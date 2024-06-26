Брайан Джонсон уверен, что в 2049 году сможет победить природу и будет жить вечно.

Если верить фантастическим фильмам, то в будущем люди научатся переносить своё сознание в машины, что позволит не только значительно увеличить жизнь, но и приведёт нашу цивилизацию к бессмертию. Фантасты пишут об устройствах, способных фиксировать нашу память и чувства, создавая копию человека в цифровом виде. Современные технологии далеки от того, чтобы совершить такой прорыв, а учёные и вовсе полагают, что наша Вселенная не предполагает такого понятия, как бессмертие. Все живые и неживые объекты рано или поздно будут уничтожены, а всё дело лишь во времени. Философы пишут, что бессмертие снизит потенциал нашей цивилизации. Тысячелетиями наш вид развивался только благодаря уникальному видению каждого нового поколения. Если появление новых членов общества замедлится или остановится, то генерировать новые идеи будет некому. Всё это если и не является фантастикой, то можно назвать отдалённой перспективой, но даже сегодня есть люди, которые делают всё, чтобы сломать законы природы.

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По словам биохакера Брайана Джонсона, он намерен жить вечно, используя для этого потенциал новых технологий. На этот раз миллиардер, известный своими экстремальными методами продления жизни, вновь привлёк внимание общественности. В своём последнем эксперименте он отправился на остров в Гондурасе, чтобы пройти курс генной терапии, надеясь преодолеть биологический предел продолжительности жизни человека. Джонсон, которому недавно исполнилось 46 лет, придерживается строгого режима диеты и физических упражнений, а также регулярно проходит различные процедуры. На этот раз он решился на генную терапию, объяснив в своём видео на YouTube, что целью является преодоление 120-летнего потолка продолжительности жизни, за пределы которого выходят единицы. Но даже эти люди не могут вести полноценную жизнь, поскольку к этому возрасту имеют массу болезней, тогда как миллиардер намерен прожить дольше без всяких неприятных сюрпризов для организма.

Терапия включала инъекции в живот и ягодицы, а также использование плазмид, представляющих собой молекулы ДНК, способные реплицироваться внутри клетки. Стоимость процедуры составляет всего 20 000 долларов, что для самого Джонсона не стало проблемой. По словам экспертов, плазмиды представляют собой кольцевую петлю ДНК, которая может быть легко введена подкожно и содержит гены, предназначенные для улучшения мышц и способствует замедлению старения. Джонсон долгое время избегал процедур, связанных с ДНК, из-за риска возникновения рака. На этот раз он решился на эксперимент, поскольку технология Minicircle, используемая в новой терапии, имеет встроенный механизм выключения, позволяющий прекратить действие введённых молекул при приёме антибиотика.

Ну а поскольку данная терапия не одобрена FDA в США, Джонсон отправился в Гондурас для её проведения. Он продолжает свои усилия по обращению вспять процесса старения, включая проект Blueprint, который предусматривает строгую диету, физические упражнения, тщательный режим сна и медицинские процедуры. По словам миллиардера, он инвестировал в своё тело миллионы долларов и намерен продолжить борьбу со старением. Ранее Джонсон совершил обмен плазмой со своим 17-летним сыном. Эксперимент оказался неудачным, поскольку никаких улучшений не принёс. Биохакер намерен продолжать, а недавно поделился фотографиями, показывающими изменения во внешности с 2018 года. Сам он считает, что инвестиции привели к заметным улучшениям. Увы, по мнению рядовых читателей блога, в 2018 году Джонсон выглядел лучше. На снимках выше вы можете заметить значительные изменения. Сам миллиардер шутит, что даже Face ID на смартфоне сбит с толку, поскольку не ожидал от своего владельца таких перемен.

На фото можно заметить, что после 6 лет непрерывных процедур тело Джонсона сильно изменилось. Скулы на лице стали более выражены, а рыжие волосы потемнели. Сам он намерен доказать торжество технологий и надеется достичь бессмертия к 2049 году. О странных привычках Джонсона часто пишут журналисты, рассказывая о том, что он тратит 2 миллиона долларов в год на программы по омоложению. В прессе пишут, что он пьёт кровь и делает другие считающиеся неэтическими процедуры. В настоящий момент состояние Джонсона превышает миллиард долларов. Он не только следит за собой, но и занимается инвестициями, некоторые из которых приносят ему реальную прибыль.