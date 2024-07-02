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Bublik1
Аналитики полагают, что на кошельках основателя Ethereum находится 850 миллионов долларов в ЕТН
Сколько денег у Виталика Бутерина, и почему основатель Ethereum не стал миллиардером

Одним из самых популярных людей 2021 года несомненно стал Виталик Бутерин. Основатель второй по популярности криптовалюты выглядит и ведёт себя довольно странно, а всё это вызывает неподдельный интерес со стороны обывателей. К примеру, он приходит на конференции в домашних тапочках, появляясь на торжественных мероприятиях с участием знаменитостей со всего мира в старой футболке. Сам Бутерин уверяет, что давно потерял интерес к деньгам, ну а аналитики продолжают спорить, сколько же на самом деле средств находится в руках Виталика. Похоже, окончательный ответ на этот вопрос мы не получим, но можно изучить некоторые любопытные данные, находящиеся в свободном доступе. 

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Аналитики предполагают, что сегодня состояние юного дарования достигает 850 миллионов долларов. Именно столько находится на всех кошельках основателя Ethereum. Считается, что только за последние 5 месяцев Виталик стал на 300 миллионов долларов богаче за счёт подорожания криптовалюты. По крайней мере так считают специалисты аналитической компании Arkham, тщательно проанализировавшие находящиеся в публичном доступе кошельки Бутерина. Удалось выяснить, что примерно 99% средств Виталика находятся в ETH. Сегодня он владеет 245 278 монетами, тогда как всего 1% составляют самые различные токены, которых у основателя Ethereum огромное количество. Как правило, Бутерин сам не инвестирует в альткоины, получая их в подарок от преданных фанатов. Такая практика крайне популярна, поскольку позволяет разработчикам тех или иных криптовалют привлечь внимание общественности. Если выясняется, что новым токеном владеет Илон Маск или другая знаменитость, то ценность актива повышается, ну а у Виталика таких токенов десятки. Напомним, в возрасте 17 лет Бутерин основал Bitcoin Magazine. Спустя два года (в 2013 году) Виталик опубликовал концепцию новой криптовалюты и только в 2015 состоялось перочинное размещение монет. 

К тому моменту Виталик уже был популярен в интернете, ну а ICO сделало его состоятельным человеком. Аналитики полагают, что в ходе первичного размещения инвесторы получили больше 60% всей возможной эмиссии Ethereum. Имена инвесторов держатся в тайне, но многие из не спешат избавляться от полученных монет, став ещё более состоятельными, чем ранее. Если верить Бутерину, то они никогда не владел более чем 0.9% от всей эмиссии, а эксперты полагают, что первоначально Виталик получил около 553 тысяч ETH. Что странно, в конце 2015 года он продал 500 тысяч монет миллиардеру Майку Новограцу, выручив по $0.99 за один ETH. Узнать точное количество монет, находящихся в распоряжение Виталика сложно из-за того, что нет точных данных о реальном количестве принадлежащих ему кошельков. Согласно отчёту Arkham, большая часть его активов находится на известных адресах Ethereum. По данным Arkham, с 2015 года стоимость активов Бутерина увеличилась в 1400 раз.

В конце 2023 года Бутерин и вовсе заявил, что уже 5 лет не занимался продажей Ethereum для выгоды или извлечения прибыли. Если он и производил транзакции, то делал это в благотворительных целях. Например, в феврале 2021 он отправил 4.28 миллиона долларов в фонд борьбы с бедностью, а в мае 2021 года пожертвовал средства благотворительным организациям, отправив в различные фонды большую часть монет Shiba Inu, AKITA и Dogelon Mars. В числе крупных получателей была индийская организация по борьбе с коронавирусом, а также другие организации. Виталик одевается скромно, не тратит деньги на виллы и яхты. Большую часть его времени занимает разработка новых алгоритмов работы Ethereum. Кроме того, он часто посещает различные мероприятия, многие из которых проводят малоизвестные разработчики. Бутерин видит перспективы в мемкоинах и старается поддерживать наиболее жизнеспособные проекты. 

#ethereum #эфириум
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