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Bublik1
Энтузиаст восстановил потерянную сцену с предательством Йеннифэр в игре The Witcher 3
Поиграть в модификацию пока нельзя, но зато можно посмотреть ролик

В конце мая 2024 CD Projekt Red выпустила огромный патч для The Witcher 3: Wild Hunt размером в 3 Гб, обеспечивший совместимость с фанатским контентом REDkit. Благодаря этому нововведению энтузиасты получили возможность загружать пользовательские модификации в одно нажатие, не потеряв доступ к контенту, полученному через Nexus Mods и другие источники. Пожалуй, ключевые возможности обновления заключались в появлении редактора, обладающего невероятной функциональностью. Если раньше любители Ведьмака могли рисовать оружие и переделывать квесты, то сегодня доступна генерация нового контента за счёт игрового движка. Похоже, некоторые энтузиасты уже изучили особенности работы REDkit, о чём свидетельствует видео, длиной более получаса. 

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Мы уверены, что вы уже неоднократно проходили сюжетную компанию The Witcher 3: Wild Hunt, а значит замечали, что между битвой с Эредином и разговором с Эмгыром наблюдается какая-то незавершённость. Кажется, что пропущены некие события, о которых геймеру не сообщают. Что же, один из фанатов с помощью инструмента REDkit восстановил часть контента, позволяющего сделать выводы об изначальной задумке разработчиков. Посмотреть ролик с прохождением восстановленных сцен вы можете ниже, ну а мы кратко перескажем основной смысл. Итак, после того, как Циры исчезает, все члены Ложи чародеек собираются вместе для создания мощного заклинания. По идее магия должна помочь обнаружить Циры, но в самый важный момент появляется король Эмгыр. Узнав о том, что случилось с его дочерью, император Нильфгаарда приказывает Йеннифэр арестовать всех чародеек. Подруга Геральта соглашается и использует заклинание, блокирующее магию всех членов Ложи. Уйти удаётся только Трис, которая ранее получила от Йеннифэр камень дружбы. Император арестовывает всех чародеек, но дальнейшие события остались неясны. 

Судя по всему, разработчики решили, что сцена слишком трагичная и портит финал, оставив завершение игры таким, как мы знаем. В зависимости от решений геймера, Геральт может отвести Цири к её отцу, либо дать ей новый меч. В первом случае дочь Эмгыра будет не очень рада такому выбору, тогда как во втором станет ведьмачкой и начнёт новую жизнь. В дополнении «Кровь и вино» также можно встретиться с Йеннифэр и Трис Меригольд. В зависимости от решений геймера, к Геральту могут приехать сразу две волшебницы или только одна. Также спасти ведьмака может Лютик, ну а вместо чародеек к нему заявится сама Циры. Фанаты The Witcher 3: Wild Hunt полагают, что в игре скрывается ещё много секретов, раскрыть которые удастся благодаря расширенному инструменту работы с контентом. К сожалению, пик популярности игры уже спал, а значит количество энтузиастов окажется меньше, чем нам бы хотелось. И всё же, если в сети появится доступ к указанной выше сцене с предательством Йеннифэр, то многие геймеры захотят её пройти. Потребуется много работы, но в итоге мы увидим тёмную сторону подруги Геральта, о которой раньше могли только догадываться. 


#интересное #the witcher 3
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