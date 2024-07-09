Наиболее полный список актуальных смартфонов Xiaomi на момент написания данного материала

По мнению экспертов, всё больше китайских производителей смартфонов будут задумываться о переходе на альтернативные операционные системы. Huawei уже несколько лет развивает HarmonyOS, но даже сегодня не готова отказаться от совместимости с Android. Ходят слухи, что следующая версия операционной системы будет на 100% создана китайскими специалистами. Инсайдеры утверждают, что с совместимостью приложений возникнут значительные трудности, но Huawei не одинока, ведь есть ещё Xiaomi. Против этой китайской компании санкции на международном уровне не введены, но никто не знает, что придёт в голову американским властям. HyperOS появилась с целью обезопасить экосистему китайского производителя смартфонов, а со временем будет всё больше отдаляться от базового кода Android.

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По данным инсайдеров, HyperOS 2.0 появится этой осенью и получит минимальные отличия от находящейся на рынке операционной системы. В качестве основы будет использоваться Android 15, а значит владельцам актуальных аппаратов можно не беспокоиться о совместимости с популярными приложениями. Точной даты запуска HyperOS 2.0 пока нет, но в сети уже ходят слухи о тех или иных подробностях запуска. Предполагается, что она станет доступна вместе с флагманом следующего поколения. Это Xiaomi 15, который поступит на прилавки магазинов в конце октября 2024 года. Известно, что на одном мероприятии будет представлен Redmi K70 Ultra, который станет одним из самых мощных субфлагманов на рынке. Смартфон будет не дороже 600 долларов, но сможет претендовать на наличие продвинутой камеры, зарядки на 120 Вт и многих других атрибутов самых дорогих аппаратов. И вот здесь возникает вопрос о том, какие ещё мобильные телефоны Xiaomi претендуют на получение HyperOS 2.0. Прежде всего инсайдеры рекомендуют обратиться на официальный канал, где указаны важные подробности.

Там можно заметить несколько аппаратов, которые получат не только Android 15, но и несколько следующих версий этой операционной системы. Проблема лишь в том, что перечень очень скудный, ведь в списке нет большей части актуальных девайсов. Эксперты попытались разобраться в проблеме, выяснив сроки выхода новой операционной системы, а также определив наиболее выростных кандидатов на её получение. Итак, в декабре HyperOS 2.0 начнёт поступать на китайские флагманы. Это будет именно китайская версия ОС, а значит владельцам смартфонов в Европе и других регионах придётся подождать. Время для распространения международной HyperOS 2.0 придёт в январе или феврале 2025 года, когда флагманы нескольких серий смогут получить ОС по воздуху. Весной 2025 HyperOS 2.0 поступит на смартфоны среднего ценового сегмента, ну а остальные аппараты получат её по остаточному принципу к концу года.

Ниже вы можете увидеть список аппаратов, которые были названы актуальными. К некоторым есть вопросы, но пока гадать всё равно бесполезно. Более полный и точный перечень появится через несколько месяцев, а пока владельцы смартфонов Xiaomi могут попытаться найти свой гаджет в списке. Если вы купили телефон несколько лет назад, то велика вероятность, что европейская версия на него не выйдет. В случае, если устройства в списке нет, то можете считать свой смартфон устаревшим, ведь он окончательно завершил жизненный цикл официальной поддержки. В настоящее время в списке значится 109 аппаратов, а инсайдеры уверены, что выход HyperOS пошёл на пользу срокам официальной поддержки. Аппараты, которые поступили в продажу в 2023 и 2024 году, получат несколько версий операционной системы и будут оставаться актуальными до 2028 года. На базе оригинальной Android сделать это не удавалось. Таким образом в список попали бюджетные телефоны, которые ранее считались устаревшими. Для удобства мы помещаем в список планшеты. Используйте поиск. Вводите название вашего смартфона, поскольку список составлен без учёта порядковых номеров и годов выхода тех или иных смартфонов.