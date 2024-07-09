По мнению экспертов, всё больше китайских производителей смартфонов будут задумываться о переходе на альтернативные операционные системы. Huawei уже несколько лет развивает HarmonyOS, но даже сегодня не готова отказаться от совместимости с Android. Ходят слухи, что следующая версия операционной системы будет на 100% создана китайскими специалистами. Инсайдеры утверждают, что с совместимостью приложений возникнут значительные трудности, но Huawei не одинока, ведь есть ещё Xiaomi. Против этой китайской компании санкции на международном уровне не введены, но никто не знает, что придёт в голову американским властям. HyperOS появилась с целью обезопасить экосистему китайского производителя смартфонов, а со временем будет всё больше отдаляться от базового кода Android.
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По данным инсайдеров, HyperOS 2.0 появится этой осенью и получит минимальные отличия от находящейся на рынке операционной системы. В качестве основы будет использоваться Android 15, а значит владельцам актуальных аппаратов можно не беспокоиться о совместимости с популярными приложениями. Точной даты запуска HyperOS 2.0 пока нет, но в сети уже ходят слухи о тех или иных подробностях запуска. Предполагается, что она станет доступна вместе с флагманом следующего поколения. Это Xiaomi 15, который поступит на прилавки магазинов в конце октября 2024 года. Известно, что на одном мероприятии будет представлен Redmi K70 Ultra, который станет одним из самых мощных субфлагманов на рынке. Смартфон будет не дороже 600 долларов, но сможет претендовать на наличие продвинутой камеры, зарядки на 120 Вт и многих других атрибутов самых дорогих аппаратов. И вот здесь возникает вопрос о том, какие ещё мобильные телефоны Xiaomi претендуют на получение HyperOS 2.0. Прежде всего инсайдеры рекомендуют обратиться на официальный канал, где указаны важные подробности.
Там можно заметить несколько аппаратов, которые получат не только Android 15, но и несколько следующих версий этой операционной системы. Проблема лишь в том, что перечень очень скудный, ведь в списке нет большей части актуальных девайсов. Эксперты попытались разобраться в проблеме, выяснив сроки выхода новой операционной системы, а также определив наиболее выростных кандидатов на её получение. Итак, в декабре HyperOS 2.0 начнёт поступать на китайские флагманы. Это будет именно китайская версия ОС, а значит владельцам смартфонов в Европе и других регионах придётся подождать. Время для распространения международной HyperOS 2.0 придёт в январе или феврале 2025 года, когда флагманы нескольких серий смогут получить ОС по воздуху. Весной 2025 HyperOS 2.0 поступит на смартфоны среднего ценового сегмента, ну а остальные аппараты получат её по остаточному принципу к концу года.
Ниже вы можете увидеть список аппаратов, которые были названы актуальными. К некоторым есть вопросы, но пока гадать всё равно бесполезно. Более полный и точный перечень появится через несколько месяцев, а пока владельцы смартфонов Xiaomi могут попытаться найти свой гаджет в списке. Если вы купили телефон несколько лет назад, то велика вероятность, что европейская версия на него не выйдет. В случае, если устройства в списке нет, то можете считать свой смартфон устаревшим, ведь он окончательно завершил жизненный цикл официальной поддержки. В настоящее время в списке значится 109 аппаратов, а инсайдеры уверены, что выход HyperOS пошёл на пользу срокам официальной поддержки. Аппараты, которые поступили в продажу в 2023 и 2024 году, получат несколько версий операционной системы и будут оставаться актуальными до 2028 года. На базе оригинальной Android сделать это не удавалось. Таким образом в список попали бюджетные телефоны, которые ранее считались устаревшими. Для удобства мы помещаем в список планшеты. Используйте поиск. Вводите название вашего смартфона, поскольку список составлен без учёта порядковых номеров и годов выхода тех или иных смартфонов.
- Redmi K50i Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad
- Xiaomi 14 Pro
- POCO M5
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- POCO M6 Plus 5G
- POCO M6 Pro
- Redmi 11
- Xiaomi 12 Pro Dimensity
- Redmi Pad Pro
- Redmi K60E
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi Note 12 4G
- Xiaomi Civi 1S
- POCO M6
- POCO F5 Pro
- POCO X6 Pro
- Redmi 13R
- POCO F5 5G
- Redmi 12 5G
- POCO M6 Pro 4G
- Redmi K50
- Redmi Note 12 Explorer
- POCO F4 GT
- POCO X5 5G
- Xiaomi 12 Pro
- Redmi Note 13 4G NFC
- POCO C55
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12 Pro Plus
- POCO X5 Pro 5G
- Redmi Note 11E
- Xiaomi 13 Lite
- Redmi Note 11T Pro Plus
- POCO F6
- Redmi Note 11R
- POCO X4 GT
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Redmi 10 Prime Plus 5G
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi 13
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12T
- Redmi K50 Pro
- Redmi 12C
- Redmi K60 Pro
- Redmi Turbo 3
- Xiaomi MIX Fold 2
- Redmi K50i
- Redmi 13C 5G
- Redmi K70E
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi Civi 3
- Redmi Note 13 4G, 13R
- POCO F6 Pro
- Xiaomi 11T Pro
- POCO F4 Pro
- Xiaomi 12T Pro
- POCO X6 5G
- Xiaomi 13T
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Redmi Note 12S
- Xiaomi 12S Ultra
- Redmi K70
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 14
- Redmi 10 5G
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 12R
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi 12
- Redmi 12
- Redmi Note 13 Pro
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Redmi K50 Ultra
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi K60
- Redmi Pad SE
- POCO X6 Neo
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Redmi Note 12
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi Note 13 Pro 4G
- POCO X4 GT Pro
- Xiaomi 14 Pro Ti Satellite
- Redmi Note 13 5G
- Redmi K70 Pro
- Redmi Note 13 Pro Plus
- Redmi K50 Gaming
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi 13 5G
- Redmi K60 Ultra
- Redmi 11 Prime 5G
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 12S Pro
- POCO M4 5G
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- POCO Pad
- Redmi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Redmi Note 12 Pro