT
  28. POCO X5 5G
  29. Xiaomi 12 Pro
  30. Redmi Note 13 4G NFC
  31. POCO C55
  32. Redmi Note 12 Turbo
  33. Redmi Note 12 Pro Plus
  34. POCO X5 Pro 5G
  35. Redmi Note 11E
  36. Xiaomi 13 Lite
  37. Redmi Note 11T Pro Plus
  38. POCO F6
  39. Redmi Note 11R
  40. POCO X4 GT
  41. Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
  42. Redmi 10 Prime Plus 5G
  43. Xiaomi Mi 11 LE
  44. Xiaomi 13
  45. Xiaomi Mi 11
  46. Xiaomi Mix Fold 3
  47. Xiaomi 12S
  48. Xiaomi 12T
  49. Redmi K50 Pro
  50. Redmi 12C
  51. Redmi K60 Pro
  52. Redmi Turbo 3
  53. Xiaomi MIX Fold 2
  54. Redmi K50i
  55. Redmi 13C 5G
  56. Redmi K70E
  57. Xiaomi 14 Ultra
  58. Xiaomi Civi 3
  59. Redmi Note 13 4G, 13R
  60. POCO F6 Pro
  61. Xiaomi 11T Pro
  62. POCO F4 Pro
  63. Xiaomi 12T Pro
  64. POCO X6 5G
  65. Xiaomi 13T
  66. Xiaomi Civi 4 Pro
  67. Redmi Note 12S
  68. Xiaomi 12S Ultra
  69. Redmi K70
  70. Xiaomi 12 Lite
  71. Xiaomi 14
  72. Redmi 10 5G
  73. Redmi Note 11T Pro
  74. Redmi Note 12R
  75. Xiaomi Pad 6
  76. Xiaomi 12
  77. Redmi 12
  78. Redmi Note 13 Pro
  79. Xiaomi Civi 2
  80. Xiaomi Mi 11 Pro
  81. Redmi K50 Ultra
  82. Redmi Note 12R Pro
  83. Redmi K60
  84. Redmi Pad SE
  85. POCO X6 Neo
  86. Xiaomi Pad 6 Pro
  87. Redmi Note 12
  88. Xiaomi 13T Pro
  89. Xiaomi Pad 6 Max 14
  90. Redmi Note 13 Pro 4G
  91. POCO X4 GT Pro
  92. Xiaomi 14 Pro Ti Satellite
  93. Redmi Note 13 5G
  94. Redmi K70 Pro
  95. Redmi Note 13 Pro Plus
  96. Redmi K50 Gaming
  97. Xiaomi Mi 11 Ultra
  98. Redmi Note 12 NFC 4G
  99. Redmi 13 5G
  100. Redmi K60 Ultra
  101. Redmi 11 Prime 5G
  102. Xiaomi 11T
  103. Xiaomi 12S Pro
  104. POCO M4 5G
  105. Xiaomi 11 Lite 5G NE
  106. POCO Pad
  107. Redmi 13
  108. Xiaomi 13 Pro
  109. Redmi Note 12 Pro
#xiaomi #android #hyperos
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