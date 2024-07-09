Если выбрать чародейку, то появится доступ к магическим заклинаниям.

The Witcher 3: Wild Hunt считается одной из самых высокооценённых в истории и уже много лет является стандартом для жанра РПГ. Польской студии удалось совершить настоящее чудо, ведь даже спустя много лет интерес к игре со стороны энтузиастов не ослабевает. Тысячи фанатов создают необычные модификации, расширяя и без того огромный инвентарь оружия и брони. Особенно интересны графические модификации, улучшающие качество отдельных сцен за счёт улучшенных текстур и прорисовки персонажей с нуля.

До недавнего времени возможности энтузиастов были сильно ограничены, но с появлением REDkit потенциал для создания уникального контента стал на порядок выше. К примеру, совсем недавно была обнаружена альтернативная концовка, проливающая свет на первоначальную задумку сценаристов CD Projekt Red. По приказу короля Эмгира чародейка Йеннифэр блокирует магию всех помогавших в сражении с Дикой охотой чародеек. Энтузиасты воссоздали несколько ключевых сцен, но признают, что завершающий этап был удалён разработчиками.

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Похоже, в ближайшее время нам предстоит масса неожиданных открытий, ведь навыки фанатов в работе с приложением REDkit становятся всё более высокими с каждым днём. Так, вчера стало известно о появлении необычной модификации Custom Player Characters, сравнимой с настоящей революцией. Начнём с того, что в интернете есть модификации, так или иначе изменяющие внешний вид игрового персонажа. Вы могли поиграть за Цири или других героев, но при этом с вами всегда оставался стандартный набор навыков. Проще говоря, даже если на экране была чародейка Йеннифэр, то вы всё также браво сражались с монстрами при помощи меча и знаков.

На этот раз правила игры меняются, ведь Custom Player Characters позволяет сделать то, на что разработчики так и не решились. Например, вы можете предать Геральту из Ривии облик любого персонажа. Это может быть случайно проходящий мимо крестьянин или один из главных противников. Установив модификацию, можно заменить Геральта на любого мужчину или женщину, исключая разнообразных монстров. При желании можно использовать расширенную схему, сменив не только внешний облик, но и одежду, нарядив протагониста в самые разнообразные костюмы.

Но самое интересное открывается в том случае, если вместо Геральта взять одну из чародеек. Оказывается, вместе с внешним видом вы получаете все навыки волшебницы. Например, Йеннифэр умеет создавать мощные торнадо и молнии, ловко сбивая с ног противников и добивая их при помощи магии. Можно превращаться в сову или кошку, а после отправиться на исследование запутанных уголков тёмных пещер. Возможности обширны и ограничиваются только интерфейсом игры. Увы, но The Witcher 3: Wild Hunt создавалась под определённый стиль, а значит слишком много магических заклинаний не добавить. Придётся экспериментировать, что может не понравиться рядовым геймерам. Фанаты уже приступили к изучению новой модификации, а многие выражают восторг от свалившихся на них возможностей. Разработчик Никита Гребенюк (известный на портале Nexus Mods под именем nikich340) обещает не останавливаться на достигнутом. Вполне возможно, что в ближайшее время заклинания будут более структурированы, но уже сегодня появилась возможность пройти игру совершенно другим способом.

Нужно учитывать, что всё это никак не влияет на сюжет и прохождение квестов. The Witcher 3: Wild Hunt увлекает боевой системой, но именно сюжетная компания в этой игре занимает ключевое место. Несмотря на облик и навыки волшебницы, к вам будут обращаться так, как если бы в качестве протагониста был Геральт из Ривии. Первоначально играть за чародейку может быть сложно, поэтому разработчик предлагает простую инструкцию для новичков. А вот взять в качестве игрового персонажа одного из магов не выйдет. Похоже, nikich340 холоден к мужским персонажам. Как бы там ни было, первые скачавшие Custom Player Characters в восторге. Повторимся, что настройка может быть сложна, а значит на освоение всех возможностей модификации уйдёт какое-то время.

Скачать файлы можно на портале Nexus Mods. Важно убедиться, что вы имеете доступ к самой последней версии игры, включающей графические обновления и обновлённый движок. Разработчик предупреждает о конфликтах, поэтому будет безопаснее установить модификацию на чистую версию The Witcher 3: Wild Hunt. Если вы не можете прожить без некоторых модов, то попытаться поставить их можно поверх Custom Player Characters. В теории конфликтов быть не должно, но модификация слишком новая, поэтому особенности её до конца не изучены.



