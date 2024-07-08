Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников пока Европа вводит очередной пакет санкций
В 2025 году Китай будет контролировать свыше 30% всей полупроводниковой продукции на планете

Многие наши читатели замечали, что стоящие у руля крупных иностранных компаний люди часто делают довольно странные замечания. Порой кажется, что высокопоставленные управленцы не способны мыслить логически и решительно не осознают стоящих перед ними фактов. На самом деле лишь немногие могут себе позволить откровенно говорить на те или иные темы. В последнее время даже Илон Маск пытается думать, прежде говорить, тогда как другие руководители вынуждены согласовывать свои заявления с советом директоров и инвесторами. Этой весной с поста руководителя ASML ушёл Питер Веннинк, занимавший свою должность больше 20 лет. Именно благодаря этому человеку нидерландская компания выбрала верный курс и смогла стать самым ценным производителем литографического оборудования на планете. В прессе писали, что США требовали отставки, поскольку Веннинк слишком хорошо относится к китайцам. Глава компании не соглашался останавливать продажи оборудования в Поднебесную, что противоречит политике американских и голландских властей. 

реклама

Веннинк всего несколько месяцев свободен от своих обязательств, но уже начал делать любопытные заявления. Прежде всего бывший глава ASML начал рассуждать на тему будущего полупроводниковых технологий. По его словам, противостояние между Китаем и США носит фундаментальный характер и может продолжаться 2-3 десятилетия. Назвать победителя сложно, но обе стороны готовы на многое ради достижения собственных целей. Веннинк отметил, что проводил политику, выгодную компании, поэтому сотрудничал со всеми клиентами вне зависимости от страны происхождения. Сегодня ASML вынуждена подстраиваться под американские санкции, что сильно вредит бизнесу. Напомним, в начале 2024 Веннинк и вовсе раздумывал о том, чтобы перенести производство литографов в нейтральную страну. Это позволило бы продолжить продажи Китаю в полном объёме, не вступая в противоречие с санкциями. Радикальные заявления главы компании привели к его отставке, ну а сам он полагает, что без китайских производителей современный мир обойтись не сможет.

По словам Веннинка, важность продвинутых технологических процессов сильно переоценена. Что любопытно, отчасти такую же позицию занимает и действующий глава ASML. Сегодня немецкое издание Handelsblatt опубликовало интервью Кристофа Фуке. По словам руководителя, представители Европейской комиссии играют на американском поле, занимая неверную позицию по отношению к собственным производителям. Не так давно чиновники обратились к главам компаний с просьбой прокомментировать продолжающиеся инвестиции со стороны Китая в так называемые «устаревшие» технологии. Речь о полупроводниковых изделиях, выпускаемых согласно 45-нм и даже 65-нм нормам. Может показаться, что подобная продукция никому не нужна. Но Фуке уверяет, что значительная часть компонентов для электроники создаётся на базе «устаревших» технологических норм. Особенно страдает автомобильная промышленность, а значит выпускающие современные машины компании заинтересованы в китайской продукции. Так вышло, что именно китайские компании выпускают значительную часть полупроводников по «устаревшим» технологиям, а значит без сотрудничества с Китаем европейским компаниям не выжить. 

Поскольку сегодня Китай не может закупать самое современное оборудование, то делает ставку на доступные технологии. Похоже, американские и европейские политики не смогли предотвратить массовую утечку литографов в Поднебесную. Растущее количество полупроводниковой продукции китайского происхождения беспокоит Европейскую комиссию, но сам Фуке не видит решения сложившейся проблемы. Глава ASML приходит к выводу, что европейские компании не могут обеспечить даже половину собственных потребностей, а спрос на чипы по «устаревшим» технологиями будет только расти. Есть множество отраслей, где актуальные 3-5-нм техпроцесс не требуется. Даже при производстве ноутбука внутри оказывается всего несколько изделий, созданных на базе современных технологий, тогда как всё остальное благополучно выпускается по проверенным временем технологиям. На этом фоне Фуке критикуют решение чиновников, пытающихся использовать санкции там, где нужны инвестиции и здоровый рынок. Глава ASML считает, что ограничения в данной отрасли бесполезны и стимулируют конкуренцию. Если бы санкции со стороны США не были бы такими агрессивными, то Китай не начал бы вливать в собственную полупроводниковую программу триллион долларов. Фуке говорит, что нет смысла мешать кому бы то ни было выпускать ту или иную продукцию. Это занимает много времени сил, которые стоит направить в другое русло. Вместо санкций нужно инвестировать в европейское производство, ведь Китай растёт пугающими темпами. По оценкам отраслевой группы SEMI, китайские производители микросхем увеличат мощности на 14% в 2025 году. Это более чем в два раза превышает темпы остального мира, позволив компаниям из Поднебесной выпускать до 10.1 млн пластин в месяц уже в 2025 году. Это чуть больше 30% от всех полупроводниковых изделий на мировом рынке, но в будущем Китай продолжит расти, выдавливая конкурентов за счёт демпинга, насыщая рынок продукцией по бросовым ценам. 

