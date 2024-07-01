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Bublik1
NVIDIA перечислила процессоры Intel и AMD, которые больше не будут получать новых драйверов
Принудительная попытка установки может привести к появлению синего экрана

Большая часть пользователей регулярно обновляет свои компьютеры. Многие делают это каждые 4-5 лет, тогда как менее состоятельные могут себе позволить купить новый системный блок каждые десять лет. Цены на подобную продукцию на вторичном рынке можно сравнить с бросовыми, а очень часто такие видеокарты и процессоры уже не тянут актуальные игры. Владельцам старых ПК приходится туго, ведь рынок движется вперёд, а вместе с ним и производители программного обеспечения. Так, на сильно устаревших комплектующих уже не запустить Windows 10, тогда как Windows 11 ещё более капризна и потребует процессор, выпущенный в 2018 году и новее. Старые процессоры не поддерживают браузеры, а разработчики игр то и дело требуют инструкций, которых у камней, вышедших 15 лет назад, просто не может быть. Словом, менять системный блок нужно чаще, ведь со временем возникают трудности с установкой драйверов. 

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На днях важное заявление сделали представители NVIDIA. Сообщается о решении остановить рассылку драйверов для процессоров, у которых нет поддержки инструкций POPCNT. Ну а это все старые камни Intel Core 2 Duo и Core 2 Quad, а также более древние, выпущенные до 2006 года. Часто ПК на основе подобных видеокарт можно встретить в офисах, но иногда владельцы оставляют их в качестве печатных машинок. По данным NVIDIA, на самом деле поддержка была завершена почти месяц назад. Почему об этом не сообщалось в начале июня, неясно, но сегодня выяснилось, что, начиная с Game Ready версии 555, старые процессоры Intel останутся не у дел. В автоматическом режиме программная среда драйвер скачивать и устанавливать не станет, но при попытке сделать это принудительно, могут возникнуть проблемы. Представители разработчика просят ни в коем случае не закачивать драйвер Game Ready версии 555 на указанные выше процессоры. Как только ПО будет установлено, система потребует перезагрузки. Увы, но после этого Windows придётся переустанавливать. Операционная система выдаст синий экран и больше не загрузится. Сложно сказать, зачем было идти на такие крайние меры. Разработчики могли бы сделать установку невозможной, но по непонятной причине усложнили жизнь владельцам старых процессоров. 

Добавим, кроме инструкций POPCNT, указанные чипы не поддерживает инструкции SSE4. Что любопытной, не все процессоры Intel Core 2 Duo и Core 2 Quad останутся без свежего драйвера NVIDIA. Напомним, в 2008 году в продажу поступили указанные выше серии с архитектурой Nehalem. Так вот, эти процессоры имеют на борту необходимые инструкции, поэтому далеко не все владельцы старых ПК окажутся перед сложным выбором. Указанная выше информация актуальная и для процессоров AMD, поступивших в продажу до 2007 года. Вообще, если вы сомневаетесь в том, есть ли на вашем процессоре нужные инструкции, то можно скачать утилиту под названием Coreinfo. Она есть на сайте Microsoft и поставляется в виде архива. Существует несколько вариантов запуска, но проще всего нажать на исполняемом файле правой кнопкой мыши и выбрать команду «Открыть в терминале». После этого в командной строке следует прописать: «.\coreinfo64 –f» и нажать Enter. Вы увидите список поддерживаемых команд, после чего можете смело скачивать и устанавливать драйвера NVIDIA.

#nvidia
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