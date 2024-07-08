В 2025 году Китай будет контролировать свыше 30% всей полупроводниковой продукции на планете

Многие наши читатели замечали, что стоящие у руля крупных иностранных компаний люди часто делают довольно странные замечания. Порой кажется, что высокопоставленные управленцы не способны мыслить логически и решительно не осознают стоящих перед ними фактов. На самом деле лишь немногие могут себе позволить откровенно говорить на те или иные темы. В последнее время даже Илон Маск пытается думать, прежде говорить, тогда как другие руководители вынуждены согласовывать свои заявления с советом директоров и инвесторами. Этой весной с поста руководителя ASML ушёл Питер Веннинк, занимавший свою должность больше 20 лет. Именно благодаря этому человеку нидерландская компания выбрала верный курс и смогла стать самым ценным производителем литографического оборудования на планете. В прессе писали, что США требовали отставки, поскольку Веннинк слишком хорошо относится к китайцам. Глава компании не соглашался останавливать продажи оборудования в Поднебесную, что противоречит политике американских и голландских властей.

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Веннинк всего несколько месяцев свободен от своих обязательств, но уже начал делать любопытные заявления. Прежде всего бывший глава ASML начал рассуждать на тему будущего полупроводниковых технологий. По его словам, противостояние между Китаем и США носит фундаментальный характер и может продолжаться 2-3 десятилетия. Назвать победителя сложно, но обе стороны готовы на многое ради достижения собственных целей. Веннинк отметил, что проводил политику, выгодную компании, поэтому сотрудничал со всеми клиентами вне зависимости от страны происхождения. Сегодня ASML вынуждена подстраиваться под американские санкции, что сильно вредит бизнесу. Напомним, в начале 2024 Веннинк и вовсе раздумывал о том, чтобы перенести производство литографов в нейтральную страну. Это позволило бы продолжить продажи Китаю в полном объёме, не вступая в противоречие с санкциями. Радикальные заявления главы компании привели к его отставке, ну а сам он полагает, что без китайских производителей современный мир обойтись не сможет.

По словам Веннинка, важность продвинутых технологических процессов сильно переоценена. Что любопытно, отчасти такую же позицию занимает и действующий глава ASML. Сегодня немецкое издание Handelsblatt опубликовало интервью Кристофа Фуке. По словам руководителя, представители Европейской комиссии играют на американском поле, занимая неверную позицию по отношению к собственным производителям. Не так давно чиновники обратились к главам компаний с просьбой прокомментировать продолжающиеся инвестиции со стороны Китая в так называемые «устаревшие» технологии. Речь о полупроводниковых изделиях, выпускаемых согласно 45-нм и даже 65-нм нормам. Может показаться, что подобная продукция никому не нужна. Но Фуке уверяет, что значительная часть компонентов для электроники создаётся на базе «устаревших» технологических норм. Особенно страдает автомобильная промышленность, а значит выпускающие современные машины компании заинтересованы в китайской продукции. Так вышло, что именно китайские компании выпускают значительную часть полупроводников по «устаревшим» технологиям, а значит без сотрудничества с Китаем европейским компаниям не выжить.

Поскольку сегодня Китай не может закупать самое современное оборудование, то делает ставку на доступные технологии. Похоже, американские и европейские политики не смогли предотвратить массовую утечку литографов в Поднебесную. Растущее количество полупроводниковой продукции китайского происхождения беспокоит Европейскую комиссию, но сам Фуке не видит решения сложившейся проблемы. Глава ASML приходит к выводу, что европейские компании не могут обеспечить даже половину собственных потребностей, а спрос на чипы по «устаревшим» технологиями будет только расти. Есть множество отраслей, где актуальные 3-5-нм техпроцесс не требуется. Даже при производстве ноутбука внутри оказывается всего несколько изделий, созданных на базе современных технологий, тогда как всё остальное благополучно выпускается по проверенным временем технологиям. На этом фоне Фуке критикуют решение чиновников, пытающихся использовать санкции там, где нужны инвестиции и здоровый рынок. Глава ASML считает, что ограничения в данной отрасли бесполезны и стимулируют конкуренцию. Если бы санкции со стороны США не были бы такими агрессивными, то Китай не начал бы вливать в собственную полупроводниковую программу триллион долларов. Фуке говорит, что нет смысла мешать кому бы то ни было выпускать ту или иную продукцию. Это занимает много времени сил, которые стоит направить в другое русло. Вместо санкций нужно инвестировать в европейское производство, ведь Китай растёт пугающими темпами. По оценкам отраслевой группы SEMI, китайские производители микросхем увеличат мощности на 14% в 2025 году. Это более чем в два раза превышает темпы остального мира, позволив компаниям из Поднебесной выпускать до 10.1 млн пластин в месяц уже в 2025 году. Это чуть больше 30% от всех полупроводниковых изделий на мировом рынке, но в будущем Китай продолжит расти, выдавливая конкурентов за счёт демпинга, насыщая рынок продукцией по бросовым ценам.