#полупроводники #технологии #asml
+
Написать комментарий (0)
В Хвасоне проходит самая масштабная акция протеста работников Samsung в истории компании
Ростех ведёт разработку гибридных и электрических авиадвигателей мощностью до 1,5 МВт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
10
Boeing использовала в производстве самолётов запчасти из складов с металлоломом
6
Завершено строительство крупнейшего в мире термоядерного реактора ИТЭР
2
Welt: Подрыв "Северных потоков" Украиной планировался ещё в 2014 году
1
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
25
Создано портативное зарядное устройство на солнечных батареях для электромобилей
3
CMF Phone 1: Революция доступности от Nothing
1
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
3
Бывший глава ASML считает, что противостояние США и Китая в сфере полупроводников будет длиться десятилетиями
+
Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Мошенники продали клиенту видеокарту RTX 4090, однако, внутри был установлен чип от RTX 3080 Ti
15
Инсайдер: AMD почти полностью купила Nvidia
3
Отмена льготной ипотеки оставит без доступа к жилью большинство работающих россиян
8
Российские разработчики создали уникальную систему защиты аэродромов с помощью FPV-дронов
1
Стоимость умного кольца Samsung Galaxy Ring может расстроить некоторых потенциальных покупателей
1
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
4
Телескоп Уэбба раскрывает тайны галактического трио, существовавшего миллиарды лет назад
+
Samsung объявила о бесплатном Galaxy AI до конца 2025 года
3
Tesla заменяет электродвигатель Cybertruck
+
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2

Популярные статьи

Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
12
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
18
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
7
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
17
UK Column: Натовские "ястребы" терпят поражение, но не желают прекращать прокси-войну против России
+
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
17:09
По фоткам с киевской подстанции опять не понятно, кто попал. Там подстанция уж больно маленькая, чтобы на неё целую ракету тратить. "Подсобка" с 10-0,4 трансформатором.
Киевские энергетики сообщили о повреждении трёх электроподстанций в результате российского ракетного удара
Александар Бугаев
17:02
Может намек старлинку: что какой нибудь спутник разрушится и снесет их всех нафиг своими обломками (форс мажор).
Внезапное разрушение российского спутника на орбите Земли заставило экипаж МКС укрыться на станции
Сергей Берёза
16:59
Да просто адеп жринтела вошел в чат))
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
OgoGoLog
16:53
"что мирняк ещё сильнее станет ненавидеть РФ" Там и так практически всё население ядом исходит при любой отрицательной для РФ новости. Сильнее всего, правда изливаются те, кто уже покинул Украину, но ...
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
:-) ПеРеЦ
16:49
Игры убогие .. какой в жопу реализм .. Ну ладно раньше чего-то не хватало... когда видяхи были на 128 мб видеопамяти... Сейчас уже и 12 сцука гигов им мало.. Криворукие игроделы. Ни физики ни реализм...
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
Виталий Крюков
16:48
0,1% с 1000руб - 1 руб. Скажем, кроссовки стоили 10000, будут стоить 9997руб. Все сразу же заметят и побегут немедленно покупать. Яблоки вместо 200руб станут стоить 199руб 80коп. Про хлеб, думаю, н...
Агентство «Прайм»: Несмотря на инфляцию, некоторые товары станут дешевле в июле-августе
Иоанн Грозный
16:48
процы АМД 9900 уже продают по предзаказам цены ниже чем на 7ххх, ну и эроу лейк конкурировать уже будет с 9ххх с 3д кешем.
Ryzen 9 9900X оказался быстрее Core i9-14900KS в одноядерном тесте Geekbench 6
:-) ПеРеЦ
16:44
И Ласт оф Асс туда же !
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
owzod
16:33
И в итоге?) Зеленые в Топ могут а красные нет, даже сами отказались от Топов потому как не могут, ну нет инженеров у них. Ну высрали они ни к чемный 7800х3д для ФуллХд за 40+ тыр.) и5 тоже так могёт в...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
SMA
16:30
пво может отработать по разному, может и тупо только оперенье повредить, вот и прилет в незапланированном месте. Че за детский сад...
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем