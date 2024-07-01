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Bublik1
GeForce RTX 4080 на Amazon стоит на $100 ниже рекомендованной цены и выгоднее Radeon RX 7900 ХТХ
Теперь купить GeForce RTX 4080 можно за 900 долларов

Судя по тем данным, что попадают в прессу, AMD в 2024 году планирует не ввязываться в конкурентную борьбу с NVIDIA в верхнем ценовом сегменте. Таким образом зелёный флагман без проблем сможет занять первую строчку в рейтинге самых быстрых, оставив все другие графические чипы далеко позади. Слухи и том, насколько мощным окажется GeForce RTX 5090, ходят уже много месяцев, но пока нет точных данных о технических характеристиках новинки. Инсайдеры не исключают, что в продажу может поступить версия с 48 Гб видеопамяти, но подобные предположения вызывают большие сомнения. Как бы там ни было, но AMD в этот раз сосредоточит усилия в средневысоком ценовом сегменте, что может позитивно сказаться на рыночной доле этой компании. В настоящее время красные занимают крошечную часть рынка, поэтому остро нуждаются в смене стратегии. Попытки конкурировать с более успешной NVIDIA ни к чему не привели, ну а самое интересное начнётся уже совсем скоро.

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Когда до выхода графических процессоров новой серии остаётся всего несколько месяцев, в рознице происходят важные изменения. Речь о снижении рекомендованных цен, а также попытках крупных розничных сетей избавиться от накопившихся запасов видеокарт. Похоже, в США это уже происходит, поскольку на Amazon появилась GeForce RTX 4080, стоимость которой равна 899 долларам. Это более чем на 100 долларов ниже, чем за эту видеокарту просили на прошлой неделе. Напомним, GeForce RTX 4080 стала одной из самых спорных видеокарт в прошлом поколении. Большая часть графических чипов серии GeForce RTX 40 получила прибавку в цене, тогда как GeForce RTX 4080 подорожала на целых 500 долларов по сравнению с GeForce RTX 3080. Такое решение негативно сказалось на продажах, а в итоге спрос на субфлагман оказался минимальным. В начале 2024 в продажу поступила GeForce RTX 4080 SUPER. NVIDIA объявила о завершении производства графических чипов для GeForce RTX 4080, но видеокарты всё ещё можно встретить в рознице.

Разница в быстродействии между видеокартами не превышает 5%, а во многих сценариях они почти идентичны. И всё же, именно с выходом на рынок GeForce RTX 4080 SUPER официальная стоимость была снижена до 999 долларов. Сегодня же в Amazon доступна модель производства PNY, которая почти не отличается от эталонной. Чем ближе релиз новой графики NVIDIA, тем больше подобных скидок мы увидим. Неясно, что планирует делать AMD, но пока для красных всё складывается очень плохо. Главной конкуренткой GeForce RTX 4080 считалась Radeon RX 7900 ХТХ. Стоимость видеокарт была идентичной, но последняя имеет больше видеопамяти и шире шину (24 Гб/384-бита против 16 Гб/256-бит). С приходом GeForce RTX 4080 SUPER между видеокартами установился паритет в стоимости, что сыграло против флагмана AMD. Учитывая, что теперь GeForce RTX 4080 можно купить за 900 долларов, спрос на Radeon RX 7900 ХТХ окажется ещё ниже. 

На крупнейших американских площадках в списке популярных всё реже можно встретить видеокарты от тётушки Су. Геймеры выбирают продукцию NVIDIA, тогда как даже в немецкой сети Mindfactory дела у красных идут всё хуже. Выше вы можете рассмотреть список наиболее продаваемых решений предпоследней недели июня. Как видите, Radeon RX 7800 ХТ на 5 месте и сильно уступает по количеству более дорогим видеокартам от дядюшки Хуанга. Mindfactory можно назвать исключением из правил, поскольку здесь видеокарты AMD всё же пусть и плохо, но продаются, тогда как на других площадках сложно встретить даже бюджетные игровые модели. 

#видеокарты #geforce rtx 4080
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