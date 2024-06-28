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Bublik1
Reuters: подаренный Ким Чен Ыну российский Aurus сделан из деталей, выпущенных в Южной Корее
В 2024 году, Россия подарила КНДР два люксовых лимузина

Визит В. Путина в Северную Корею вызвал остро негативную реакцию со стороны США. Янки уже заявили, что усилят собственное присутствие в регионе, поскольку угрозы становятся всё более осязаемыми. Не стали молчать и представители Южной Кореи. Там отметили, что недовольны визитом президента России и могут отказаться от нейтральной позиции по украинскому вопросу. Последнее заявление стало крайне неожиданным, ведь Южная Корея стала одним из ключевых доноров Киева. Напрямую эта страна оружие Зеленскому не даёт, но регулярно отправляет в Польшу и другие страны, которые после этого занимаются реэкспортом. Ну а поскольку запретить России сотрудничать с КНДР американцы и союзники не могут, то уже вторую неделю пытаются придумать повод для критики, который способен заинтересовать потенциальных читателей по обе стороны океана. На этот раз дошло до автомобиля Aurus, один из которых Россия передала лично Ким Чен Ыну. 

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Особенно не понравилась американским журналистам сцена, во время которой В. Путин сидит за рулём автомобиля, а рядом находится лидер Северной Кореи. По данным Reuters, машина действительно выпускается в России, но есть важные нюансы, о которых стоит знать. Начнём с того, что лимузин был впервые представлен в 2018 году. Автомобиль должен был доказать, что российский автопром способен на монументальные достижения, но журналисты полагают, что часть деталей поступила напрямую из Южной Кореи. Ну а поскольку сам Ким Чен Ын не раз называл соседнее государство главным врагом, то ситуация кажется немного странной. Авторы Reuters уверяют, что с 2018 по 2023 год Россия импортировала комплектующие для сборки автомобилей Aurus на сумму не менее 34 миллионов долларов. Поставки шли с территории Китая, Италии, Турции, Индии, Южной Кореи и даже стран Европы. При этом закупить запчастей на 16 миллионов удалось уже после начала украинского конфликта. 

В 2024 году Россия подарила КНДР два автомобиля Aurus. Первый был оправлен ещё в феврале, тогда как второй приехал вместе с В. Путиным. Два лидера поочерёдно управляли шикарным лимузином, демонстрируя более тесным связи между двумя ядерными державами. Aurus был разработан российским государственным институтом НАМИ в партнёрстве с автопроизводителем Sollers. Несмотря на санкции, наложенные США на Aurus в феврале 2024 года, компания продолжала импортировать детали. Производство Aurus началось в Татарстане в 2021 году, а в 2024 году компания запланировала дополнительное производство в Санкт-Петербурге. Уход иностранных автопроизводителей из России, таких как Toyota, открыл нишу для китайских производителей, занявших более половины рынка.   Южнокорейские компании, такие как Kyungki Industrial Co, BYT CO LTD и Enertech International Inc, оставались одними из крупнейших поставщиков для Aurus. Итальянский производитель Industrie Ilpea Spa и гонконгская компания Rain Electronics также поставляли продукцию для Aurus. Лимузин Aurus Senat, стилизованный под ретро-ЗИЛ советской эпохи, используется В. Путиным во время важных государственных праздников (например, День победы) и является официальным автомобилем президента. Цены на модели Aurus начинаются от 46.625 миллиона рублей, и среди заказчиков есть президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В 2023 году Aurus продал в России 107 автомобилей, но более точные производственные данные не раскрываются.

Reuters приводит крайне мало деталей, а значит не обладает достоверной информацией. Вполне возможно, что в Aurus используются детали родом из Южной Кореи. Удивительно, но США ничего не мешает считать iPhone американским, хотя сборка ведётся на китайских фабриках из деталей, закупленных по всему миру. 

#транспорт #aurus
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